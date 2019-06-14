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 Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки. ФОТОрепортаж

Большинство выпускников имеют боевой опыт и воевали на Донбассе.

Сегодня, 14 июня, в Национальном университете обороны Украины имени Ивана Черняховского состоялся торжественный выпуск военных специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на сайт Министерства обороны.

Завершили обучение и получили дипломы 652 военных специалиста оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки.

"Они овладели современными подходами в управлении подразделениями, планировании серьезных боевых операций, изучили прогрессивные методы моделирования боевых действий и уже в ближайшее время усилят способности отечественных Вооруженных Сил Украины на разных направлениях", - сказано в сообщении Минобороны.

"Я благодарю всех за мужество и героизм, за то, что вы нашли в себе силы и воевать, и учиться. Горжусь вами, господа офицеры! " - поприветствовал выпускников министр обороны Украины Степан Полторак.

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Все фото - "Укринформ".

Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки 01
Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки 02
Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки 03
Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки 04
Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки 05
Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки 06
Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки 07
Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки 08
Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки 09
Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки 10
Выпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки 11

Источник: https://censor.net.ua/p3132513
 
   
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Давайте присягу президенту Украины Петру Алексеевичу Порошенкоо, а не кокаинозависивому кловану зеленскому!!! Вы, будущее наших вооруженных сил!!!
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Ідіоте,присяга дається країні а не презерватив ой президентам.
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присягу дают Народу Украины, ватнигу, а не Зе, Пе и кокому-нибудь Ку....
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Незнаю що і сказати,на світлинах показані офіцери передпенсійного або пенсійного віку яким вже пора на відпочинок а не молоді,креативні та перспективні офіцери.
Та і вручення шабель штатським офіцерам виглядає просто комічно.
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2 года в Киеве, на зарплате, до обеда и в Гидропарк - это тебе не с особовым складом плац топтать..это оочень и оочень!)))
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А я то дивлюсь що у випускників такі пуза та обширні дупи,думав що від голоду так бідненька опухли.
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факультет выхода из котлов по правилам сепаров спасет много хероев
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Раджу глянути заслуги нашого командування ЗСУ та нашого уряду на ютубі ,,5років війни за 2хвилини,, А потім захищати уряд,Порошенка та гнобити ЗЕ якому уряд та діючі чиновники не дали і кроку зробити за те активно діють щоб знищити залишки України.
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Щоб з офіцера вийшов генерал - потрібно, щоб офіцера запліднили. Як діло зроблено - в офіцера росте пузо (докази на фото), і народжується генерал.
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Із єфрейтора генерал вийде а із офіцера ніколи.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВыпуск в Национальном университете обороны: дипломы получили 625 специалистов оперативно-стратегического и оперативно-тактического уровней подготовки. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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