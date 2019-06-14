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 Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате: "Готов с оружием в руках защищать Украину". ФОТОрепортаж

Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили стал на воинский учет.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"Прошёл медицинскую комиссию и встал на воинский учёт в Святошинском военкомате. Здоровье отличное, пригоден к военной службе, так что готов с оружием в руках защищать Украину. Очень приятный и отзывчивый медперсонал, который работает в не очень хороших условиях", - заявил Саакашвили.

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Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате: Готов с оружием в руках защищать Украину 01
Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате: Готов с оружием в руках защищать Украину 02
Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате: Готов с оружием в руках защищать Украину 03
Саакашвили встал на учет в Святошинском военкомате: Готов с оружием в руках защищать Украину 04

Источник: https://censor.net.ua/p3132356
 
   
 Топ комментарии
 
Вот это уже реально цирк!
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Ну і дурак, а 73% аз сотку-дві зелені, давно відкосили.
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О, поклоннік! Дуже файно. Дай відповідь по пунктам.
Саакашвілі заявляє що в Грузії проросійська влада, в той час як Грузія отримала безвіз з ЄС і проводить спільні військові навчання з НАТО.
Саакашвілі заявляє про ганебність і недопустимість зв'язків з окупованими територіями- але і досі Грузія закуповує електроенергію в ;Абхазії;
Саакашвілі заявляє про необхідність візового режиму з РФ і припинення торгівельних зв'язків- але вів активну торгівлю і навіть в 2013 підписав ганебний односторонній режим з кацапами.
Саакашвілі заявляє що не вкрав ні копійки- але гастролює по світу з шиком. Так само як і сім'я його не бідує.
Саакашвілі заявляє що створив у Грузії абсолютно чесні, непідкупні суди та прокуратору. І боїться повернутися в Грузію.
Саакашвілі заявляє що він репресований в Грузії- і в той же час його син та дружина користуються державною охороною Грузії.
Саакашвілі заявляє що надав громадянство України цінним діячам грузинського мистецтва- але натомість дав громадянство своїм особистим охоронцям, частина з яких мають проблеми з криміналом.
Саакашвілі заявляє що паспорт у нього вкрали- і наступного дня, проходячи на стадіон, показує поліції паспорт.
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Ну воевать, так воевать.
Призвать по ВУСу в 72-ку или 54-ку. Причем быстро. Иначе все галстуки сожрет.
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Він на ротацію збирається,як два синки Пороха з фронту повернуться.
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Є Грузинський легіон... У чому проблема із ними на контакт вийти?
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Михо скоро затмит жалкого зелёного барыгу Зе, сидящего на ротердам+😂🤣
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Ты не ошибся? На Ротердам++ покуда продолжают сидеть Ахметов и Пэпа.
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А анализы на наркотики сдают при прохождении медкомиссии?
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Ну пройди медкомиссию для военкомата - узнаешь наверняка.
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Може пійде на фронт коли всіх порохоботів пересаджає, у нього наразі свої справи, набагато корисніші для держави.
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оружие в его руках это шампур или решетка, кто в курсе? нужно нажораться галстуков, что бы перекрыли задний выход. оно от петарды обосрется.
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Клоун...
Призыва нет...и это чмо об этом прекрасно знает...потому и квакает...
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Йому потрібно встати на облік до психіатра.
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хоч я й є атеїстом, але як же хочеться скрикнути: - боже, чому ж ми перетворили країну на цирк!
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Капец... опять думает, что хоть на одном стуле усидит. Да звиздуй уже в Молдову -все одно ж попрешся)
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После того,как Байден назвал Трампа клоуном -всем известным политикам Украины: ЗЕленскому,Саакашвили,Вакарчуку просто престижно слышать это слово в свой адрес и особенно из порохнявой дупы офигенных поцриотов,сдавших оккупанту без единого выстрела Крым!
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даже рогатку наркуше не давать - оно же психическокое сразу на крышу ломанется...
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Тільки не кажіть що Саакашвілі пройшов психіатра.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСаакашвили встал на учет в Святошинском военкомате: "Готов с оружием в руках защищать Украину". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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