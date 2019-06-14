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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский. ФОТОрепортаж

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, купленных за деньги меценатов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Зеленского в Фейсбук.

Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский 01

"Сегодня в Украине более 100 детских больниц в областных и районных центрах. Рядом со мной - одна из 200 специальных скорых, которые будут переданы им. Приобретены не за бюджетные средства, а по договоренности с меценатами", - написал Зеленский.

Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский 02

По словам Президента 136 скорых Peugeot и Ford поедут в города. 64 скорых Toyota Sequoia и других автомобилей с повышенной проходимостью будут переданы сельским общинам.

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Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский 03
Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский 04

Первые 30 скорых попадут в больницы уже в ближайшие дни, остальные автомобили - в течение трех месяцев.

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Меценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский 05

Источник: https://censor.net.ua/p3132498
 
   
 Топ комментарии
 
то есть меценатов нагнули за место в списке партии "Слуга урода"..
обычно "Парытия Рыгыонов" так делала..
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Петя же передавал с помпой авто, купленные за бюджетные деньги, как будто за свои покупал.
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кловун тільки с ключиками може фотографуватися та піаритися:

" Я куплю квартиру. Что вы мне тут... Интервью проводите? Я вас спрашиваю. Давайте с вами - "Прямой" и я - скидываемся 50% на 50% и покупаем квартиру. Пообещайте сейчас " (с)
Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 9459
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На контрасте между тем, как бы это подал и сделал Петя Свинорыл(Я,Я,Я, все только благодаря мне) - очень показательно.
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Мы бы и не узнали никогда, что там были меценаты, ибо у пэти меценат вселенной исключительно оно)
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал передачу в регионы.......(с)
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😂😂😂
Это он (Зеленский) у Порошенко слямзил=>ведь противники Порошенко его всегда в этом упрекали/подкалывали
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Це він слямзив у Юльки. Плагіатор. І теж 200 штук.
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Возможно и у Юли (не хочу оспаривать), но когда подобное было при Порошенко, то столько «вакханалии» было......., а тут сам(!) Зеленский «свой парень» и такое........
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Где петин пиар не на бюджетных деньгах, а, например, свинарчуковских бабках?
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чітаю вибірково пости...мені багато чітати не треба щоб розуміти хто що пише....і за кого. боти. і таке інше. бо багато чітаю і мені достатньо проглянути і зрозуміти скільки писавшим років. що вони і хто розуміються в політиці... люди! зупиніться! ви як собаки один проти одного пліткуєте. ображаєте. політичні. мовні. інші питання....досить ділитися на порохоботів і зеленоботів. є президент. він тільки 3 тижні. є зауваження. але ще рано ставити на ньому крест... ангелів немає на землі.всі на небесах! не скубіться.... бо вічно буде війна ,не діліть країну на захід і схід...ми повинні бути єдині! як казав ЯЛИНКОВИЧ(АСТАНАВИТЕСЬ!)
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Если до выборов не передадут, а они таки не передадут, то не передадут уже никогда. Это очередная шутка от харанта
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Враг рода человеческого 666
Это очередная шутка от харанта...
Ключі собі залишив Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 83

Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1000

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Сколько порохосвиньи одобряли подобные перфомансы от их жирного вождя.
А тут гляньте-ка, сразу же про пиар завопили, про то, что президент к этому не имеет отношения. Вот же двуличное сучье племя.
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Они гавают, чтобы не разучиться гавкать. Вдруг опять пригодиться.
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Тут два вопроса...каким тогда боком ко всему этому ты зебобик...и кто эти таинственные меценаты?
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Зеленський - перший народний президент ! Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8924
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NNN
Зеленський - перший народний президент ! Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 54

Меценати впродовж 3 місяців передадуть у регіони 200 нових автомобілів швидкої допомоги, - Зеленський - Цензор.НЕТ 6204

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😀 Ты забыл еще гаркнуть.."даешь народную республику"...
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Тільки Вован підписати забув."Слуга народу" там,чи "от братви"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныМеценаты в течение 3 месяцев передадут в регионы 200 новых автомобилей скорой помощи, - Зеленский. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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