EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия, Фоторепортаж
  4495  40
Материалы по теме:
Все про:Симферополь (592) ФСБ (1356) ОМОН (56) крымские татары (2085)

 Российский ОМОН в масках и с автоматами оцепил рынок в оккупированном Симферополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российские силовики в масках и с автоматами в четверг, 13 июня, оцепили рынок "Привоз" в оккупированном Симферополе, перекрыли все входы и проверяют документы у людей "неславянской внешности", в том числе у крымских татар.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook активист Шакир Шакиров.

По его информации, есть задержанные.

"Республика Крым г. Симферополь рынок "Привоз". ФМС с помощью ОМОНа в масках и с автоматами, оцепили рынок и проверяют паспорта у людей не славянской внешности в том числе и у крымских татар, есть задержанные", - написал он.

Российский ОМОН в масках и с автоматами оцепил рынок в оккупированном Симферополе 01

Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на очевидцев, силовики пришли на рынок утром. Среди них – сотрудники ОМОНа и Федеральной миграционной службы России. У входа на рынок стоит "автозак". Покупателей до сих пор не пускают.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты проводят массовые обыски у крымских татар: у супруги Омерова от стресса начались преждевременные роды. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Российский ОМОН в масках и с автоматами оцепил рынок в оккупированном Симферополе 02

Официальной информации от подконтрольных России силовых ведомств Крыма по этому поводу пока нет.

Российский ОМОН в масках и с автоматами оцепил рынок в оккупированном Симферополе 03

Отмечается, что российские силовики и раньше устраивали проверки на рынках Симферополя. Так, 26 апреля 2017 года сообщалось, что о рейде на радиорынке в районе Центрального рынка Симферополя. Территорию оцепили, у торговцев проверяли документы, был один задержанный. Ранее 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили Центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек "неславянской внешности". В управлении российской полиции в Крыму назвали задержания на рынке Симферополя "плановыми рабочими мероприятиями".

Российский ОМОН в масках и с автоматами оцепил рынок в оккупированном Симферополе 04
Фото: Шакиров/Facebook

Российский ОМОН в масках и с автоматами оцепил рынок в оккупированном Симферополе 05

Источник: https://censor.net.ua/p3132140
 
 
 Топ комментарии
 
Прошу уточнить, проверяют не у угрофинской внешности
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Прошу уточнить, проверяют не у угрофинской внешности
 показать весь комментарий
 
 
Ты хочеш сказать,пытаюися противодействовать кавказской мафии?
Прийдется перед какдыркиным извинятся
 показать весь комментарий
 
 
тюпишь руссишь)) подходящая внешность для ареста )))
 показать весь комментарий
 
 
славянская... длинная коса русая, голубоглазая с румянцем во всю щеку???
 показать весь комментарий
 
ой чё-то много всего...а словянского нету))))
от у меня фото... покраше..да?)))

Російський ОМОН у масках і з автоматами оточив ринок в окупованому Сімферополі - Цензор.НЕТ 8423
 показать весь комментарий
 
 
вчера нашёл ещё один руцкий физиогномотюп ))) - хайль, *****!
 показать весь комментарий
 
 
С жиру бєсітся. Пусть годок посідіт. Похудєєт і тогда поговорім.
 показать весь комментарий
 
щас снова американца шопнут. по внешности )))
 показать весь комментарий
 
 
Крымчане почему же вы грустные, ведь камни с неба начали падать ?
 показать весь комментарий
 
мало потому что...просили больше и по-больше большого размера...(я про камни!)))))))
 показать весь комментарий
 
 
1941 г... Киев.. Бабин яр...
да оденьте уже форму SS --чтобы больше -- никаких иллюзий...
 показать весь комментарий
 
 
не знал... а форму -- может, до всяких меркель и макронов, хоть что то дойдет?
а расеяне -- только гордиться будут!
 показать весь комментарий
 
Мало кто знает. Я знаю только потому, что бабушка мать и тетка жили на Белорусской и бабушка рассказывала как ходили люди к теперешнему телецентру. До завода Артема евреи шли самостоятельно, без конвоя и от туда еще можно было уйти, им кричали, рассказывали что не идите туда, там смерть - НЕ ВЕРИЛИ. После завода уже невозможно было уйти, конвой с собаками, тех кто прозрел и пытался убежать догоняли и возвращали в строй.
 показать весь комментарий
 
На паРашке под 200 национальностей, большинство не славянские. Проверяльщики должны быть крутыми антропологами и этнологами, хотя они просто рузге быдло.
 показать весь комментарий
 
 
*** Российский ОМОН в масках и с автоматами оцепил рынок в оккупированном Симферополе - Цензор.НЕТ 7037
скорая привозит мужика изрядно подраного собакой... рука прокушена,
плечо ободрано, ухо на ниточке висит, пузо поцарапано..
врач в приемном отделении спрашивает:
- что случилось?
мужик
- та кавказец покусал.
с соседней кушетки
- совсем, бэлин, хачики озверели.
 показать весь комментарий
 
 
И кто еще сомневается, что Крым не оккупирован. Кремлевское 150 сантиметровое ботоксное и кегебешное одоробло поступает как нацисты во Вторую Мировую войну. На оккупированных территориях бывшего СССР те устраивали облавы на рынках и толкучках. И чем отличается нацизм от рашизма. Да нету разницы. Крысчане, как вам камни, или вам астероид нужен, чтобы понять в какую говень вы попали.
 показать весь комментарий
 
 
Это еще один факт ТОТАЛИТАРНОГО режима в РФ.
Проведем рейд- авось что-то найдем, не найдем- так подкинем- результат будет в любом случае...
 показать весь комментарий
 
 
Иш что удумали,торгуют деньги зарабатывают,на баржи всех и потопить
 показать весь комментарий
 
Скільки татарам ще терпіти? Звісно, що скоро Раша піде у прірву, але коли буде це "скоро"?
 показать весь комментарий
 
Які пристрасті відтепер в Криму..
Скільки жили тихо і спокійно, сезони , туристи, відпочинок, аж прийшла росіська і в Криму поселився тероризм та екстремізм
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияРоссийский ОМОН в масках и с автоматами оцепил рынок в оккупированном Симферополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх