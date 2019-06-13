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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Аваков - участникам парламентских выборов: соблюдайте Закон и сотрудничайте с МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

МВД готовится к обеспечению безопасности во время внеочередных выборов народных депутатов Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации МВД, об этом сегодня, 13 июня, во время совещания сказал министр внутренних дел Арсен Аваков.

"Относительно внеочередных выборов народных депутатов. Продолжается разбирательство относительно правовой позиции этих выборов в Конституционном Суде, мы не можем прогнозировать решение КСУ, это не наша компетенция. Но мы должны быть готовы к любому варианту. Это уже наша компетенция, поэтому мы готовимся к обеспечению выборов по всем возможным позициям", - сказал Аваков.

Аваков - участникам парламентских выборов: соблюдайте Закон и сотрудничайте с МВД 01

"Наша система достойно сдала экзамен на предыдущих выборах президента, у нас есть хорошая оценка общества, наблюдателей иностранных государств. Позиция МВД на любых выборах будет неизменной - политическая нейтральность, равноудаленность и неуклонное обеспечение прав участников", - подчеркнул министр.

Аваков - участникам парламентских выборов: соблюдайте Закон и сотрудничайте с МВД 02

Также Аваков отметил, что демократия - это, прежде всего, безупречная процедура, поэтому призвал всех кандидатов вести избирательную кампанию в строгом соответствии с законами Украины, не применять сомнительные и противозаконные схемы и сотрудничать с представителями МВД.

"Для того, чтобы гарантировать равноудаленность системы МВД на парламентских выборах, я лично принял решение не принимать политического участия в этих выборах и не баллотироваться в народные депутаты. Я, как министр, честно выполню свои обязанности по координации полиции, ГСЧС, Госпогранслужбы, миграционной службы и Нацгвардии", - сказал он.

Аваков - участникам парламентских выборов: соблюдайте Закон и сотрудничайте с МВД 03

Аваков подчеркнул, что рабочая группа МВД возобновила свою работу и продолжает тесно сотрудничать с ЦИК и гражданской сетью ОПОРА.

Глава Нацполиции Сергей Князев отметил, что на подготовительном этапе избирательной кампании полиция уже реализовала ряд мероприятий.

Аваков - участникам парламентских выборов: соблюдайте Закон и сотрудничайте с МВД 04

"В частности с 24 мая в регионах были развернуты ситуационные центры. На их базе налажен сбор информации о событиях связанных с избирательным процессом, обеспечивается ежедневный анализ ситуации. За предыдущие 20 дней зарегистрировано 75 заявлений и сообщений о преступлениях и событиях, связанных с избирательным процессом, которые в основном касались фактов подкупа избирателей, 30 фактов, и незаконной агитации - 25. По этим заявлениям начато два уголовных производства по факту подкупа в Луганской области. Также составлены 2 административных протокола, связанных с нарушением правил агитации", - сказал Князев.

По его словам, начиная с 15 по 28 июля личный состав Нацполиции будет переведен на усиленный вариант несения службы: "Предварительно для обеспечения правопорядка нами планируется привлечь 70 000 полицейских, а также курсантов и работников вузов системы МВД".

Также полицейские снова пройдут обучение с представителями ОПОРА, кроме того будут проведены трехдневные учебные сборы во всех областях.

Исполняющий обязанности командующего Национальной гвардии Украины Николай Балан отметил, что для участия в несении службы во время охраны общественного порядка планируется более 13,5 тыс военнослужащих.

Аваков - участникам парламентских выборов: соблюдайте Закон и сотрудничайте с МВД 05\

"Несение службы спланировано таким образом, чтобы каждый военнослужащий имел возможность проголосовать", - подчеркнул Николай Балан.

Председатель ГСЧС Николай Чечеткин подчеркнул, что личный состав службы будет переведен на усиленный вариант несения службы с 15 июля.

Аваков - участникам парламентских выборов: соблюдайте Закон и сотрудничайте с МВД 06

"На каждом избирательном участке будут дежурить пожарные расчеты, кроме того на дежурстве будут 7 воздушных судов. Будут подготовлены 80 пиротехнических расчетов, а это 350 человек личного состава и 130 единиц техники. Всего в период выборов на дежурстве будут находиться 39 тыс. человек личного состава и 2300 единиц техники", - сказал Чечеткин.

