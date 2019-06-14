 Из зоны ООС на Ивано-Франковщину вернулись воины 10-й ОГШБр "Эдельвейс". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
На центральную площадь Коломыи пришли сотни людей, руководители города, района и области, представители духовенства.
Это была третья ротация воинов бригады в район проведения ООС. На этот раз "эдельвесам" была поручена оборона одного из самых тяжелых участков: Крымское, Новотошковка, Желобок. Ежедневно российско-террористические войска обстреливали позиции прикарпатцев из тяжелого вооружения, запрещенного минскими договоренностями.
Не обошлось без потерь. За время этой ротации навечно в списки части занесены фамилии 10 славных сынов Украины.