 Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.
"Сегодня в Украине более 100 детских больниц в областных и районных центрах. Рядом со мной - одна из 200 специальных скорых, которые будут переданы им. Приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", - написал Зеленский.
По словам Президента 136 скорых Peugeot и Ford поедут в города. 64 скорых Toyota Sequoia и других автомобилей с повышенной проходимостью будут переданы сельским общинам.
Первые 30 скорых попадут в больницы уже в ближайшие дни, остальные автомобили - в течение трех месяцев.
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😂😂😂
Это он (Зеленский) у Порошенко слямзил=>ведь противники Порошенко его всегда в этом упрекали/подкалывали
Це він слямзив у Юльки. Плагіатор.
Это очередная шутка от харанта...
Ключі собі залишив
А тут гляньте-ка, сразу же про пиар завопили, про то, что президент к этому не имеет отношения. Вот же двуличное сучье племя.
Зеленський - перший народний президент !