EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  2143  11
Все про:боеприпасы (1236) Киев (17580) тайник (39)

 Детонаторы, пластид, противопехотная мина и гранаты: на Лысой горе в Киеве обнаружен тайник с боеприпасами, - полиция. ФОТО

Гранаты, патроны и взрывные устройства изъяли полицейские на Лысой горе в Голосеевском районе в Киеве. По данному факту начато досудебное расследование. Опасные предметы направлены на экспертные исследования.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"Два пакета с боеприпасами и взрывчаткой были спрятаны на Лысой горе. Схрон обнаружили детективы и участковые офицеры Голосеевского управления полиции совместно с сотрудниками управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в г. Киеве во время обследования территории. На месте находки работали эксперты-взрывотехники, а следователи задокументировали событие", - сказано в сообщении.

Детонаторы, пластид, противопехотная мина и гранаты: на Лысой горе в Киеве обнаружен тайник с боеприпасами, - полиция 01

Как рассказал начальник Голосеевского управления полиции Олег Волошин, что всего изъято 53 предмета, внешне похожих на боеприпасы и взрывчатку: противопехотная мина, пять тротиловых шашек разного веса, 100 грамм пластида, два взрывателя, десять запалов к различным гранатам, восемь корпусов гранат, шестнадцать патронов калибра 9 мм, два электродетонатора и восемь капсюль-детонаторов. Все изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Два пулемета, два гранатомета, снайперская винтовка и четыре автомата, - СБУ обнаружила схрон с оружием в Дружковке. ФОТО

По данному факту начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

Детонаторы, пластид, противопехотная мина и гранаты: на Лысой горе в Киеве обнаружен тайник с боеприпасами, - полиция 02

Правоохранители проводят необходимые мероприятия для установления и задержания лица или лиц, причастных к совершению данного преступления.

Источник: https://censor.net.ua/p3132146
 
   
 Топ комментарии
 
Надюха за старое взялась)))
 показать весь комментарий
 
Ой-гой, дриці-дриці, oй-гой, дриці-дриці,
Не ходи на Лису гору, а грай на сопілці.
Ой-гой, дриці-дриці, oй-гой, дриці-дриці,
Не ходи на Лису гору, а грай на сопілці.

Бо на горі, на Лисці туман над ярами.
Бо на горі, на Лисці чорти з відьмаками.
(Мандри)
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
чи одна ...відьма (перед тим, як в острозі зачинились двері)
 показать весь комментарий
 
 
21 июня День летнего солнцестояния.. кто-то по доброте христианской, готовил теракт против язычников.. Они там ночью должны были пляски возле костра устраивать..
 показать весь комментарий
 
 
Ой-гой, дриці-дриці, oй-гой, дриці-дриці,
Не ходи на Лису гору, а грай на сопілці.
Ой-гой, дриці-дриці, oй-гой, дриці-дриці,
Не ходи на Лису гору, а грай на сопілці.

Бо на горі, на Лисці туман над ярами.
Бо на горі, на Лисці чорти з відьмаками.
(Мандри)
 показать весь комментарий
 
 
В Оманском заливе атаковані два танкера.
Один вроде даже потоплен торпедой.
Крісеніш поднимает ставки перед встречей с Трампом
 показать весь комментарий
 
 
гадя хавченко закладку оставила вдруг "наши" придут или команда с кремля Детонатори, пластид, протипіхотна міна та гранати: на Лисій горі в Києві виявлено схованку з ************, - поліція - Цензор.НЕТ 8211
 показать весь комментарий
 
 
Это ктото на случай путин нападэ готовился партизанить в Киеве против захватчиков, теперь всё - воевать нечем.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияДетонаторы, пластид, противопехотная мина и гранаты: на Лысой горе в Киеве обнаружен тайник с боеприпасами, - полиция. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх