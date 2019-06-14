 Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате: "Готов с оружием в руках защищать Украину". ФОТОрепортаж

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прошёл медицинскую комиссию и встал на воинский учёт в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину. Очень приятный и отзывчивый медперсонал, который работает в не очень хороших условиях", - заявил Саакашвили.

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