По его словам, будет введен контроль за соблюдением пожарной безопасности на избирательных участках.

Первый заместитель Председателя Государственной пограничной службы Украины Юрий Гресько отметил, что ведомство начало подготовку к внеочередным парламентским выборам: "Среди приоритетов качественный пограничный контроль, пропуск наблюдателей и журналистов, прибывающих в Украину для освещения выборов. Особое внимание уделяется сфере безопасности: предупреждение въезда лиц из категории риска, недопущение перемещения оружия и средств террора, а также избежание провокаций на границе".

Аналитик гражданской сети ОПОРА Александр Клюжев подчеркнул большую роль МВД в обеспечении законности выборов президента:

Аваков - участникам парламентских выборов: соблюдайте Закон и сотрудничайте с МВД 07
Фото: сайт МВД

"По результатам президентских выборов ОПОРА положительно оценила роль полиции в части реагирования на нарушения избирательного законодательства на протяжении всей избирательной кампании. Впервые удалось обеспечить реакцию на нарушения правил ведения предвыборной агитации и реагировать на сложные случаи подкупа избирателей. Но мы предлагаем со своей стороны считать, что эта внеочередная парламентская компания является сложной. Это связано с тем, что у нас будет больше субъектов избирательного процесса. Поэтому, перед нами стоят очень серьезные случаи, но надеюсь что мы совместно справимся с этими задачами и покажем новые стандарты реагирования на нарушения избирательного законодательства ", - сказал Клюжев.

Источник: https://censor.net.ua/p3132165
 
 
 Топ комментарии
 
сотрудничайте...в смысле - стучите???)))))
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БТРы, Брансбоды, Автозаки нагнать под АП и "Беркут" восстановить, да зе-бильчик?
По моему это уже было и не очень помогло.
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"73% населения будет аплодировать, когда их будут п..дить как сидоровых коней и ставить на колени" - я правильно понял эту фразу?
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в смысле "помогайта" зе - ибо зе - это народ и есть
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Стукачи
Дмитрий горняк.

Как много в мире стукачей ,
Сгубивших судьбы палачей .
Всего лишь за один целковый
Они любого сдать готовы .
Мне очень жалко их ребята ,
Ведь душу дьяволу когда-то
Они продали за гроши.
Их жизнь разменная монета ,
А совесть потерялась где-то ,
О чести можно промолчать ,
Уж коли начал ты стучать .
Глаза и уши вот ,что нужно !
Там посмотрел ,а тут послушал .
Здесь пригляделся и запомнил ,
А там приврал и что то вспомнил .
Считая нужным доложить ,
Он мчится сразу услужить !
Вознаграждение пятак ,
А он и той награде рад .
Насупясь ,ходит подбоченясь
И свысока на всех глядит ,
Вершитель судеб ,лекарь душ ,
Ну до чего-же скользкий уж !
А в довершение всему я напишу шесть строчек:
Мужик-то с мужиком найдет
И общий труд и прочее .
А вот стукач со стукачём ...
Когда свести их вместе ,
Друг друга будут "выпасать",
Без совести и чести .
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Этих мразей ,за убийства нары заждались .а они ещё советы раздают
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Зеленскому лучше и дальше сотрудничать с Аваковым, чтобы в следующий раз, когда невменяемые порохосвиньи припрутся под АП их там встретили тысячи нац. гвардейцев от отбили им их мечты о госперевороте.
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БТРы, Брансбоды, Автозаки нагнать под АП и "Беркут" восстановить, да зе-бильчик?
По моему это уже было и не очень помогло.
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Ну против максимум тысячи невменяшек, влюбленных в петруху, поможет очень даже. 73% населения будет аплодировать, когда их будут ******* как сидоровых коней и ставить на колени.
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"73% населения будет аплодировать, когда их будут п..дить как сидоровых коней и ставить на колени" - я правильно понял эту фразу?
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По "их" тут имелись в виду невменяшки-порохоботы из первого предложения. Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС - Цензор.НЕТ 2280 Аваков - учасникам парламентських виборів: дотримуйтеся закону і співпрацюйте з МВС - Цензор.НЕТ 1735
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Когда Игрь Валерич снимет с них последние трусы и учинит с ними не слыханую анальную боль!))))
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БДСМ от гражданина Израиля для 73% умалишенных!))))
Я я...дост ист фантастишь....)))
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то есть от ДВУХ тысяч "невменяшек", уже ТЫ, будешь отсасывать.
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ЗЕ фанат из 73% голосовавших за туЗЮ до 50% голосовали против Пороха) а это лохторат Бабы Жули и Жопоблока!)
На парламентских выборах они вряд ли подденжат Слугу Коломойшы))
Так шо выборы для вас будут СЮРПРИЗОМ!)))
С учетом того что Слава подключился...
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МВС - це орган, який забезпечує виконання законів і цим цементує суспільство. Отож Аваков оберігає беззаконня вищих ешелонів і корупцію, і цементує нинішній занепад суспільства. Дуже сумнівні його діяння.
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аваков, мусор сраний, пішов в сріку. чьмо ссучене.
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Хорошо сказал, Яков. Как Боженька молвил.)
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"Друзьям понятия", а всем остальным - закон.
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Г-н Аваков, мы всегда готовы !
Докладываем - нами обнаружена организованная преступная группировка занимавшаяся теневым финансированием выборов ! Арестуйте их !
https://youtu.be/y5GQHVyF5kE

смотреть на 26:58 минуте
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Аваков кандидатам в депутаты: «Узнайте фамилию участкового полицая по месту жительства и запишитесь в добровольные помощники, запишитесь на приём начальника ближайшего отдела полиции и завербуйтесь в «Дак ты, мил человек, стукачёк©️».
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Пока у нас всякие саакашвили и порошенки безнаказанно по майданам бегают, ничего позитивного не будет.
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Это постит чувак без флага!!!)))
Саакашвили и Порох уже в Москве????))))))))
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соблюдать закон - ето моветон, достаточно сотрудничества с авакяном....
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Авакян...ЗАДНЕПРИВОДНЫ
в сети есть куча видео за это...
Сотрудничать с ним ОПАСНО для вашего заднего прохода))))
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он же в открытую просит кандидатов с ним сотрудничать.
може понравился среди них кто...
из радикалов например
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Стучите и вам откроют! Зебилы в перду!
Кстати, а почему на Цензоре пропали угрозы от зебилов, что всех кто против Зе посадят, порохоботов с конфискацией имущества и казнью планшетов и смартфонов увезут в неизвестном направлении, а там расстреляют и в землю закопают, и надпись напишут : Порох и порохоботы. RIP.
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Чем меньше говно трогаеш, тем меньше оно воняет!
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А еще на каштанах обещались усех павесить. Это так романтично! Сижу жду...
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Кстати, я тож сидю и жду. За Неньку - залюбки на каштане повисю. Педикюр щаз обновлю, чтоб ножки красивые были, лето всё-таки, наверняка босиком будут вешать.
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Порохоботы за это и ненавидят бывшего подельника....Пете дубинку в задницу засунул и не позволил набрать еще пару процентов на фальсификациях и подкупе...вот такие порохоботы злопамятные!
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Працивный шалун, все-то ты знаешь: кто, кому, что куда засунул.
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Это у вас влажные мечты, что кто кому засунул. Мечтаете чтобы зеле насунуть?
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27 мая в эфире «Харьковских Известий» вышел телевизионный сюжет«Регламентный комитет Верховной Рады затягивает расследование причастности Арсена Авакова к гей - скандалу». Просьбу народных депутатов от Харькова создать комиссию, которая должна была выяснить наконец-то всю правду - отклонили без аргументов
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Оружие нашли из которого ребенка убили твои подчиненные, Аваков?!
Вали в отставку!
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Тиха, не спугните, ему ещё выборы в ВР нужно обслужить. А оружие не нашли, его от отчаяния проглотила благоверная убийцы. Ждут, когда выкакает.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныАваков - участникам парламентских выборов: соблюдайте Закон и сотрудничайте с МВД. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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