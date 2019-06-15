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 Происшествия, Фоторепортаж
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 В штабе ООС обнародовали детали обстрела Марьинки: террористы били по жилым домам из ствольной артиллерии калибра 122 мм. ФОТОрепортаж

В пятницу, 14 июня, около 5 утра наемники российско-террористических войск с направления Александровки целенаправленно обстреляли жилые кварталы Марьинку. Мобильная группа украинской стороны СЦКК осуществила фотофиксацию по факту обстрела.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении на странице в Facebook штаба ООС.

Отмечается, что во время обстрела была использована ствольная артиллерия калибра 122 мм, в частности 2 осколочно-фугасных снаряда.

В результате обстрела был сильно поврежден жилой дом, который, по оценке специалистов, восстановлению не подлежит.

"Кроме того, во время ужасного обстрела, в доме находилась семья. Это дедушка, муж и жена, дочь и племянница, а также двое внуков – двухлетний мальчик и восьмилетняя девочка. Вследствие обстрелов из запрещенного Минскими договоренностями вооружения, члены семьи, среди которых маленькая девочка Варвара, получили ранения различных степеней тяжести", - сообщают в штабе ООС.

В штабе подчеркнули, что указанные факты "свидетельствуют о сознательном нарушении вооруженными формированиями РФ всех возможных принципов гуманитарного права".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 4 мирных жителей. ФОТОрепортаж

В штабе ООС обнародовали детали обстрела Марьинки: террористы били по жилым домам из ствольной артиллерии калибра 122 мм 01
В штабе ООС обнародовали детали обстрела Марьинки: террористы били по жилым домам из ствольной артиллерии калибра 122 мм 02
В штабе ООС обнародовали детали обстрела Марьинки: террористы били по жилым домам из ствольной артиллерии калибра 122 мм 03
В штабе ООС обнародовали детали обстрела Марьинки: террористы били по жилым домам из ствольной артиллерии калибра 122 мм 04

Источник: https://censor.net.ua/p3132544
 
 
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Уже и так ясно шо они гавнюки. Вводите миротворцев. И делу конец.
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Жителям Марьинки "надапростаперестатьстрелять".
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Эй хомчак, уничтожили ответным огнем огневую позицию врага?
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зеленський все ще не може зупинити війну(((...у нього всі повноваження, адже для цього не треба нового складу верховної ради...що ще треба, чого не вистачає?
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А жители квартир?
Не стреляли, не дай Бог в ответ?
Или втихаря стреляли?
Или не все квартирьі?
Уже известно или нет?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ штабе ООС обнародовали детали обстрела Марьинки: террористы били по жилым домам из ствольной артиллерии калибра 122 мм. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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