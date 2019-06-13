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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж

Представители Аппарата атташе по вопросам обороны при посольстве США в Украине осуществили рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил на Донбассе, где узнали у представителей Командования морской пехоты ВМС ВСУ о текущей оперативной обстановке и ситуации с безопасностью в их полосе ответственности.

Об этом сообщает пресс-служба Командования морпехов на странице в соцсети Фейсбук, передает Цензор.НЕТ.

"Военный атташе при посольстве США в Украине - полковник Пол Шмит, и помощник военного атташе при посольстве США в Украине - подполковник Эрик Адамс провели рабочую встречу с представителями Командования морской пехоты ВМС ВС Украины, в ходе которой состоялось ознакомление с текущей ситуацией с безопасностью и оперативной ситуацией в районе проведения ООС в полосе ответственности подчиненных подразделений, изучение тактики действий подразделений (групп) российских оккупационных войск и мероприятий по противодействию, применяемых украинскими подразделениями", - говорится в сообщении.

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Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 01
Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 02
Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 03
Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 04
Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 05
Военный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ 06

Источник: https://censor.net.ua/p3132189
 
   
 Топ комментарии
 
приехал проверять продали или ещё нет "надлишкове майно ЗСУ" в виде Javelin.
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Ну шо ти знову, за рибу гроші.
Русскіє підтерлись ним...
Єслі нє знал.
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краще ознайомте його з будапештським меморандумом((
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Ну шо ти знову, за рибу гроші.
Русскіє підтерлись ним...
Єслі нє знал.
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Все під контролем. Надіюсь,що Джавеліни путіну не віддадуть.
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зараз проведуть оптимізацію, скорочення а потім буде продаж "ізлішков"
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" С милым рай и в шалаше, если милый атташе." Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8984
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*** Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 5988
лучше блиндажик офигенный
если он атташе... военный
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приехал проверять продали или ещё нет "надлишкове майно ЗСУ" в виде Javelin.
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вот так смотришь на них и ни одного в голубенькой рубашечке, чтобы сразу понятно вокруг кого свита....а наш-то - рубаха-парень, наш-то - герой
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Ого корпус Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8327 То попрыгуны из 101й то кожаные воротники Військовий аташе США ознайомився з оперативною ситуацією в зоні ООС, - Командування морської піхоти ВМС ЗСУ - Цензор.НЕТ 8327 То морские пчёлы Вангую вопли от чёлко всея мира Морчко и глав тестера препаратов для расширения сознания растительного происхождения Баси
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Це гарне продовження співпраці, ще закріпити треба будівництвом військової бази НАТО!!!)
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВоенный атташе США ознакомился с оперативной ситуацией в зоне ООС, - Командование морской пехоты ВМС ВСУ. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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