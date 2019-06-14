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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
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 Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Боевое приведение с моторчиком

Читайте на "Цензор.НЕТ": Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате: "Готов с оружием в руках защищать Украину". ФОТОрепортаж

Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Совет бывалого политика

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко советует Зеленскому не считаться с решением КС: "Президент точно знает, что указ Конституционный"

Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Вона працює...

Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

И конца эпохи бедности не будет?

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский шутил о тарифах, но не обещал их снизить, - представитель президента в Кабмине Герус. ВИДЕО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Герус извинился за фразу о шутках Зеленского про тарифы: "Сказывается недостаток политического опыта, в частности в общении с журналистами"

Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Готовы "покращувать жыття"

Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Газовые спринтеры Кремля

Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Не детский вопрос

Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

Кино и немцы

Читайте на "Цензор.НЕТ": Баканов: Жена находится в процессе оформления украинского гражданства

Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 09

Последний шанс...

Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 10

День России

Больше фотошопов смотрите здесь

Источник: https://censor.net.ua/p3132480
 
   
 Топ комментарии
 
ФОтожабы в тему очень актуальны. СТарая банда ЗЕмародёров, с новым подставным клоуном на ниточках пытаюца окупировать Украину. + Сепарня они же ЗЕкоманда..всё верно народ подметил. Эта шайка намного более прокацапская чем проукраинская. Все ихни дела, риторика это воплощение мечты Хуйла....После выборов в Раду нас ждёт откровенный сепарский реванш. Я не сомневаюсь... максимум пару месяцев осталось..Проверяйте..Хорошо хоть киевляне в понедельник вышли и показали ЗЕсепару что просто так не получица сливать страну. Правда сопля сепарская спряталась и даже не вышла к народу.
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Сколько лет, а может десятилетий ты ещё будешь ныть про Петю. Причём там Петя зебик? Почему ты не заныл про Кравчука или про Ющенко например они тоже бывшие президенты. Свихнулся именно на Пете??Петя давно не президент просыпайся в германиях своих...хотя скорее лахта строчит с под проксика..
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это феерично - о избирателях вазелина))
да и "последний шанс" Йули - тоже. Полный факап))
Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1261
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ФОтожабы в тему очень актуальны. СТарая банда ЗЕмародёров, с новым подставным клоуном на ниточках пытаюца окупировать Украину. + Сепарня они же ЗЕкоманда..всё верно народ подметил. Эта шайка намного более прокацапская чем проукраинская. Все ихни дела, риторика это воплощение мечты *****....После выборов в Раду нас ждёт откровенный сепарский реванш. Я не сомневаюсь... максимум пару месяцев осталось..Проверяйте..Хорошо хоть киевляне в понедельник вышли и показали ЗЕсепару что просто так не получица сливать страну. Правда сопля сепарская спряталась и даже не вышла к народу.
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За "И что, конца эпохи бедности не будет?" - улыбнуло
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Сколько лет, а может десятилетий ты ещё будешь ныть про Петю. Причём там Петя зебик? Почему ты не заныл про Кравчука или про Ющенко например они тоже бывшие президенты. Свихнулся именно на Пете??Петя давно не президент просыпайся в германиях своих...хотя скорее лахта строчит с под проксика..
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до конца жизни, что ль? Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 7983 мож не надо? в Германии так много интересного. аквариумные рыбки, например...
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Да, скорее всего пожизненное дадут. Но лет через 10-15 выпустят по амнистии.
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а не включая дурочку "остроумно" ответить способна?
а то оно как-то "осЛоумно" получилось Газовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 8679
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Цікаво що вона три роки тому попросила адмін видалити свій аккаунт.
Але заради поливання брудом Петра вона повернулася сюди.
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она это делает очень скучно. никакого задора.... работа?
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а никто и НЕ обещал Пороха посадить Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 3853
То вазелин - ШУТИЛ... бугагага))
а если зебилы что-то иное подумали - так то ваши проблемы
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Так Петро збитий льотчик, про Ющенко та Яника теж нема.
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😁 столько новостей о нем было на этой неделе. В Раду собирается.
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гошподи, какие же кретины эти соевые "кукрыниксы".
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то ли дело вазелиновые... Не прячьте ваши денежки... заройте в землю тут...
Пока умники не покусали)) Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 843
Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 306
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Крошка стець на сайт прийшов, і спитала кроха: Пєця з Іркой - хорошо, Вова з Юлєй - плохо?
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Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 1857 Сьогодняшнє набагато цікавіше і страшніше, ніж вчорашнє...
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Газові спринтери Кремля, бойове приведеня з моторчиком, порада бувалого політика. Свіжі ФОТОжаби від "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 6202 Цікаво, чи мене знову забанять? Це ж "юмор"!
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажГазовые спринтеры Кремля, боевое приведение с моторчиком, совет бывалого политика. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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