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 Пять лет назад бойцы Нацгвардии, ВСУ и добробатов освободили Мариуполь от пророссийских наемников. ФОТОрепортаж

13 июня 2014 года украинские войска выбили из Мариуполя пророссийских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Сегодня вспоминаем как проходило освобождение города от российских наемников. Когда-то мы даже представить не могли, что на нашу землю придут захватчики. Сейчас мы читаем воспоминания тех, кто дал возможность поднять украинские флаги над городом у моря", - говорится в сообщении МВД в Facebook.

Пять лет назад бойцы Нацгвардии, ВСУ и добробатов освободили Мариуполь от пророссийских наемников 01
Пять лет назад бойцы Нацгвардии, ВСУ и добробатов освободили Мариуполь от пророссийских наемников 02
Пять лет назад бойцы Нацгвардии, ВСУ и добробатов освободили Мариуполь от пророссийских наемников 03

"Именно сегодня, 13 июня 2014 года, я, будучи полковником, и еще с одним безумцем подполковником милиции Сергеем Матвийчуком утром приехали на улицу Греческая в Мариуполе бороться с террористами. Что у нас было? Два пистолета, легковой автомобиль и невероятное желание очистить город от бандитов. И этот день стал первым днем победы нашей страны над бандами террористов, которые почуяли вкус крови, произвола и беззакония", - вспоминает те события замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин.

Пять лет назад бойцы Нацгвардии, ВСУ и добробатов освободили Мариуполь от пророссийских наемников 04

Смотрите также: 13 июня состоится премьера фильма "Мариуполь - украинский форпост" об освобождении города. ВИДЕО

Напомним, примерно с середины апреля 2014 года Мариупольский горсовет был под контролем пророссийских наемников.

9 мая 2014-го российские спецслужбы спланировали полный захват города. Под прикрытием массовой демонстрации горожан 9 мая диверсионная группа "Мангуст", связанная с бандой террористов "Восток", предприняла попытку захвата городского управления милиции Мариуполя и завладения оружием.

"При попытке спастись из здания УВД от пуль бандитов погибли милиционер Михаил Ермоленко и начальник ГАИ города Виктор Саенко.

На защиту здания УВД направились немногие подразделения, которые были готовы действовать. Вначале львовская Нацгвардия направлиась к УВД и попала под плотный огонь. Террористы вели огонь прямо из толпы. 21-летний сержант Богдан Шлемкевич погиб на месте.

Подразделение "Азова" выдвинулось на помощь - они вступили в бой с террористами в самом здании и на подходах. В ходе боя пал смертью храбрых киевлянин Родион Добродомов. Знание местности и взаимодействие с безоружной толпой давало диверсантам серьезное преимущество.

В бою в городе погиб днепропетровец из 20-го батальона Олег Эйсмант.

Здание горотдела было сожжено дотла..." - описывал те события главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

Тогда защитникам Мариуполя пришлось отступить, чтобы избежать жертв среди мирного населения. "После отхода боевикам удалось занять несколько зданий в центре города, начались грабежи. Украинское руководство не хотело, чтобы были жертвы среди мирного населения. В городе продолжили работу разведгруппы добровольцев, подразделения уголовного розыска МВД, контрразведка СБУ", - писал журналист.

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Однако уже через месяц, 13 июня 2014 года была проведена операция по полному освобождению Мариуполя от боевиков. Ее проводили добровольческий спецбатальон "Азов" в качестве штурмового отряда, а также батальон "Днепр" и Нацгвардия. Детально о ходе спецоперации и дальнейшей зачистке города от террористов читайте в материале "Как батальон "Азов" освободил Мариуполь от террористов".

