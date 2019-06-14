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 Политика Украины
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Все про:НАТО (6387) опрос (1689) референдум (1229) СОЦИС (14) Евросоюз (12475)

 68% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, 51% - в НАТО, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Более 68% украинских граждан готовы проголосовать на референдуме за вступление Украины в Евросоюз и немного более 51% - за вступление в НАТО.

Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", передает Цензор.НЕТ.

68,1% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 17,1% были бы против, 5,9% не принимали бы участие в референдуме, 8,9% отказались или не знали ответа на вопрос.

51,1% ответили бы утвердительно на вопрос референдума о вступлении Украины в НАТО, 29,4% проголосовали бы против, 7,4% не участвовали бы в референдуме, а 12,1% отказались или не знали ответа.

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Исследование проводилось 29 мая - 6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.

68% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, 51% - в НАТО, - опрос Социса 01
68% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, 51% - в НАТО, - опрос Социса 02
68% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, 51% - в НАТО, - опрос Социса 03

Источник: https://censor.net.ua/p3132361
 
 
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Непоняно, почему порохоботы бояться референдума?
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Порохоботы - это те кто стоят возле линий электропередач, и кричат биомассе: "Не влезай, убьёт !", но биомасса упорно лезет на столбы.
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нет, это те кто у минстеця получет бабки из наших налогов, что бы гадить на форумах, как ты.
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Я тут бесплатно, сто раз говорил.
Не хочешь - не читай.
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значт дурак, тебя Петя развел, остальным он платит.
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https://112.ua/obshchestvo/filaret-poroshenko-na-vyborah-glavy-pcu-hotel-izbraniya-simeona-ya-dazhe-slyshal-chto-arhiereyam-platili-po-20-tys-dollarov-495957.html

Пятый президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля Православной церкви Украину (ПЦУ), чтобы ее возглавил митрополит Винницкий Симеон. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил почетный патриарх Филарет
"Насколько мне известно, он (Порошенко, - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ. - ред.)", - рассказал патриарх.
"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - добавил он.
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Это ужасно. Но, поверьте, дефолт - намного хуже.
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Это не порохоботы, это продажные хрякоботы. И они есть не только у минстеця, но и в Лахти ху йлостана.
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Потому что британцы уже обосрались благодаря Рашке.
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Зачем по НАТО референдум? В Латвии не проводили.

Ostap Drozdov
15 год

Кілька років тому я був у Латвії на зустрічі з їхнім віце-прем'єром, який заводив Латвію в НАТО.
Я його спитав: «А що ви робили зі своїм ватним населенням, якого у вас під 30% назбирається? Проводили бесіди? Переконували? Запитували їхню думку? Заспокоювали?». Їхній віце-прем'єр зробив круглі очі й запитав: «А навіщо? Навіщо було взагалі когось питати? Ми - легітимна державна влада, і ми прийняли політичне рішення. Все».

Цю коротку історію я переповідаю адресно для Андрія Богдана, від якого я почув інформацію про ймовірний референдум на випадок якихось домовленостей із Росією.
Ви - легітимна державна влада, тому прошу самостійно і під свою відповідальність прийняти рішення стосовно того, чи є Росія для вас ворогом та агресором.
Ніяких референдумів - лише державні рішення. Те, чим є для нас Росія, щодня ви можете довідатися на передовій - там щодня триває цей референдум.

