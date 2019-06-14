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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:контрабанда (1749) наркотики (1522) Одесская область (1767) СБУ (13519) ГФС (3308)

 В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж

В рамках противодействия незаконному обороту наркотиков сотрудники Управления Службы безопасности Украины в Одесской области разоблачили и блокировали морской канал контрабанды кокаина из Южной Америки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в апреле текущего года в морской порт Одессы прибыл груз с лакокрасочными материалами из страны, которая считается одним из крупнейших производителей наркотиков в мире. Поэтому было принято решение провести дополнительную экспертизу нетипичного товара. По результатам исследований в емкостях с краской был обнаружен растворенный кокаин. Общий вес выявленных наркотиков может составлять до двухсот килограммов. Ориентировочная стоимость такой партии на "черном рынке" - более двадцати миллионов долларов США", - сказано в сообщении.

В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ 01

Отмечается, что экспертиза установит окончательный вес наркотического вещества.

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Также сотрудники СБУ выяснили, что заказчиком "товара" является одна из местных коммерческих структур.

В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ 02

В рамках уголовного производства открытого по ч. 3 ст. 305 Уголовного кодекса Украины проведены обыски в офисных помещениях фирмы-получателя, а также служебных кабинетов таможни.

В ходе следственных действий изъята документация, которая подтверждает противоправную деятельность.

В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ 03
Фото: пресс-служба СБУ

Продолжается досудебное следствие для установления всех обстоятельств дела и лиц, в том числе, сотрудников таможни, причастных к организации канала контрабанды кокаина.

Источник: https://censor.net.ua/p3132319
 
 
 Топ комментарии
 
Скоро кокс для Зебілів буде надходити дипломатичною поштою.
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Ну все, прийдеться слугам народу "працювати" без допінгу
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Це кагебешніками хотіли відстігнути в "сирому" вигляді відкат і вони образились на сморід фарби.
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Здається ЦНетники пішли у відпустку, бо новина про "Кокаин, растворённый в краске: одесские таможенники раскрыли хитрость наркодилеров" від 7 травня 2019 р.
Ще б новини з 1913 року писали В порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 7178
http://timer-odessa.net/news/kokain_rastvorenniy_v_kraske_odesskie_tamojenniki_raskrili_hitrost_narkodilerov_241.html
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Я думаю эту "краску" готовили для инаугурации будущего преЗедента, но Порошенко как говорится использовал админ-ресурс.....
А новостью, просто решили напомнить преЗеденту,, про незаконно задержанную краску, чтобы он вмешался и восстановил законность
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Это как про "московское время", кто не услышал повторяем еще раз. Зато какие реки говна излеваются после каждого повтора.
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...який купа наркош постійно буде *мити * У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 6459 ?
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словник поповниться новим значенням слова "штакет"
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Главное Луценко туда не пускайте. То он может начать спасать планету от рейдерского захвата.
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Луценко по коньякам и вискарям, по части краски - это к нынешнему "гаранту"
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Нынешний гарант на шаурме сидит) Может Допкину младшему привезли?)
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Шаурма - это его просто на хавчик пробило после дозы. Бывают у нариков такие спонтанные желания - это как у беременных, только тем то ананаса захочется, то салата из крыжовника...., а этого на шаурму пробило
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Хавать то от травы хочется. От кокса можно 3 дня вообще ниче не есть, не спать, да и на движ тянет.
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Последнее время у него стресса много. Синька уже может не помогать.
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Тогда краска должна быть зелёной. А тут коричневая, это кому-то другому привезли. Кто у нас там какашечного цвета?
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Скоро кокс для Зебілів буде надходити дипломатичною поштою.
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Ну все, прийдеться слугам народу "працювати" без допінгу
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это шож теперь,нарколыги будут заборы облизывать? У порту Одеси виявлено розчинений у фарбі кокаїн з Південної Америки вартістю $20 млн, - СБУ - Цензор.НЕТ 1880
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И тут зажмотились для фонаря от брелочников. Всего 2 поддона на фото.
Прибыл груз в апреле, а проверить решили в июне . Фирму заказчика не названа.
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😂😂😂в кизяке верблюжьем ещё бы размешали потом просто просушил и команде узеленского хай нюхают😂
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Цей заслужив. Народитись в Галичині і продавати Україну зайдам, це треба бути ще тією потворою.
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Наркота, любимая тема троллей на ЦЕНЗОРЕ.
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У Порошка не буде порошка, а Алік Нарік не отримає черговий церковний орден.
Для порохобецілів халепа - їх фінансування під загрозою.
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Так вже ж одну таку партію накрили. То на потоці стоїть таке?
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замовника втопити у цьому лайні треба!!!! Респект СБУ!!!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ порту Одессы обнаружен растворенный в краске кокаин из Южной Америки стоимостью $20 млн, - СБУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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