Источник: https://censor.net.ua/p3132142
 
   
 Топ комментарии
 
На 85% Азовцы 15% спецура и ещё один мужик Видел своими глазами, как он в подворотне проломил череп арматурой террористу вооружённому до зубов Слава Героям известным и о которых никто не знает, хоть они тоже приближали победу как могли.
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Кстати , кто не в курсе - материальную базу бойцам "Азова" тогда в основном обеспечивал Беня и Тарута ... пока там Пэпа и Ко... праздновали победу на выборах и ховали бабосы по офшорам ...не чувствуя угрозы - Тарута и Беня в своих вотчинах весьма активно подсуетились , потому что видели "рузькый мир" воотчию возле своего дома !
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Батальон "Азов" практически в одиночку освободил Мариуполь
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Батальон "Азов" практически в одиночку освободил Мариуполь
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На 85% Азовцы 15% спецура и ещё один мужик Видел своими глазами, как он в подворотне проломил череп арматурой террористу вооружённому до зубов Слава Героям известным и о которых никто не знает, хоть они тоже приближали победу как могли.
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чтобы не было жертв среди мирного населения... может, и дико прозвучит... но если бы ударили со всех стволов в толпу с боевиками -- во всех городах Украины больше ни одна прорасейская сволочь -- не вякнула....
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да, конечно: "цель оправдывает средства" -- это не наш лозунг...
но вот подумал -- почему в Красной армии и армиях союзников никого не судили за стертые с лица земли советские города... за тактику выжженой своей же земли... за бомбардировки германских городов, японских....
или в Мариуполе вышли против наших вместе с боевиками -- мирные пацифисты??
ну... надо было дать им оружие и проверить, как бы они в наших не стреляли!
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мне сложно судить их, есть много решений в таких ситуациях, это просто мое инение.
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Конечно! 72 бригада ,просто каталась там на бмп по баррикадам кацапско-сепарским.
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12 мая, в кабинете министра МВД состоялась встреча Арсена Авакова, Антона Геращенко с Сергеем Тарутой и его первым заместителем Андреем Николаенко. Тогда пришли к выводу, что штурмовать Мариуполь существующими частями армии и Нацгвардии невозможно.
Боеспособных подразделений способных провести штурм укрепрайона боевиков не было из-за боев под Славянском.
Из-за нехватки сил было решено доукомплектовать и довооружить только что созданный из участников Майдана и возглавляемый Андреем Билецким добровольческий батальон милиции Азов.
Для поддержки штурмовых групп "азовцев" в Мариуполь перебросили одну из рот добровольцев из батальона Днепр-1 Юрия Березы. Чтобы оцепить район спецоперации задействовали до 500 бойцов Нацгвардии и ВСУ. Руководил операцией командующий сектором М генерал Нацгвардии Николай Климчук.

Освобождали город только добровольцы из Азова и приданная рота добровольцев из Днепр-1.
Нацгвардия и ВСУ стояли только в оцеплении и не принимаоли участия в штурме укрепрайона сепаров в Мариуполе.
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Я именно об этом и писал. Без помощи силовиков Азов ничего бы не сделал.
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Азов + спецназ + нацгвардия + всу. А лавры приписали только азову. Кому то это было выгодно.
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тем, кто смеет что-то гавкать в сторону "Азова", рекомендую чаще смотреть на фото с лежащей на асфальте мразью.
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Україна понад усе !!
Слава Українським Воїнам !!
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Кстати , кто не в курсе - материальную базу бойцам "Азова" тогда в основном обеспечивал Беня и Тарута ... пока там Пэпа и Ко... праздновали победу на выборах и ховали бабосы по офшорам ...не чувствуя угрозы - Тарута и Беня в своих вотчинах весьма активно подсуетились , потому что видели "рузькый мир" воотчию возле своего дома !
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И Беня и Тарута потом попали в немилость к кацам. Их собственность на оккупированных территориях была реквизирована.
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Собствєнность Бєні «Пріват», (і кстаті Порошенка «Морзавод»), на полуостровє, била реквізірована єщє в марте 2014.
Так шо Бєня начал срочно спасать «Приват » на матєрікє. Ну, і попутно Украіну.
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Это точно
это тогда Беня бегал по воинским частям и совал им по 500000 грн, чтобы те начинали стрелять
В Луганске Бени не было и воинская часть, после бутафорской стрельбы лягла
Теперь там ОРДЛО
Ахметову повезло, что рядом был Беня
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Э !!! Шо за брехня ??? Батальон " Азов" освобождал Мариуполь в одиночку , а все ВСУ и Нацгвардия были какого то хрена выведены из города ! Как же так можно врать , подонки ? Вот и верь Истории столетней когда тут Историю 5 летнюю переделывают на глазах ! Фу как мерзко от вранья !
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теперь бы страну от зебилов очистить......
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це нада много училок вьікинуть из страньі. они за него сраку драли.
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Огромное спасибо пацанам.
Ранее работал с одним из ним. Макс на одной из первых БМП входил в Марик...
От кровавого пастыря награду получил.
Спасибо вам мужыки!
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Все правильно.Только ВСУ ,ставьте всегда на первое место в своих писульках.Просто по сравнению с ними все перечисленное ,это две роты!Которые ,что то делали в помощь ВСУ.
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дорого заплатила мариупольская сепаратня за вандализм банкоматов
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А сейчас в Мариуполе как, сепаров и путина ждут или наелись?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПять лет назад бойцы Нацгвардии, ВСУ и добробатов освободили Мариуполь от пророссийских наемников. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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