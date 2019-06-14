 68% украинцев поддержали бы на референдуме вступление Украины в ЕС, 51% - в НАТО, - опрос "Социса". ИНФОГРАФИКА

Таковы результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", передает Цензор.НЕТ.
68,1% опрошенных проголосовали бы за вступление Украины в ЕС, 17,1% были бы против, 5,9% не принимали бы участие в референдуме, 8,9% отказались или не знали ответа на вопрос.
51,1% ответили бы утвердительно на вопрос референдума о вступлении Украины в НАТО, 29,4% проголосовали бы против, 7,4% не участвовали бы в референдуме, а 12,1% отказались или не знали ответа.
Исследование проводилось 29 мая - 6 июня. Было опрошено 4000 респондентов, статистическая погрешность выборки составила +/-1,6%.
Не хочешь - не читай.
Пятый президент Украины Петр Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля Православной церкви Украину (ПЦУ), чтобы ее возглавил митрополит Винницкий Симеон. Об этом в интервью изданию "Главком" заявил почетный патриарх Филарет
"Насколько мне известно, он (Порошенко, - ред.) хотел, чтобы предстоятелем был не Епифаний, а митрополит Винницкий Симеон (один из архиереев УПЦ МП, перешедший в ПЦУ. - ред.)", - рассказал патриарх.
"И вот вы обратите внимание на то, что когда архиереи голосовали во втором туре фактически за двух кандидатов, то за Епифания проголосовали 36 епископов, а за Симеона - 28. Так кто эти 28? 2 - московских, 13 - с УАПЦ, а 13 архиереев - с Киевского патриархата. Почему эти архиереи голосовали за кандидата из Московского патриархата? Потому что Порошенко провел работу", - добавил он.
Ostap Drozdov
15 год
Кілька років тому я був у Латвії на зустрічі з їхнім віце-прем'єром, який заводив Латвію в НАТО.
Я його спитав: «А що ви робили зі своїм ватним населенням, якого у вас під 30% назбирається? Проводили бесіди? Переконували? Запитували їхню думку? Заспокоювали?». Їхній віце-прем'єр зробив круглі очі й запитав: «А навіщо? Навіщо було взагалі когось питати? Ми - легітимна державна влада, і ми прийняли політичне рішення. Все».
Цю коротку історію я переповідаю адресно для Андрія Богдана, від якого я почув інформацію про ймовірний референдум на випадок якихось домовленостей із Росією.
Ви - легітимна державна влада, тому прошу самостійно і під свою відповідальність прийняти рішення стосовно того, чи є Росія для вас ворогом та агресором.
Ніяких референдумів - лише державні рішення. Те, чим є для нас Росія, щодня ви можете довідатися на передовій - там щодня триває цей референдум.
А те, на які компроміси ви як державна влада готові йти з Росією заради миру, будьте ласкаві вирішувати під свою політичну відповідальність. Майте мужність не ховатися за красивими темами про народовладдя - а майте мужність прийняти тверде політичне рішення стосовно того, як припиняти війну.
Вашого Зеленського обирали не для того, щоб він запитував - а щоб він узяв і припинив. Маєте бачення, маєте мандат довіри - вперед. Без принизливих для українського суспільства референдумів. Адже, смію запевнити, мільйони українців вважатимуть скотством вищої марки сам факт ставити на обговорення питання, ким для нас є Росія. Є питання, які є однозначними в країні щоденної війни.
Латвія провела декілька референдумів. Про рос.мову, про натуралізацію громадян, про вступ в ЄС, про розпуск сейму. Але в питанні безпеки діяла ВИНЯТКОВО політична воля. Так і в нас має бути. Я вітаю ідею референдумів, аби на них остаточно поховати всі наші двозначні бздури на кшталт русского язика, декомунізації, євроінтеграції тощо (цифри показують, що всі ці питання проукраїнська частина виграє).
АЛЕ референдумів не може бути в безпековому питанні. У ньому повинна діяти лише політична воля. Тому що Україна - воююча країна. Якщо головнокомандувач вагається щодо свого ворога - хай це заявить особисто і побачить, що з ним буде. Дуже хочу на це подивитися.
Що робити з Росією - це основне питання, де повинен проявитися новообраний президент. Без підказок знизу. Сам. Чітко й розбірливо. Від того й будемо танцювати. А то придумали собі хитрожопство. Керуйте, шановні. Проявляйте свої позиції. Ваш зоряний час. Вперед на міни.
и другое дело, какой-то там референдум
никто не хочет всраться по результатам референдума
У населения с головами всё в порядке ? "Квартал-95" их в Таёжный союз тащит, а не в Европу, потому что у "Квартала" там реальные бизнес-интересы.
През уже месяц,как сменился,не слышал ?
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рошен 5 лет как закрыта
Орда питала свою флору і фауну коли створювали свої Тайожниє союзи, БРІКСи, ШОСи, ОДКБ???
еще 12%,до 29 -смотрящие кацапские телепрограммы и сидящие в однокакашниках.
Вот и весь секрет.
Они просто пока не в курсе, шо в ЕС шары нет, а законы есть. Когда дойдет, шо за НАТО надо платить из своего кармана (а не из личных денег того доброго дяди) это жлобье и против НАТО станет сразу.
Ща Г+Г полгодика погоняет тему про плохой ЕС и злое НАТО и 73% амеб уже никуда не будет хотеть.