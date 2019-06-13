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Все про:контрразведка (124) СБУ (13516) Харьковщина (1321)

 Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине. ФОТО

Сотрудники Департамента контрразведки Службы безопасности Украины предотвратили в Харьковской области диверсию на объекте критической инфраструктуры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ, оперативники совместно со спецназом "Альфы" задержали местного жителя после того, как он заложил и попытался привести в действие взрывное устройство на территории комплекса подготовки воды "Днепр" в селе Краснопавловка, принадлежащего "Харьковводоканалу".

По словам задержанного, в феврале 2019 года он был завербован сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в российском городе Белгород и получил задание совершить это преступление.

Диверсант заложил взрывчатку в непосредственной близости к емкости с хлором, которая используется в процессе очистки воды и, в случае повреждения, восстановлению не подлежит.

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По предварительным данным, мощность взрывчатки эквивалентна двум килограммам тротила. Взрыв мог привести к дестабилизации социально-экономической ситуации в регионе из-за прекращения поставок воды в Харьков.

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Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине 02
Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине 03

Мужчине объявлено о подозрении по статье "Диверсия". Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, продолжаются неотложные оперативно-следственные мероприятия.

Источник: https://censor.net.ua/p3132154
 
   
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Вот твари кацапские,готовы на все!
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представитель адиннарот ? Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине - Цензор.НЕТ 5913 а харьковских ватников не будоражит нечего ведь деверсия была против хунты и биндеравцев
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Гепу взяли? Нет? Опять или постанова или пешака взяли для видимости работы.
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в бочку его - нырять и течь проверить Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине - Цензор.НЕТ 1151
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Эффективно руководит сосед преЗЕдента Контрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине - Цензор.НЕТ 4665
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Ну это уже что то А не просто нашли закладку которую ещё непонятно кто заложил
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Нічого. До парламентських посидить, а там ще й нагородять.
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Опустіть його в резервуар з хлором для очищення від гріха.
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СБУ большое человеческое спасибо.Я сам из Харькова.В городе сейчас сухо и жара не передать.Если еще и воду бы отключили-вааще пипец настал бы.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияКонтрразведка СБУ предотвратила крупную диверсию на объекте критической инфраструктуры на Харьковщине. ФОТО
 
 
 
 
 
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