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Все про:Госпогранслужба (3336) Крым (21531) перевозки (327) Россия (73029)

 На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым. ФОТО

Нелегальные "перевозчики" обеспечивали проезд на территорию Российской Федерации через закрытые пункты пропуска на границе.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

"Оперативные сотрудники Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы совместно с сотрудниками Службы безопасности Украины в АР Крым (с дислокацией в г. Херсон.) под процессуальным руководством прокуратуры АР Крым при силовой поддержке спецподразделения "ДОЗОР" прекратили деятельность противоправной группы, которая занималась незаконной переправкой граждан в Российскую Федерацию через Крым. Правоохранители провели санкционированные обыски в местах проживания фигурантов дела в г. Днепр, а также в их транспортных средствах", - сказано в сообщении.

По результатам обысков представители межведомственной группы обнаружили и изъяли, в частности, два автомобиля, которые непосредственно использовались для незаконной перевозки граждан.

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Организатору перевозок сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьями 332 и 332-1 УК Украины. Ему грозит от 2 до 5 лет заключения с конфискацией автомобилей.

В Госпогранслужбе сообщают, что таких "перевозчиков" правоохранители уже задерживали в 2017 и 2018 годах.

На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым 01
На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым 02
На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым 03
На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым 04

Источник: https://censor.net.ua/p3132457
 
 
 Топ комментарии
 
Благим же делом заняты были: ватников вывозили.
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С каким товаром, ведь у россии все есть?
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Если все партию ведут новых анонимусов, за кого же голосовать тем 70% кто обожает знакомые фамилии?
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Благим же делом заняты были: ватников вывозили.
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Откуда следствию известно, что эти челноки с товаром намеревались использовать новоплстроенный мост?

Может они и вправду в Крым и обратно?
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С каким товаром, ведь у россии все есть?
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На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым.

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ШО ЗА ФИГНЯ ПРИ ПОРОШЕНКО - ВСЕ ВРЕМЯ ВОЗИЛИ А ПРИ ЗЕЛЕНСКОМ - НИЗЗЯ!!!

ПУТИН МОЖЕТ ОБИДЕЦЦА. На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6763
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Мда... После открытия моста на Кубань реально быстрее через Крым проехать. Наказали этих, найдутся другие, накажут других, будут возить россисяне.
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На бумаге дешевой распечаткой написаны возможные направления:

КРЫМ (с перечислением возможных конечных точек).

Москва (не указывая Брянск).
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А зачем с Кубани ехать через Брянск?
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Грузоперевозки на Россию возможны разными маршрутами.
На Москву самый короткий через Брянск
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Это если ехать через Чернигов, а если с Кубани?
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Как по мне, нужно отбирать паспора и пинком под зад давать. Нам ненужны такие урды.
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Люблю кремлефилов, которые так беспокоятся о руссссских, аж слезу пробивает.
И опять во всем виноват у зеленой дрысни Порох, так его боятся, что просто смешно . Не президент он уже, хорош дерьмо лить постоянно, смотрите на своего предателя , тупую наркоманистическую, злобную и мстительную и продажную рожу нового гидранта. Вот честный он пречестный , ездит на велике, с шестью машинами по встречной полосе, дружит в засос в десна с рыгами и олигархами, и еще с русскими сильно, патриот Украины, просто пробы ставить негде. И вы такие же уроды, как и он, Не забудьте поцеловать в пупок вашего недомерка.
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успокойся, про твоего пороха уже все забыли, как кошмарный сон, если он сам о себе не напоминает в дурных рекламах.
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Где ж ви забили? На юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6038
Если зелечка обсирается у вас сразу включают режим - "а вот Порошенко"
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до сих пор только петя обсирался со своими 5%
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Нихрена не понял!
" через закрытые пункты пропуска на границе." - ЭТО КАК??????????????????
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Бывшие погранпункты в Крыму, где садились на паром.
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а где у нас паром с Крымом? Скорее обходные тропы.
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Причем здесь паром с Крымом, наши считают пограничным переходом Керчь.
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наши это кто, крымске сепары? Если наши попали в Крым, они уже не наши.
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Назло Путину всех украинцев расстрелять хочешь?
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Через Мост, Погранпереход на котором не открыт
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))))) екстремалы однако эти выїздуны. ещё те сталкеры, нашли ещё одну преогромнейшею чернобыльскую зону.
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Т.е. что бы остановить эту фигню, нужно ставить в паспорте штамп о выезеде с Украины, при поездке в Крым.
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Порвать дебилам украинские паспорта и пусть едут дальше
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Без паспорта не пустят ни в одну из соседних стран.
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Что за идиотский текст новости?
Что за бред "через закрытые пункты пропуска на границе"???*??
Границе КОГО с КЕМ?
Кторые расположены ГДЕ?
Которые закрыты КЕМ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа юге Украины разоблачили схему незаконной перевозки украинцев в Россию через оккупированный Крым. ФОТО
 
 
 
 
 
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