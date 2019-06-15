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 Общество, Фоторепортаж
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Все про:Карпаты (184) лес (405) Семерак (318) Минэкологии (236)

 Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии. ФОТОрепортаж

Такое количество посадочного материала обеспечит модернизация Львовского лесного селекционно-семенного центра.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии и природных ресурсов Украины, 

По словам Министра Остапа Семерака, Минприроды выделило средства, в частности, на реконструкцию цеха посева, теплиц и лесопитомника.

"Такой объект будет продуцировать необходимое количество посадочного материала для восстановления лесов в Карпатском регионе. Для Минприроды - это один из приоритетов", - отметил Семерак.

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Кроме того, министр подчеркнул важность сотрудничества с местными общинами по восстановлению саженцами вырубленных лесов, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления.

"Минприроды заинтересовано, чтобы на этих территориях восстанавливались краснокнижные растения, деревья, которые растут на объектах природно-заповедного фонда во Львовской области, в том числе в Карпатском регионе", - резюмировал министр.

Семерак находится с рабочей поездкой на Львовщине, в ходе которой посетил Лесной селекционно-семеноводческий центр в поселке Брюховичи неподалеку от областного центра.

Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии 01
Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии 02
Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии 03
Более 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии 04

Источник: https://censor.net.ua/p3132543
 
   
 Топ комментарии
 
Только сначала повесить,тех кто старый лес разворовал.
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Это хорошо, но кого-то уволят-посадят за вырубку лесов? Я не кровожадный, но если все простить, то и далее будут рубить лес.
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А порохоботам нормальной зарплаты не будет , можете и не ждать .
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Это хорошо, но кого-то уволят-посадят за вырубку лесов? Я не кровожадный, но если все простить, то и далее будут рубить лес.
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а вы думаете зачем бурбак упирается всеми конечностями досрочным выборам?
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Бурбак це митниця, в ліс його не дуже пускають.
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Только сначала повесить,тех кто старый лес разворовал.
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Нужно сажать всех "лесорубов" и их начальство и крышу. Последних можно посадить и в землю по шею - пущай растет как дуб.
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Ура , через 80 лет Карпаты восстановим !
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Як не дивно, 80 років назад лісу рубали більше, бо не було всіляких пластиків та інших замінників, та й газу не було, опалювали деревом.
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Але й відновлюванням займались не для відмазки , як зараз .
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карпати завжди були постачальником лісу європі вниз по тисі...їх заселяли лісоруби і плотогони
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лесополосы на югах тоже стоит восстанавливать..пока в Сахару не превратили..и вообще нужна госпрограмма по восстановлению и увеличению площади лесов..ну и сбережению малых рек..
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Для этого властям надо любить Украину, а не рассматривать ее как дойную корову.
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так и есть..к сожалению тому масса примеров..их дети, в массе своей, встретят старость в спокойных сытых и экологически чистых странах..а тут......................................
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ой и сколько ж десятков лет они будут расти (если еще все приживутся),
чтоб кто-то порадовался чистому воздуху, а кто-то возможности...попилить
но все равно - очень хорошее дело!
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Пускай эти вуйки которые лес вырубали оплачивают саженцы. Это минимум что они могут сделать.
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без "крыши" от власти, как местной и центральной, никакие массовые вырубки не возможны..
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Админ удалил за нелестное выражение про мертвечука??? О,как.
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Лес в Украине пренадлежит ГОСУДАРСТВЕННЫМ лесхозам, чиновникам...
То есть, что получается... Чиновники вырубили Карпаты, вывезли лес в Европу, обогатились... Местных жытелей все время подтапливало для спасения и востановления выделялись деньги из госбюджета, эти деньги частично разворовывались, чиновники снова обогатились... Теперь решили востановить карпатские лесоугодья и снова за счет налогоплательщиков и снова с размахом: цехи, теплицы, питомники...

Граждане! Кому и зачем мы платим налоги?™
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вот и я о том же, если в тюрьму не хотят тогда восстановить всё должны за свой счёт.
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Просто нужно минимизировать уплату налогов! Не кормить воров, мошенников, казнокрадов, паразитов прикрывающихся "социальным государством" и левым популизмом...

Социализм выгоден только кучке топ-чиновников и оллигархам-монополистам...
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и как в нормальных государствах, если взял на аукционе в разработку (руда, янтарь, лес и т.д.) гектар земли будь добр потом всё восстанови как было.
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Поэтому у нас економика в жопе, страна в долговой кабале, высокая инфляция, дорогие кредиты, бесперспективность, коррупция и деградация...
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Я ПЛАКАТЬ... Понад 3 млн саджанців для відновлення вирубаних лісів Карпат виростять на Львівщині, - Мінекології - Цензор.НЕТ 851
А че бананасами не засеять??
А курочек с сороканожными окорочками не разводить?
Дайте кредит Косюкам, млять!
😁
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цікаво, а "об'єкт" приватний чи державний ?
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Цензор.НЕТФотоОбществоБолее 3 млн саженцев для восстановления вырубленных лесов Карпат будут выращены на Львовщине, - Минэкологии. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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