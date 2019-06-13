 Спасатели достали из реки Тетерев тела матери и ребенка, утонувших накануне. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на управление ГСЧС области.

Двое суток на реке Тетерев вблизи села Блидча продолжались водолазные работы. Поиски осложняло сильное течение и большое количество затонувших остатков древесины. Сегодня в 09:30 спасатели нашли тело погибшей женщины 1992 года рождения, а тело пятилетнего мальчика нашли в 12:15, сообщили в службе.

Отмечается, что трагедия произошла 12 июня. Мать с двумя детьми пошла купаться на реку. По свидетельству очевидцев, она находилась в состоянии алкогольного опьянения. Один ребенок был на берегу и видел, что течением уносит братика и женщину. Все попытки выбраться на берег были напрасными.

В поисках были задействованы специалисты водолазно-спасательного отделения 10-ДПРЗ г. Вышгород, Мобильный спасательный центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и спасатели Иванковского района.

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