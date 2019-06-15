 Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Информатор" сообщает с места происшествия.
По предварительной информации, Skoda двигалась в сторону метро Дружбы народов и на скорости влетела в Chevrolet. От сильного удара Aveo буквально разорвало на части. Части авто разбросаны в 30-40 метрах друг от друга.
Предварительно, на месте аварии погибли два человека из Skoda и два — из Chevrolet. Трое мужчин и одна женщина скончались до приезда медиков.
По состоянию на 9:40 по бульвару Дружбы Народов образовалась тянучка в обе стороны, полиция регулирует движение. На месте работали медики, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Также на месте работали спасатели, которые пытались убрать части Chevrolet с проезжей части. Причины инцидента установит следствие.
А решту - ггастгелять
не сдружились чехи и амеры(европейцы), победила - Смерть(как понятие).
\\\\\\\\По предварительной информации, Skoda двигалась в сторону метро Дружбы народов и на скорости влетела в Chevrolet. От сильного Aveo буквально разорвало на части. Части авто разбросаны в 30-40 метрах друг от друга. Источник: https://censor.net.ua/p3132542\\\\\\\\\\
Гройсман чудак - ну кому же ты 7000км. дорог построил то? Для кого? Если даже такое летит на всех парах то? Как и Барна - тоже на Шкоде, но тут уже Кличко виноват, что трамвай не пропустил Барну. Беспредел.
И кстати, при всем отвращении к совку, Правила написаны грамотно(правда для мазохистов)...
\\\\\\\\\\\\Также на месте работали спасатели, которые пытались убрать части Chevrolet с проезжей части. Источник: https://censor.net.ua/p3132542\\\\\\\\\\\
просто пункт по приему чермета выходной сегодня, через неделю точно уберут.
Она что - влетела в авто в попутном направлении??? И такие последствия?? Это ж с какой скоростью неслась Шкода...