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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по "упрощенной программе" Путина. ФОТОрепортаж

Российские паспорта по упрощенной программе получила в Ростовской области первая группа жителей временно оккупированных Россией районов Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Автобус с жителями оккупированных районов Донецкой области, получающими российское гражданство в пункте выдачи паспортов РФ в селе Покровское, приехал в пятницу днем. В церемонии вручения паспортов участвовали депутат Госдумы РФ Виктор Водолацкий и глава Неклиновского района Виталий Даниленко.

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Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной программе Путина 01
Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной программе Путина 02

Параллельно с этим выдача паспортов жителям оккупированных районов Луганской области началась в городе Новошахтинске Ростовской области.

"Сегодня для вас знаменательный день! Вы приобретаете гражданство Российской Федерации и получаете документ, удостоверяющий личность гражданина великой страны", - сказал в приветственной речи начальник главного управления МВД России по Ростовской области Олег Агарков.

Ранее в пятницу представитель террористической организации "ДНР" Владимир Краснощека сообщил, что в РФ отправились первые 34 жителя "ДНР" за получением паспортов. "Сегодня это первая поездка. Дальше планируется практически ежедневно доставлять граждан на территорию Российской Федерации согласно тех списков, которые нам предоставляют", - сказал он.

Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной программе Путина 03
Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной программе Путина 04

Перед получением паспорта новоиспеченным "гражданам РФ" было необходимо пройти ряд процедур, в том числе дактилоскопию и принятие присяги.

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Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по упрощенной программе Путина 05

Напомним, Указ президента России Владимира Путина об упрощенном получении гражданства РФ для граждан Украины, живущих в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, вышел 24 апреля.

Украина обратилась в Совет безопасности ООН в связи с введением президентом РФ Владимиром Путиным упрощенного порядка приема в российское гражданство жителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО). 25 апреля Совбеза ООН собирался в связи с незаконной "паспортизацией" Донбасса Россией. По его итогам Ельченко заявил, что результатом должна быть не только обеспокоенность и осуждение, но и более решительные шаги.

В субботу, 27 апреля, Путин заявил, что упрощенный порядок получения российских паспортов может распространиться на всех жителей Украины.

В этот же день новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский ответил Путину, что не советовал бы пытаться соблазнить украинцев российскими паспортами. И предположил, что в ответ Украина может упростить получение своего гражданства для россиян.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о выдаче российских паспортов всем гражданам Украины еще не принято.

В этот же день в Ростовской области России открылся центр выдачи российских паспортов жителям оккупированной части Луганской области.

1 мая Путин подписал указ, которым предоставляется право на упрощенный порядок получения гражданства РФ отдельным категориям граждан Украины.

Тем временем в Евросоюзе рассматривают возможность запретить въезд на свою территорию гражданам Украины, которые получили паспорт Российской Федерации по упрощенной процедуре.

Источник: https://censor.net.ua/p3132380
 
 
 Топ комментарии
 
Господи, спасибо!!!

Теперь эта мразь не вернется сюда, поедут в свою мокшанскую трясину.
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Так а зачем они их позвали? Зачем кричали Путин введи войска?
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А пенсії Орда буде лугандонам платити, чи буде лише дарувати присягу на вірність у рамочці?
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Пособие по инвалидности(умственная отсталость)
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Будет платить но только нужна будет прописка в рашке, да и то пособие, стажа то нет.
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Чип в ухо этому стаду не мешало бы ставить.
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и где ТАМ украинцы то одни репано кацапски рыла и хари....
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как там доця после Славянского ЦПХ? Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по "упрощенной программе" Путина - Цензор.НЕТ 6337
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Несостоявшийся домбасит, в сотый раз повторяю тебе тупню: у меня нет дочерей.
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жадность задушит тебя Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по "упрощенной программе" Путина - Цензор.НЕТ 7193
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Еврейский анекдот - выбирают рабби, есть один достойный кандидат, только отличный характеристики, но вот встаёт один еврей и говорит - его нельзя в рабби, у него дочь проститутка. Компромат серьезный, выбрали другого. После собрания подходят к тому, кто говорил про дочь проститутку - мол а разве у него есть дочь, у него же 2 сына? Отвечает. Та мне пофиг, я типа в разговор встрять.
Вот так и с тобой. )))
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Так а зачем они их позвали? Зачем кричали Путин введи войска?
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так пусть в ВСУ вступают и дают отпор..
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О есс! И короткий рабдень и длинные выходные. )))
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фашисты паспорта отрабатывают
не будут стрелять, их самих расстреляют
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Поэтому выбран вариант
Отсоса у ху@ла
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срашист на цензоре,редкий экземпляр,выведите войска и не мучайте людей.
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Там людей нема. Тільки кацапи та підкацапники. Посидь у спамі, лахтинцю.
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Господи, спасибо!!!

