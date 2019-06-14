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 Воин 57-й ОМПБр Виталий Мaлозовенко погиб на Донбассе в ночь с 12 на 13 июня во время выполнения боевого задания. ФОТО

Старший солдат, командир беспилотных авиационных комплексов разведывательного взвода 34-го батальона 57-й бригады в/ч A-4395 Виталий Мaлозовенко погиб в ночь с 12 на 13 июня во время выполнения боевого задания в с. Пески Донецкой области от минно-взрывной травмы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Мaлозовенко Виталий Владимирович, родился 6 июня 1995 года в с. Тиpловa Балка, Устиновского района.

Один из побратимов Механика, такой у Виталия был позывной, вспоминает друга очень хорошими словами: "На днях я собирался в отпуск. Мы поужинали вместе, он меня провел. Все было как всегда, ничего не предвещало беды. Тем более, что Виталий был очень осторожен. Он все просчитывал. Но на войне ничего нельзя предсказать. Очень жаль, что погиб реальный воин".

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У Виталия осталась маленькая дочь.

Воин 57-й ОМПБр Виталий Мaлозовенко погиб на Донбассе в ночь с 12 на 13 июня во время выполнения боевого задания 01
Воин 57-й ОМПБр Виталий Мaлозовенко погиб на Донбассе в ночь с 12 на 13 июня во время выполнения боевого задания 02

Источник: https://censor.net.ua/p3132425
 
Цензор.НЕТФотоОбществоВоин 57-й ОМПБр Виталий Мaлозовенко погиб на Донбассе в ночь с 12 на 13 июня во время выполнения боевого задания. ФОТО
 
 
 
 
 
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