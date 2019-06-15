 Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины,
По словам Министра Остапа Семерака, Минприроды выделило средства, в частности, на реконструкцию цеха посева, теплиц и лесопитомника.
"Такой объект будет продуцировать необходимое количество посадочного материала для восстановления лесов в Карпатском регионе. Для Минприроды - это один из приоритетов", - отметил Семерак.
Кроме того, министр подчеркнул важность сотрудничества с местными общинами по восстановлению саженцами вырубленных лесов, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления.
"Минприроды заинтересовано, чтобы на этих территориях восстанавливались краснокнижные растения, деревья, которые растут на объектах природно-заповедного фонда во Львовской области, в том числе в Карпатском регионе", - резюмировал министр.
Семерак находится с рабочей поездкой на Львовщине, в ходе которой посетил Лесной селекционно-семеноводческий центр в поселке Брюховичи неподалеку от областного центра.
чтоб кто-то порадовался чистому воздуху, а кто-то возможности...попилить
но все равно - очень хорошее дело!
То есть, что получается... Чиновники вырубили Карпаты, вывезли лес в Европу, обогатились... Местных жытелей все время подтапливало для спасения и востановления выделялись деньги из госбюджета, эти деньги частично разворовывались, чиновники снова обогатились... Теперь решили востановить карпатские лесоугодья и снова за счет налогоплательщиков и снова с размахом: цехи, теплицы, питомники...
Граждане! Кому и зачем мы платим налоги?™
Социализм выгоден только кучке топ-чиновников и оллигархам-монополистам...
А че бананасами не засеять??
А курочек с сороканожными окорочками не разводить?
Дайте кредит Косюкам, млять!
😁