Теперь эта мразь не вернется сюда, поедут в свою мокшанскую трясину.
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ДД, хрен там, они хотят жить "на Украине", но что бы здесь была расея и Хутин. Мрази, достойные только презрения. И учти, если что,они в нас первые стрелять будут. Собственно, уже стреляют, 5 лет как. Ненавижу, мягко говоря.
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Автоматом лишение гражданства Украины.
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там на одной из фоток, стадо сразу грузят в автобус и вывозят ....))
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на улучшение породы пойдут в Усть-Перепойские ..беня..
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этого Порошенко добился , вот такой итог
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Он всегда этого добивался
Кому шоколад
А кому вокзал
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кому клубнику в Польше собирать
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Успішно збираєш? Чи ти нев'їздний?
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кому клубнику в Польше - а кому пи-з-дюли в Мордоре
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Фигасе у них дактилоскопия! Всю лапу на сканнере откатывают!
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они еще не поняли, что они теперь меченные по обе стороны )))
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меня тоже это прикололо. У нас на биозагран только отпечатки указательных пальцев делают. А тут уже готовые полные отпечатки для мордовских полицаев. Наверное в профиль и фас дамбаянам сразу фотки вклеивали, чтобы потом не фотать.
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Добре, але мало. Сподіваюсь, це тільки початок виїзду ордловців на расєю.
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Ната, никуда они выезжать не будут. Да и не ждут их особо в рашке, разве что на Дальнем Востоке, как противовес китайцам.
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Нужно быть полным идиотом чтобы добровольно принимать подданство Мордора. Если в Украине у власти жулики и воры, и жить здесь совсем не сладко, то в Мордоре у власти натуральные бандюки и убийцы, и жить там просто опасно.
В истории куча примеров, когда Мордор пускал на мясо собственное население. И ничего там не меняется веками, таких примеров еще будет навалом. К сожалению быдло истории не знает.
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Правильно, но Мордор когда то подселил своих в Украину, а теперь забирает назад - т.к. мозги у мордорцев так и не стали украинскими.
Задача Украины в том, чтобы Мордор забрал их без украинской территории.
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пішло молоде покоління щоб здриснути з "сруцкого мира"
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да,из нарасии валят сейчас,как никогда..
думаю,китайцы с тобой солидарны насчет свиней..та и мы тоже..
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народ,не баньте это чмо,пусть варнякает - это голос брацкага нарота..
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Пообещай им большую порцию свежих бананов, как в зоопарках Москвы, и они тебе живо присягу принесут. А потом можно кинуть в клетку пару гнилых шкурок.
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теперь они меченные )) причем как для раисии так и для Украины. А морды какие интеллектуальные )) все прелести этих корочек еще предстоит им просечь...
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"они же наши люди!" - зеленский на своей инаугурационной речи
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Какие же у кацапок примитивные хари Я ещё в Орле и Решке заметил что кацапки тупые клуши Хотя когда донбасс вернётся под контроль Украины почти всех придётся простить И продолжить жить с этими ватницами в одной стране
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Ох и лица... Читается - ну, фсё, на пы..да Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по "упрощенной программе" Путина - Цензор.НЕТ 1965

Дактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по "упрощенной программе" Путина - Цензор.НЕТ 6830
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Рожи кирпича просят. Тетки антисексуалки ))
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от лиц и прет разумом, аж страшно.......

Как говорится - одна мозговая извилина и та является прямой кишкой.
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В руках мокшан конституция - сборник прав и свобод которых у них не будет.
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знаю я одного патриота
5 лет рассказывает про агрессию России
а паспорт РФ, *****, до сих пор хранит прикопанным
наверное ждёт заброску в тыл
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" На польты пойдут. Они из них белок делать будут ". (с)
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Скоро "повернем Донбас" - будуть у нас новi виборцi. А там i депутати з'являться. Отак.
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А конституцию РФ зачем им дали? Она ведь у каждого истинного патриёта руландии висит в туалете и используется по назначению. В дныре туалетную бумагу шоли не продают?
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лизнуть не давали след от ноги путина..., а то какой-то восторг на лицах ненастоящий...
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А где ж целый мульйон?
64 идиота на всю ордло?
'путен, введивойска' , оказалось, что поумнели , но поздно
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а теперь эту девочку учится к нам в универ на бюджет желательно.
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Вот мне хочется задать вопрос к партиям, идущим в парламент- партиям "Мира"- у которых основные лозунги это прямые переговоры с Ле Де НР - КАК МОЖНО ВЕСТИ ПЕРЕГОВОРЫ С ЛИЦАМИ ИМЕЮЩИМИ ГРАЖДАНСТВО РФ и при этом называть их УКРАИНЦАМИ?????
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Ну вообще-то, если они принимают присягу на верность России, то какое отношение они имеют к Украине?
Тогда их надо лишать украинского гражданства.
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аххахаха ... фотки ОГОНЬ!!!!!!!!!!))))))))))))))) до слёз )))!!!
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вообще то это хорошо что дамбасне дают свинособачьи аусвайзы. Теперь они автоматически лишаются украинского гражданства.
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А для чого їх возити назад? Треба економити паливо. Нехай їх там на поїзд пересаджують - мацква-влад_і_ восток)))
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На автобусе привезли, и обратно повезли.
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Потомки заселенных из сибирских е@еней бурлаков после голодомора. Чего еще от них можно ждать? А вот будут ли выселять эту мразоту на родину предков когда придет время? Ведь паспорта украинские они попрятали под подушку 100%. Мало ли что? Тупорылые,но хитрож@пые
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Господин Зеленский! Это уже не "наши люди", это уже российские граждане, со всеми вытекающими отсюда последствиями! Массовое желание лугандонов получить заветную корочку парашинского паспорта говорит о том, что в Лугандоне уже фактически нет граждан Украины, 1-1,5 года там в основном будут проживать граждане России. Где же обещанные Зеленским меры против данных действий России?
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Готують кремляді гекатомбу. Але своїх не те що шкода --- мабуть трохи накладно. А так і громадяни ********* загинули ,тобто привід для претензій, а ніхто за ними і не почухається, що доставляє. І знову всі переграті.
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А чеченцы на член примеряли новых граждан РыФы?
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маму и дочку - которые на фото - однозначно да. и не только чечены, а, похоже, и животные из донецкого зоопарка
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Надо было так сделать в 14 и валить за поребрик
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Девочка, которая там с мамой х@лостановские аусвайсы получила - по лицу видно, что папа шахтер - потомственный алкоголик, ее маме, потомственной ляди, через ж@пу сделал.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныДактилоскопия и принятие присяги на верность РФ: 64 жителя ОРДЛО получили российские паспорта по "упрощенной программе" Путина. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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