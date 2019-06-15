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Все про:Киевская область (1677) пожар (3563) ГСЧС (2095)

 На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС. ФОТО

В ночь на субботу, 15 июня, в пгт. Дымер Вышгородского района в результате пожара на стоянке автотранспортного предприятия сгорело 10 маршрутных автобусов "Богдан".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"15 июня в 2:40 в пгт Дымер Вышгородского района на стоянке автотранспортного предприятия возник пожар. Огнем уничтожено 10 маршрутных автобусов "Богдан", - говорится в сообщении.

Спасатели ГСЧС ликвидировали пожар в 3:52.

Жертв и пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Автобус "Сарны-Киев" сгорел дотла в Житомирской области

На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток Богдан, - ГСЧС 01
На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток Богдан, - ГСЧС 02

Фото: Информатор

Источник: https://censor.net.ua/p3132531
 
 
 Топ комментарии
 
Хух, а я уже подумал, что боГдан сгорел на работе На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1539
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зрадота веселится...кто то немножко обеднел и приблизился к их уровню.
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Богдани випущені на заводах лаліти інколи загораюця самі,навіть на стоянці.Та й хіба щекаладник машину зробити може?Це не пальмовим маслом сою розбавляти! На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 6019
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Хух, а я уже подумал, что боГдан сгорел на работе На стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС - Цензор.НЕТ 1539
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та отож)), жарко, перегрілися)), і вночі зайнялися),
тут о 12-20 як коменти похрестили), ото так! На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 6194
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зрадота веселится...кто то немножко обеднел и приблизился к их уровню.
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а ты шо,уже устал? На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 2136я посмотрю на тебя осенью,когда откроется истинное личико зеленой гюльчетай
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Я не фанат ЗЕ...
Даю йому шанс...
А Ти фанат 🍫🍫..
😁
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ты фанат "абы не порох".как и ***** На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 3029 .неважно кто
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Ти Мене не один рік знаєш..
Відробляй свої 🍫🍫🍬🍬..
Ще кацапом назви....
Тримайся 🍫-ї методички, раб!
😁
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тому й кажу,шо вже не один рік На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 2342.за кого ти тільки не топив
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Мона трошки точніше- за КОГО?!
За форофку- таки Так!
😁
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типа за сэмэнчинка не топил...и от михуэля кипятком не писял
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Є ІМХО.. 😁
Таке враження, що декілька СвиноПЕСиків кристуються одним ніком..
Ти який на черзі?

😁😁
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та то вних) зміна - є доступ до всіх ніків - а сьогодні субота і жарко,
от воно і зле))))
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это с одной стороны. но судя по инфе, шо ходит про эти бусы - возможно, этот пожар спас ну минимум хоть одну жизнь.
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сначала собор парижской богоматери, а теперь бусики(пыжыки) в дымере
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Богдани випущені на заводах лаліти інколи загораюця самі,навіть на стоянці.Та й хіба щекаладник машину зробити може?Це не пальмовим маслом сою розбавляти! На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 6019
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відтепер на маршрути випускатимуть зєліки
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Порохоботы ,но вы уже доходите в своих высказывания до дебелизма.Глупость,примитивность,недоразвитость.!!!!!
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соскучился по пазикам,переделанным с самосвала?так их есть еще,по селам-немерянно...
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гига,скажу тобі чесно: скучив! Вони були і просторнішими,і м*якшими на ходу.В богданах при переїзді поліцаїв,особливо коли сидиш ззаду,печінки витрушує.
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не знав, що в США такий незручний транспорт є?
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якщо белаза на автобус переробити-ще краще поліцаїв проскакивати буде...не знижуючи швидкісті...але ж ті поліцаї як раз для ії зниження
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В Риге хотят возродить выпуск «рафиков» - этой новости чуть меньше года. Но теперь стало известно, как будет выглядеть первая за последние четверть века новинка марки RAF.

прошлым летом было зарегистрировано новое юридическое лицо: SIA (по-нашему - ООО) Rigas Autobusu Fabrika, RAF. Владельцем фирмы оказался гражданин Украины Кирилл Шумейко. Первым делом возрождённый RAF решил наладить крупноузловую сборку какой-либо известной модели под собственным брендом.

И этой «известной моделью» оказалась газовская «Газель-Next»! Рижский фотограф Майк Моторов накануне опубликовал снимки электрического «Некста», с которого сняты шильдики ГАЗ, но вместо номеров приклеены наклейки «RAF».

На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 2586
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обычно эксперементируют с вещью,которую не жалко На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 513.с какой нибудь дешевкой.газель -некст подошла по всем параметрам...согласись,кто ж будет опыты с мерцом делать?даже на евробляхах...
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Бобдан - глава АП.
10 "Бобданов" сгорело. Крайне любопытное явление.(одевает колпак)

.......(шуршит картами созвездий и таблицами планет)

..... да насрать, просто владелец отказался платить "крыше".
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В смысле - бандитам-вымогателям? Место которым за решеткой, а лучше - быть убитыми при сопротивлении?
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Ах оставь.те.
То ли еще будет.
Я просто переживаю за инвесторов - если верить воплям "статистов", то сюда так и ломятся инвестиции. и дороги строятся - Гройс высрал шо чет около 7000км. построили
Слава Партии я не верю в хорошее(тут), ибо прекрасно знаю нарид.

А насчет поджогов и т.д., я выше выразился - удивили ворону сыром то.
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та шо там якісь автобуси ! Як Петро пішов, то в сусідньому селі півні курей перестали топтати! )))
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радість то ж яка, бо у вашому селі тепер півні в пошані?
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може хто страховку хоче за відїженний металолом взяти. На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 197
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На стоянці біля Києва згоріли 10 маршруток "Богдан", - ДСНС - Цензор.НЕТ 2198
відїженний -це згідно нових змін до правопису?
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ПОЗДРАВЛЯЮ !!! ЗЕ 90-Е ВОЗВРАЩАЮТСЯ !!! ГРАБЬ НАГРАБЛЕННОЕ !)
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Такая она, либертарианская конкуренция!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа стоянке под Киевом сгорели 10 маршруток "Богдан", - ГСЧС. ФОТО
 
 
 
 
 
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