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 На подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка Козлюка надели электронный браслет, - полиция. ФОТО

Полиция выполнила принятое вечером 12 июня решение следственного судьи о применении электронного средства контроля к Сергею Козлюку, подозреваемому в причастности к нападению на оператора харьковской службы новостей "Вести" Вадима Макарюка.

Об этом сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня, 14 июня, электронное средство контроля к подозреваемому было применено. Круглосуточный контроль по месту нахождения подозреваемого осуществляет специальный отдел ГУ Нацполиции в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил под домашний арест подозреваемого в избиении телеоператора на харьковском рынке "Барабашово", - Нацполиция. ФОТО

На подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка Козлюка надели электронный браслет, - полиция 01

Накануне суд отправил подозреваемого в избиении оператора под круглосуточный домашний арест с применением электронного средства контроля.

Напомним, 7 июня вечером на территории ТЦ "Барабашово" произошла массовая драка с участием представителей "Национального корпуса" и ветеранов АТО. Больше всех пострадал оператор местного телеканала Вадим Макарюк: камера разбита, сам он до сих пор находится в реанимации.

Читайте на Цензор.НЕТ: Телеоператор Макарюк, избитый на харьковском рынке "Барабашово", находится в стабильно тяжелом состоянии

Источник: https://censor.net.ua/p3132375
 
 
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На зеленского наденье браслет шоб знать с кем он тайно встречается, а на встречи с гостями намордник шоб лишнего не ляпнул
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Так і досі не встановили факту приналежності Козлюка до нацжонів і, відповідно, до структур бене-сабакова?
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Козлюк його знiме через ратицю. На шию одягайте. На підозрюваного в нападі на харківського телеоператора Макарюка Козлюка наділи електронний браслет, - поліція - Цензор.НЕТ 9253
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Краще його ввели б у кому, а потерпілого вивели. От це було б справедливо.
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похоже КозлЮК обиделся, когда увидел шильдик МакарЮКа
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На Козлюка, подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка, надели электронный браслет, - полиция. - так понятнее, а то так и недостает дефиса для двойной фамилии
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А на подозреваемых в сносе памятника жукову,хотят одеть наручники,все что надо знать о том зе
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Цензор.НЕТФотоОбществоНа подозреваемого в нападении на харьковского телеоператора Макарюка Козлюка надели электронный браслет, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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