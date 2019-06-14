 На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
"Оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон.) под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" прекратили деятельность противоправной группы, которая занималась незаконной переправкой граждан в Российскую Федерацию через Крым. Правоохранители провели санкционированные обыски в местах проживания фигурантов дела в г. Днепр, а также в их транспортных средствах", - сказано в сообщении.
По результатам обысков представители межведомственной группы обнаружили и изъяли, в частности, два автомобиля, которые непосредственно использовались для незаконной перевозки граждан.
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Организатору перевозок сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьями 332 и 332-1 УК Украины. Ему грозит от 2 до 5 лет заключения с конфискацией автомобилей.
В Госпогранслужбе сообщают, что таких "перевозчиков" правоохранители уже задерживали в 2017 и 2018 годах.
Может они и вправду в Крым и обратно?
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ШО ЗА ФИГНЯ ПРИ ПОРОШЕНКО - ВСЕ ВРЕМЯ ВОЗИЛИ А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ - НИЗЗЯ!!!
ПУТИН МОЖЕТ ОБИДЕЦЦА.
КРЫМ (с перечислением возможных конечных точек).
Москва (не указывая Брянск).
На Москву самый короткий через Брянск
И опять во всем виноват у зеленой дрысни Порох, так его боятся, что просто смешно . Не президент он уже, хорош дерьмо лить постоянно, смотрите на своего предателя , тупую наркоманистическую, злобную и мстительную и продажную рожу нового гидранта. Вот честный он пречестный , ездит на велике, с шестью машинами по встречной полосе, дружит в засос в десна с рыгами и олигархами, и еще с русскими сильно, патриот Украины, просто пробы ставить негде. И вы такие же уроды, как и он, Не забудьте поцеловать в пупок вашего недомерка.
Если зелечка обсирается у вас сразу включают режим - "а вот Порошенко"
" через закрытые пункты пропуска на границе." - ЭТО КАК??????????????????
Что за бред "через закрытые пункты пропуска на границе"???*??
Границе КОГО с КЕМ?
Кторые расположены ГДЕ?
Которые закрыты КЕМ?