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Все про:армия (7445) ротация (206) Ивано-Франковская область (368) 10 отдельная горно-штурмовая бригада (43)

 Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж

На Прикарпатья торжественно встретили воинов 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс", вернувшихся из района проведения операции Объединенных сил на Донбассе.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 01

На центральную площадь Коломыи пришли сотни людей, руководители города, района и области, представители духовенства.

Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 02
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 03

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Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 04
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 05

Это была третья ротация воинов бригады в район проведения ООС. На этот раз "эдельвесам" была поручена оборона одного из самых тяжелых участков: Крымское, Новотошковка, Желобок. Ежедневно российско-террористические войска обстреливали позиции прикарпатцев из тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями.

Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 06
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 07

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Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 08
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 09
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 10

Не обошлось без потерь. За время этой ротации навечно в списки части занесены фамилии 10 славных сынов Украины.

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Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 11
Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр Эдельвейс 12

Читайте: 10-я ОГШБр с начала года уничтожила на Донбассе 5 единиц вражеской военной техники с помощью ПТРК "Стугна-П", - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/p3132488
 
   
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Просто цікавить питання: скільки хлопців-контрактників залишиться служити в бригаді за часи зебіла та на скільки процентів буде укомплектовано її штат до наступної ротації на фронт?
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Низкий поклон вам, дорогие наши защитники!
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Цікаво, декілька днів як вернулась чернівецька БТГ, тепер франківська, чекаєм повернення тернопільскої, львівської, рівненської.
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Хватит стрелять, бери шинель, пошли домой!
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От этого названия (Эдельвейс) у козлоликих истерика уже была? Будет! Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс" - Цензор.НЕТ 9061
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажИз зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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