А те, на які компроміси ви як державна влада готові йти з Росією заради миру, будьте ласкаві вирішувати під свою політичну відповідальність. Майте мужність не ховатися за красивими темами про народовладдя - а майте мужність прийняти тверде політичне рішення стосовно того, як припиняти війну.
Вашого Зеленського обирали не для того, щоб він запитував - а щоб він узяв і припинив. Маєте бачення, маєте мандат довіри - вперед. Без принизливих для українського суспільства референдумів. Адже, смію запевнити, мільйони українців вважатимуть скотством вищої марки сам факт ставити на обговорення питання, ким для нас є Росія. Є питання, які є однозначними в країні щоденної війни.
Латвія провела декілька референдумів. Про рос.мову, про натуралізацію громадян, про вступ в ЄС, про розпуск сейму. Але в питанні безпеки діяла ВИНЯТКОВО політична воля. Так і в нас має бути. Я вітаю ідею референдумів, аби на них остаточно поховати всі наші двозначні бздури на кшталт русского язика, декомунізації, євроінтеграції тощо (цифри показують, що всі ці питання проукраїнська частина виграє).
АЛЕ референдумів не може бути в безпековому питанні. У ньому повинна діяти лише політична воля. Тому що Україна - воююча країна. Якщо головнокомандувач вагається щодо свого ворога - хай це заявить особисто і побачить, що з ним буде. Дуже хочу на це подивитися.
Що робити з Росією - це основне питання, де повинен проявитися новообраний президент. Без підказок знизу. Сам. Чітко й розбірливо. Від того й будемо танцювати. А то придумали собі хитрожопство. Керуйте, шановні. Проявляйте свої позиції. Ваш зоряний час. Вперед на міни.
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Потому, что одно дело ЧЕСТНЫЙ ОПРОС
и другое дело, какой-то там референдум

никто не хочет всраться по результатам референдума
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Ігоре, чому ти не дружиш з глаголами собачої мови?
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68% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, 51% - в НАТО, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 3343

У населения с головами всё в порядке ? "Квартал-95" их в Таёжный союз тащит, а не в Европу, потому что у "Квартала" там реальные бизнес-интересы.
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в *********,неполноценный..
През уже месяц,как сменился,не слышал ?
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А что в липецке ??
.
рошен 5 лет как закрыта
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Лет так через 25. если будем себя хорошо вести
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Лучше бы наоборот. Ниче, пару сериальчиков на Г+Г про агрессивный блок НАТО и прелести Таежного союза и 73% сделают все как надо.
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Рановато. Надо зелени ещё дискредитацию НАТО провести по плюсам. Попугать зебилов.
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а скільки за те, щоб посадити петю з конфіскацією ?
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Зебот, за що? За те що успішно просував Україну до НАТО і ЄС?
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Вступ в НАТО можливий лише після вступу в ЄС, як своєрідна плата за цей союз.
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Туреччина у НАТО вже хрін знає скільки років..
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Лично я однозначно проголосовал бы за НАТО, а вод насчет ЕС не уверен. А так ли нужно нам официальное полномасштабное членство в ЕС или лучше ограничиться безвизовым режимом и договором о свободной торговле?
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Які референдуми???
Орда питала свою флору і фауну коли створювали свої Тайожниє союзи, БРІКСи, ШОСи, ОДКБ???
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короче,17 процентов-стандартный лохторат против,это которые за рускавый мир...неизменен в числовом выражении еще с начала обретения независимости.
еще 12%,до 29 -смотрящие кацапские телепрограммы и сидящие в однокакашниках.
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НАТО лише 51 % ? І це під час війни з московією ? Вата ! Недарма кремль створював "адіннарот"- гомосовєтикусів. Як казав Геббельс: "Дайте мені засоби масової інформації і я будь-який народ перетворю на стадо свиней"
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Якщо 88% підтримують порушення закону. 68 хоче у ЄС, де закон на першому місці. Виходить, що у нас багато людей не знають чого бажають 68% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, 51% - в НАТО, - опрос "Социса" - Цензор.НЕТ 9521
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Если закон ненравиться 88% то нужно это закон менять.
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Решение суда в студию. Нету - тогда не пи зди. Никакого нарушения закона нет. А вот нарушение Конституции хряком-мародером сегодня подтвердил КСУ.
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Закон не знают, а шары хочется.
Вот и весь секрет.

Они просто пока не в курсе, шо в ЕС шары нет, а законы есть. Когда дойдет, шо за НАТО надо платить из своего кармана (а не из личных денег того доброго дяди) это жлобье и против НАТО станет сразу.
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К сожалению, лучше вобще не прислушиваться к тому, чего хотят двуногие прямоходящие, незаслуженно считающие себя украинцами.
Ща Г+Г полгодика погоняет тему про плохой ЕС и злое НАТО и 73% амеб уже никуда не будет хотеть.
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Шлунок перемогає обороноздатність краіни
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины68% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, 51% - в НАТО, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА
 
 
 
 
 
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