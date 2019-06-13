 Вакарчук представил 3 спонсоров "Голоса": Фурса, Лукачук, Чернышов. ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в числе первых "Голос" поддержали: инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса; региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук; експрезидент "Киевстара", основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.

В пресс-службе также утверждают, что первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука. Согласно политике фандрейзинга, "Голос" принимает финансовую или иную поддержку только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии, не поставят под сомнение ее репутацию и не будут противоречить ценностям политсилы.

"Мы благодарны за поддержку всем, кто хочет настоящих изменений и доверяет нам их делать. Людям, которые поддерживают новую политику, которые сами становятся изменениями, вкладывая в них свои силы и ресурсы. И нам есть что предложить в ответ - это наш список кандидатов в парламент, который состоит из молодых специалистов. За нами будущее и мы знаем, как его строить", - подчеркивает лидер партии Святослав Вакарчук.

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