 Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

На центральную площадь Коломыи пришли сотни людей, руководители города, района и области, представители духовенства.





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Это была третья ротация воинов бригады в район проведения ООС. На этот раз "эдельвесам" была поручена оборона одного из самых тяжелых участков: Крымское, Новотошковка, Желобок. Ежедневно российско-террористические войска обстреливали позиции прикарпатцев из тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями.





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Не обошлось без потерь. За время этой ротации навечно в списки части занесены фамилии 10 славных сынов Украины.

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