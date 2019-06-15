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 Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В субботу, 15 июня, в Киеве на Демеевке на мосту по бульвару Дружбы народов возле ТРЦ Okean Plaza около 8:00 столкнулись Skoda Superb и Chevrolet Aveo. К сожалению, в аварии никто не выжил — погибли четыре человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом "Информатор" сообщает с места происшествия.

По предварительной информации, Skoda двигалась в сторону метро Дружбы народов и на скорости влетела в Chevrolet. От сильного удара Aveo буквально разорвало на части. Части авто разбросаны в 30-40 метрах друг от друга.

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Предварительно, на месте аварии погибли два человека из Skoda и два — из Chevrolet. Трое мужчин и одна женщина скончались до приезда медиков.

По состоянию на 9:40 по бульвару Дружбы Народов образовалась тянучка в обе стороны, полиция регулирует движение. На месте работали медики, сотрудники полиции и следственно-оперативная группа. Также на месте работали спасатели, которые пытались убрать части Chevrolet с проезжей части. Причины инцидента установит следствие.

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Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 01
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 02
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 03
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 04
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 05
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 06
Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека 07

Источник: https://censor.net.ua/p3132542
 
 
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Хлам под названием "шевроле" разложился на атомы, а вот шкода нормально выглядит, странно что там погибли люди - небось, не пристегивались.
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да действительно странно, и подушек должно было по идее хватить в Шкоде, что бы избежать летального исхода.
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Шевроле Авео ето тот же родственник лАнуса. Ничего с Америкой не имеет общего.
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Дороги не соответствуют безопасности. Слишком много гибнет.Все нужно переделывать.И не только сами дороги ,но и их проекты.Все устарело.Еще и качество дебильное. Мы с Саакашвили много в этом успели бы...
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Скорость это не порок. Просто его нужно обуздать и направить во благо.Для этого и существуют инженеры,которые продумывают это.Создавая безопасные проекты и условия.
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Ага, нашим водіям ще й дороги швидкісні, вони і на горбатих б'ються.
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Глупости. Если бы все так рассуждали как ты,то дети до сих пор боялись бы паравозов ))
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Ага. Как там дела на трассе Одесса-Рени? Со сракашвилей вы много успеете, как и с зелемойским.
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Никакие дороги не помогут, если дебилы летают в городе под 150.
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А зачем дороги в городе ? Они должны быть под городом.Или над ним. И катайся хоть под двести. И пешеходов нет.
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Шевроле Авео потрібно заборонити для експлуатації в Україні, як небезпечну для водія і пасажирів машину!
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Заборонити треба уродов, носящихся по городу на околозвуковых скоростях. Тварь убила двух человек (то, что в шкоде - не в счет), но запрещать надо авео. Л - логика.
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Логика норм. - если покупаешь говно, будь готов шо окрестные собаки будут рады, как и дядь Вась из пункта приема вторсырья.
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І забрати 10млн. "прав", а також 10млн. "жигулів"
А решту - ггастгелять Жахлива ДТП у Києві: біля Ocean Plaza зіткнулися Skoda та Chevrolet - загинули чотири людини - Цензор.НЕТ 5036
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Шевроле какой-то картонный прямо. Вот и катайся на таких авто рядом с такими горе-водителями,как на Шкоде. Лучше уж на метро.
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по бульвару Дружбы народов\\\\\\\
не сдружились чехи и амеры(европейцы), победила - Смерть(как понятие).

\\\\\\\\По предварительной информации, Skoda двигалась в сторону метро Дружбы народов и на скорости влетела в Chevrolet. От сильного Aveo буквально разорвало на части. Части авто разбросаны в 30-40 метрах друг от друга. Источник: https://censor.net.ua/p3132542\\\\\\\\\\

Гройсман чудак - ну кому же ты 7000км. дорог построил то? Для кого? Если даже такое летит на всех парах то? Как и Барна - тоже на Шкоде, но тут уже Кличко виноват, что трамвай не пропустил Барну. Беспредел.

И кстати, при всем отвращении к совку, Правила написаны грамотно(правда для мазохистов)... Жуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека - Цензор.НЕТ 3606

\\\\\\\\\\\\Также на месте работали спасатели, которые пытались убрать части Chevrolet с проезжей части. Источник: https://censor.net.ua/p3132542\\\\\\\\\\\

просто пункт по приему чермета выходной сегодня, через неделю точно уберут.
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" Skoda двигалась в сторону метро Дружбы народов и на скорости влетела в Chevrolet."

Она что - влетела в авто в попутном направлении??? И такие последствия?? Это ж с какой скоростью неслась Шкода...
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В такой ситуации кто тяжелее тот и целее, в плане железа... но результат одинаков. Шевроле и вправду уж слишком разорвало.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЖуткое ДТП в Киеве: Возле Ocean Plaza столкнулись Skoda и Chevrolet - погибли четыре человека. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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