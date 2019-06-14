 Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по "упрощенной программе" Путина. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Автобус с жителями оккупированных районов Донецкой области, получающими российское гражданство в пункте выдачи паспортов РФ в селе Покровское, приехал в пятницу днем. В церемонии вручения паспортов участвовали депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий и глава Неклиновского района Виталий Даниленко.

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Параллельно с этим выдача паспортов жителям оккупированных районов Луганской области началась в городе Новошахтинске Ростовской области.

"Сегодня для вас знаменательный день! Вы приобретаете гражданство Российской Федерации и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны", - сказал в приветственной речи начальник главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

Ранее в пятницу представитель террористической организации "ДНР" Владимир Краснощека сообщил, что в РФ отправились первые 34 жителя "ДНР" за получением паспортов. "Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тех списков, которые нам предоставляют", - сказал он.





Перед получением паспорта новоиспеченным "гражданам РФ" было необходимо пройти ряд процедур, в том числе дактилоскопию и принятие присяги.

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Напомним, Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Тем временем в Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.