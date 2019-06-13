 За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.
12 июня в Шевченковское отделение полиции Запорожья поступила информация о том, что на ул.Тульской неизвестные насильно посадили в автомобиль ВАЗ мужчину, 1981 г.р., после чего скрылись в неизвестном направлении.
В ходе операции "Перехват" менее чем через час разыскиваемый ВАЗ заметили в селе Натальевка Запорожской области. Во время задержания похитители выбросили из салона автомобиля тело похищенного, убитого впоследствии мужчины. Злоумышленники разбежались в разные стороны, но удалось задержать водителя ВАЗа.
Установлено, что похищенный мужчина был избит в салоне автомобиля, после чего в него выстрелили из неустановленного травматического оружия. От полученных ранений мужчина погиб.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).
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Кроме того, 13 июня в 11.51 в Бердянский отдел полиции поступило сообщение местных жителей о том, что в Бердянске на ул.Северной неизвестные с оружием силой погрузили мужчину в свой микроавтобус и скрылись.
Микроавтобус был объявлен в розыск, спустя короткое время полиция зафиксировала его в черте города. Злоумышленники, 1983 г.р. и 1986 г.р., задержаны, заложник освобожден.
Следствие установило, что похитители требовали от местного жителя 10 тыс. долларов США. После угроз с применением оружия тот согласился отдать им деньги. Когда злоумышленники возвращались на микроавтобусе за деньгами, их заметила и задержала полиция.
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В салоне транспортного средства обнаружены две винтовки, которые отправят на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2.ст.189 УК Украины (вымогательство).
хто пояснить, може папєрєднікі, тобто чоколятні?
невже з омерики?!
як там зі швикісттю світла і економікою), ти вже розібралося? так\ні, гуляй!
Це Стаття 146.ККУ Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.
1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
Шанс что они перегрызут друг друга до смерти крайне мал.