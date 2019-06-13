 Аваков - участникам парламентских выборов: соблюдайте Закон и сотрудничайте с МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом сегодня, 13 июня, во время совещания сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Относительно внеочередных выборов народных депутатов. Продолжается разбирательство относительно правовой позиции этих выборов в Конституционном Суде, мы не можем прогнозировать решение КСУ, это не наша компетенция. Но мы должны быть готовы к любому варианту. Это уже наша компетенция, поэтому мы готовимся к обеспечению выборов по всем возможным позициям", - сказал Аваков.

"Наша система достойно сдала экзамен на предыдущих выборах президента, у нас есть хорошая оценка общества, наблюдателей иностранных государств. Позиция МВД на любых выборах будет неизменной - политическая нейтральность, равноудаленность и неуклонное обеспечение прав участников", - подчеркнул министр.

Также Аваков отметил, что демократия - это, прежде всего, безупречная процедура, поэтому призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с законами Украины, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с представителями МВД.

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность системы МВД на парламентских выборах, я лично принял решение не принимать политического участия в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, миграционной службы и Нацгвардии", - сказал он.

Аваков подчеркнул, что рабочая группа МВД возобновила свою работу и продолжает тесно сотрудничать с ЦИК и гражданской сетью ОПОРА.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что на подготовительном этапе избирательной кампании полиция уже реализовала ряд мероприятий.

"В частности с 24 мая в регионах были развернуты ситуационные центры. На их базе налажен сбор информации о событиях связанных с избирательным процессом, обеспечивается ежедневный анализ ситуации. За предыдущие 20 дней зарегистрировано 75 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом, которые в основном касались фактов подкупа избирателей, 30 фактов, и незаконной агитации - 25. По этим заявлениям начато два уголовных производства по факту подкупа в Луганской области. Также составлены 2 административных протокола, связанных с нарушением правил агитации", - сказал Князев.

По его словам, начиная с 15 по 28 июля личный состав Нацполиции будет переведен на усиленный вариант несения службы: "Предварительно для обеспечения правопорядка нами планируется привлечь 70 000 полицейских, а также курсантов и работников вузов системы МВД".

Также полицейские снова пройдут обучение с представителями ОПОРА, кроме того будут проведены трехдневные учебные сборы во всех областях.

Исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан отметил, что для участия в несении службы во время охраны общественного порядка планируется более 13,5 тыс военнослужащих.

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"Несение службы спланировано таким образом, чтобы каждый военнослужащий имел возможность проголосовать", - подчеркнул Николай Балан.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин подчеркнул, что личный состав службы будет переведен на усиленный вариант несения службы с 15 июля.

"На каждом избирательном участке будут дежурить пожарные расчеты, кроме того на дежурстве будут 7 воздушных судов. Будут подготовлены 80 пиротехнических расчетов, а это 350 человек личного состава и 130 единиц техники. Всего в период выборов на дежурстве будут находиться 39 тыс. человек личного состава и 2300 единиц техники", - сказал Чечеткин.

По его словам, будет введен контроль за соблюдением пожарной безопасности на избирательных участках.

Первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины Юрий Гресько отметил, что ведомство начало подготовку к внеочередным парламентским выборам: "Среди приоритетов качественный пограничный контроль, пропуск наблюдателей и журналистов, прибывающих в Украину для освещения выборов. Особое внимание уделяется сфере безопасности: предупреждение въезда лиц из категории риска, недопущение перемещения оружия и средств террора, а также избежание провокаций на границе".

Аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев подчеркнул большую роль МВД в обеспечении законности выборов президента:



Фото: сайт МВД

"По результатам президентских выборов ОПОРА положительно оценила роль полиции в части реагирования на нарушения избирательного законодательства на протяжении всей избирательной кампании. Впервые удалось обеспечить реакцию на нарушения правил ведения предвыборной агитации и реагировать на сложные случаи подкупа избирателей. Но мы предлагаем со своей стороны считать, что эта внеочередная парламентская компания является сложной. Это связано с тем, что у нас будет больше субъектов избирательного процесса. Поэтому, перед нами стоят очень серьезные случаи, но надеюсь что мы совместно справимся с этими задачами и покажем новые стандарты реагирования на нарушения избирательного законодательства ", - сказал Клюжев.