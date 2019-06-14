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 Общество, Фоторепортаж
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 Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей. ФОТОрепортаж

Ночью, 14 июня, наемники РФ совершили обстрел жилых кварталов Марьинки (Донецкая область).

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Перед рассветом, около 4 утра, наемники РФ совершили обстрел жилых кварталов Марьинки. Обстрелы жилых кварталов были прицельными и целенаправленными. Наемники РФ вели огонь из вооружения крупного калибра. 

В результате обстрелов ранены 5 мирных жителей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Артснаряд террористов попал в жилой дом в Марьинке: пострадал мирный житель 1933 г.р., - штаб ОС

"Утром в дежурную часть Марьинского отделения полиции поступило сообщение о том, что в результате обстрела жилых кварталов города Марьинка повреждены частные дома и есть раненые среди гражданского населения. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и руководство полиции. Правоохранители задокументировали повреждения трех жилых домов по улице Шевченко и Героев Чернобыля. По улице Шевченко в д.292 проживает большая семья из 7 человек, 4 из них получили ранения различной степени тяжести. 86-летний дедушка, 57-летняя  и 30-летняя женщины, а также 9-летний ребенок госпитализированы в больницу. В тяжелом состоянии находится дедушка. Ребенок получил легкую контузию", - рассказали в полиции Донетчины. добавив, что по данному факту возбуждено уголовное производство по ст.258 "Террористический акт".

Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 01
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 02
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 03
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 04
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 05
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 06
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 07
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 08
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 09
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 10
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 11
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 12
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 13
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 14
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 15
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 16
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 17
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 18
Наемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей 19

Источник: https://censor.net.ua/p3132343
 
 
 Топ комментарии
 
кацапские ублюдки...горите в аду
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Меня поражает, что Зеро ни слова об этом не сказал . А помните как он записывал видео зато , что ему булаву не дают ?
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Опять контроль кацапы потеряли над повстанцами?!
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Совет форумчанПравила форума
 
Опять контроль кацапы потеряли над повстанцами?!
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Меня поражает, что Зеро ни слова об этом не сказал . А помните как он записывал видео зато , что ему булаву не дают ?
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В этих обстрелах виновата ВСУ в общем и командование в частности . Их прямая обязанность защитить свой народ и страну от агрессии . И она не выполняется . Где разведка , радары , почему нечем подавлять артиллерию , которая не отведена согласно договорённостям ? Какие минские соглашения , какие перемирия , если другая сторона их не соблюдает ? И ОБСЕ , шпионов параши нужно послать .
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Сильно умное? Иди защищай "свой народ и страну от агрессии". Пи...н диванный...
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А когда на Донбасе все начиналось, людей спрашивали и люди на украинском язьіке отвечали, что не видели, потому что в погребах сидели.
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у него дела поважнее есть
торги в самом разгаре....
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Спровоцировали мирных повстанцев, да вазелиновцы?
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Промышленная инфраструктура Донбаса должна быть ликвидирована как неконкурентноспособная. А на ее месте создана абсолютно новая. Почему? Потому что архаичная структура конца 19века будет всегда провоцировать Войну со структурами 21ого века. В этом выход для Донбаса. Иначе Война до бесконечности.
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Ни в коем случае не отвечать на обстрел. Президент сказал, что нам надо перестать стрелять
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если бы солдат не было, то по ним бы не стреляли....это вам любой домбасянин скажет..
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А знает любой домбасянин, что если бы солдат не было они бы сейчас на чечен или осетин горбатились бы по 20 часов в сутки.
Не понравилась родная армия - на фиг с пляжа Кузбасс!
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бабульки бинтованые - 100% за дыру топили....
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Впевненый,що ця сім'я чекала оленевода Шойгу і проклинала ВСУ...
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Цензор.НЕТФотоОбществоНаемники РФ обстреляли жилые кварталы Марьинки: ранены 5 мирных жителей. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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