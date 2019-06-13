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Все про:заложник (1377) Нацполиция (9544) похищение (1292) убийство (5250) Запорожская область (678)

 За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить. ФОТО

В среду, 12 июня неизвестные выкрали и убили жителя Запорожья. Задержать их не удалось. В четверг, 13 июня, злоумышленники выкрали жителя Бердянска и требовали у него 10 тысяч долларов. Заложника удалось освободить.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Запорожской области.

12 июня в Шевченковское отделение полиции Запорожья поступила информация о том, что на ул.Тульской неизвестные насильно посадили в автомобиль ВАЗ мужчину, 1981 г.р., после чего скрылись в неизвестном направлении.

В ходе операции "Перехват" менее чем через час разыскиваемый ВАЗ заметили в селе Натальевка Запорожской области. Во время задержания похитители выбросили из салона автомобиля тело похищенного, убитого впоследствии мужчины. Злоумышленники разбежались в разные стороны, но удалось задержать водителя ВАЗа.

Установлено, что похищенный мужчина был избит в салоне автомобиля, после чего в него выстрелили из неустановленного травматического оружия. От полученных ранений мужчина погиб.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2 ст.115 УК Украины (умышленное убийство).

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Кроме того, 13 июня в 11.51 в Бердянский отдел полиции поступило сообщение местных жителей о том, что в Бердянске на ул.Северной неизвестные с оружием силой погрузили мужчину в свой микроавтобус и скрылись.

Микроавтобус был объявлен в розыск, спустя короткое время полиция зафиксировала его в черте города. Злоумышленники, 1983 г.р. и 1986 г.р., задержаны, заложник освобожден.

За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить 01За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить 02

Следствие установило, что похитители требовали от местного жителя 10 тыс. долларов США. После угроз с применением оружия тот согласился отдать им деньги. Когда злоумышленники возвращались на микроавтобусе за деньгами, их заметила и задержала полиция.

За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить 03
За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить 04

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В салоне транспортного средства обнаружены две винтовки, которые отправят на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч.2.ст.189 УК Украины (вымогательство).

За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить 05

Источник: https://censor.net.ua/p3132301
 
   
 Топ комментарии
 
Уголовная мразь, они почти как животные - живут чутьём, а чутьё у низ звериное. Чувствуют, что при команде скоморохов у руля вся система власти слабеет... Вот и распушили хвосты... За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить - Цензор.НЕТ 2437
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а чому затримані не в кайданках? Вони ж заложніка тіко шо сантажирували!!! Їх піймали на важкому злочині, а враження шо не там авто припаркували
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Походу Петины тамженашилюди приехали в Украину торговать. Интересно сколько им светит за такое преступление? Наверное года 3 условно. Или сколько у нас дают за терроризм и убийство?
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так це як розуміти - зрада-перемога, чи навпаки перемога-зрада?
хто пояснить, може папєрєднікі, тобто чоколятні? За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить - Цензор.НЕТ 9854 За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить - Цензор.НЕТ 167 За последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить - Цензор.НЕТ 836
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та ну--ууу, ви самі, то звіткі)?!
невже з омерики?! За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити - Цензор.НЕТ 7078
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то що ти не знаєш, як правильно пишеться слово Америка, хай, але ж не знати, як писати слово звідки...
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вася), це кацяп, чи ваш чоколятний на впні?
як там зі швикісттю світла і економікою), ти вже розібралося? так\ні, гуляй! За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити - Цензор.НЕТ 4854
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Шоколадні пояснюють.
Це Стаття 146.ККУ Незаконне позбавлення волі або викрадення людини.

1. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини -
караються обмеженням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк.
2. Ті самі діяння, вчинені щодо малолітнього або з корисливих мотивів, щодо двох чи більше осіб або за попередньою змовою групою осіб, або способом, небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, або таке, що супроводжувалося заподіянням йому фізичних страждань, або із застосуванням зброї, або здійснюване протягом тривалого часу, -
караються обмеженням волі на строк до п'яти років або позбавленням волі на той самий строк.
3. Діяння, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою, або такі, що спричинили тяжкі наслідки, -
караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років.
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панєслась! А дєнь начінался со спасьонного совьонка
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ну и рожи ...накуя друкувати такі фото ?
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а чому затримані не в кайданках? Вони ж заложніка тіко шо сантажирували!!! Їх піймали на важкому злочині, а враження шо не там авто припаркували
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В стране хрен знает что творится а банда петина вцепилась за власть зубами ,может им те зубы выхлестнуть к едрени-фени !
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Смысл? Пришла на смену пецюне такая же мразь. Народ молчит.
Шанс что они перегрызут друг друга до смерти крайне мал.
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А почему,ты решил ,что они такие-же ,они разве уже успели разграбить страну,поднять тарифы и цены ,обесценить гривну ,успели съездить поручкаться с ****** , я видимо что-то пропустил за последние пару недель. За останні дві доби в Запорізькій області викрали двох чоловіків: одного вбили, другого вдалося звільнити - Цензор.НЕТ 4101
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стране нужен не только новый президент, но и новый народ
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Уголовная мразь, они почти как животные - живут чутьём, а чутьё у низ звериное. Чувствуют, что при команде скоморохов у руля вся система власти слабеет... Вот и распушили хвосты...
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Походу Петины тамженашилюди приехали в Украину торговать. Интересно сколько им светит за такое преступление? Наверное года 3 условно. Или сколько у нас дают за терроризм и убийство?
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Cобственно, их даже с закрытыми лицами видно - бывшие или даже действующие менты, скорее всего из какого-нибуть ОБЕПА или 7ки. Самая характерная черта - сумочка через плечо, сдвинутая на место кобуры. Любимая фишечка тыловых правоохранителей. Штатная кобура удобна пока пузо не отросло, после того как они укореняются на своих хлебных должностях - сумочка в простонародье именуемая "пи...раска" самое оно, в нее и штатное оружие можно всунуть и дань собранную.
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Люди добрі шо то курва діється в краіні ????WTF??
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Куля в лоба таких вилікувала б. Але, европейська країна ж.
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Вон Бацька в соседней республике легко закопал таких. Жаль только, что и политических оппонентов тоже. Если разбой с убийством, киднеппинг с убийством, вымогательство с пытками, педофилия - должен быть спецотряд по доказанным случаям.
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Хтось ще проти прийняття закону до володіння зброєю особами приватними?
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Зверніть увагу на кулон що на шиї чоловіка з верхнього фото. Ніби то шестикутна зірка. Якщо потерпілий значить теж бул за що - "долги не отдаю", а якщо бандюга то видно кагалу щоб грабувати нас судів замало, перейшли на ефективніші методи- "гоп - стоп" і 10кг долярів за день заробив.Ліпше як контрабас чи наркота, майже не витрачаєшся нічого не втрачаєш.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЗа последние двое суток в Запорожской области похитили двоих мужчин: одного убили, второго удалось освободить. ФОТО
 
 
 
 
 
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