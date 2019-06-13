EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Политика Украины
  1989  16
Все про:Вакарчук (217) спонсор (9) Фурса Сергей (4)

 Вакарчук представил 3 спонсоров "Голоса": Фурса, Лукачук, Чернышов. ФОТО

Святослав Вакарчук представил трех доноров, которые сделали взносы на финансирование предвыборной кампании партии "Голос".

Об этом сообщает пресс-служба партии, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что в числе первых "Голос" поддержали: инвестиционный банкир, специалист Dragon Capital по продаже долговых ценных бумаг Сергей Фурса; региональный президент Jacobs Douwe Egberts в странах Восточной Европы, Ближнего Востока и странах Африки Тарас Лукачук; експрезидент "Киевстара", основатель сообщества талантливых математиков Kontora Pi Петр Чернышов.

Вакарчук представил 3 спонсоров Голоса: Фурса, Лукачук, Чернышов 01

В пресс-службе также утверждают, что первый взнос партия получила от самого Святослава Вакарчука. Согласно политике фандрейзинга, "Голос" принимает финансовую или иную поддержку только при условии, что доноры не будут влиять на независимость партии, не поставят под сомнение ее репутацию и не будут противоречить ценностям политсилы.

"Мы благодарны за поддержку всем, кто хочет настоящих изменений и доверяет нам их делать. Людям, которые поддерживают новую политику, которые сами становятся изменениями, вкладывая в них свои силы и ресурсы. И нам есть что предложить в ответ - это наш список кандидатов в парламент, который состоит из молодых специалистов. За нами будущее и мы знаем, как его строить", - подчеркивает лидер партии Святослав Вакарчук.

Смотрите также: Святослав Вакарчук, Юлия Клименко, Кира Рудык, Ярослав Железняк, Александра Устинова и другие, - представлен список партии "Голос". ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/p3132252
 
   
 Топ комментарии
 
Вперед, Славко! На тебе велика надія!
 показать весь комментарий
 
так иногда лучше промолчать и собратся силами,чем то сейчас называют *президентом* тьфу тьфу,не к носи будь сказанно
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
І тут запитаю: "А сам Сергій Фурса не хоче сказати, що не лише він має волати про беззаконя з замовними рішеннями Баришівського райсуду; а й приміром ще й Святослав Вакарчук???"
https://censor.net.ua/blogs/3132115/kolomoyiskiyi_idet_v_baryshevku_po_dushu_nbu/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_70553710
 показать весь комментарий
 
Вперед, Славко! На тебе велика надія!
 показать весь комментарий
 
 
Слишком долго ты Славик сопли жевал.... Иду не иду. Результат нет и 10%
 показать весь комментарий
 
 
так иногда лучше промолчать и собратся силами,чем то сейчас называют *президентом* тьфу тьфу,не к носи будь сказанно
 показать весь комментарий
 
 
Для меня, что один что второй. Обоих лучше выгнать, пока не поздно.
 показать весь комментарий
 
для начала надо гнать яндексовское номерное дерьмо
 показать весь комментарий
 
 
Это не Яндекс.это фейсбук. И рожу для начала вытри.
 показать весь комментарий
 
Да, он поздно спохватился. Но 5 процентов возьмет.
В НОВОЙ РАДЕ реваншисты просто затопчут всех нормальных интеллигентных людей, БО УСТАНОВКА У **** ВЕРНУТЬ УКРАИНУ ПОД САПОГ КРЕМЛЯ
 показать весь комментарий
 
 
Ну будет 20-40 депутатов. Ну и что? Качество как было низким, так и останется.
 показать весь комментарий
 
фурса - балабол рыгофил .. славик, у тебя плохая карма
 показать весь комментарий
 
 
славік, гріценко и ляжко со смешком порошенковский шлак
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВакарчук представил 3 спонсоров "Голоса": Фурса, Лукачук, Чернышов. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх