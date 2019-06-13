 Российский ОМОН в масках и с автоматами оцепил рынок в оккупированном Симферополе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Facebook активист Шакир Шакиров.По его информации, есть задержанные.
"Республика Крым г. Симферополь рынок "Привоз". ФМС с помощью ОМОНа в масках и с автоматами, оцепили рынок и проверяют паспорта у людей не славянской внешности в том числе и у крымских татар, есть задержанные", - написал он.
Как сообщает Крым.Реалии со ссылкой на очевидцев, силовики пришли на рынок утром. Среди них – сотрудники ОМОНа и Федеральной миграционной службы России. У входа на рынок стоит "автозак". Покупателей до сих пор не пускают.
Официальной информации от подконтрольных России силовых ведомств Крыма по этому поводу пока нет.
Отмечается, что российские силовики и раньше устраивали проверки на рынках Симферополя. Так, 26 апреля 2017 года сообщалось, что о рейде на радиорынке в районе Центрального рынка Симферополя. Территорию оцепили, у торговцев проверяли документы, был один задержанный. Ранее 6 апреля сотрудники ОМОН оцепили Центральный рынок Симферополя. Тогда российские силовики задержали около 80 человек "неславянской внешности". В управлении российской полиции в Крыму назвали задержания на рынке Симферополя "плановыми рабочими мероприятиями".
Прийдется перед какдыркиным извинятся
Он только так принимает извинения.
Дочекались пакращення.
от у меня фото... покраше..да?)))
да оденьте уже форму SS --чтобы больше -- никаких иллюзий...
а расеяне -- только гордиться будут!
скорая привозит мужика изрядно подраного собакой... рука прокушена,
плечо ободрано, ухо на ниточке висит, пузо поцарапано..
врач в приемном отделении спрашивает:
- что случилось?
мужик
- та кавказец покусал.
с соседней кушетки
- совсем, бэлин, хачики озверели.
Проведем рейд- авось что-то найдем, не найдем- так подкинем- результат будет в любом случае...
Скільки жили тихо і спокійно, сезони , туристи, відпочинок, аж прийшла росіська і в Криму поселився тероризм та екстремізм