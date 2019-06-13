 Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, оперативники совместно со спецназом "Альфы" задержали местного жителя после того, как он заложил и попытался привести в действие взрывное устройство на территории комплекса подготовки воды "Днепр" в селе Краснопавловка, принадлежащего "Харьковводоканалу".

По словам задержанного, в феврале 2019 года он был завербован сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в российском городе Белгород и получил задание совершить это преступление.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости к емкости с хлором, которая используется в процессе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.

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По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической ситуации в регионе из-за прекращения поставок воды в Харьков.







Мужчине объявлено о подозрении по статье "Диверсия". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия.