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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 Зеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую свободу. ФОТОрепортаж

12 июня в Администрации Президента Украины состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В нем приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области ИТ. К обсуждению также присоединился глава государства.

Зеленский о Государстве в смартфоне: Я хочу быстрых изменений и гарантирую свободу 01

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам свободу. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что буду лично "обращаться" к тем государственным служащим, которые сопротивляются на местах", - подчеркнул Зеленский.

По словам советника главы государства Михаила Федорова, перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

Зеленский о Государстве в смартфоне: Я хочу быстрых изменений и гарантирую свободу 02

"Наш план очень амбициозен. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского ИТ-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне", - отметил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году в Украине будет внедрено 50 новых электронных услуг, - Кабмин

Во время встречи представители Коалиции предоставили Президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов). Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий.

Зеленский о Государстве в смартфоне: Я хочу быстрых изменений и гарантирую свободу 03
Фото: пресс-служба Президента

Президент заверил, что такие встречи будут регулярными.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобное. После документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Источник: https://censor.net.ua/p3132119
 
 
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😂😂😂
До слез....
Страна при ЗЕ будет не в Смартфоне...а в ЖОПЕ!!!)))
перед дефолтом все ЗЕ фаны отримают по ШАУРМЕ а потом по морде от нас!
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Правильно, це зараз найголовніше, тарифи, посадки, кумовство, економіка почекають.
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Весна прийде будем садить!)))

Кто посажен?
Ктоме лохтората на сраку...
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Дитячий садок, ясельна група. Не добавились в дитинстві в пісочниці, тапер нову забавку знайшли. зЕбіли, в країні мало проблем, зайнятись більше нема чим?!
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Цікаво буде подивитись скільки і яких блекдорів вони туди напхають...
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І зарплата в смартфоні, і пенсія в смартфоні, і лікування в смартфоні, тільки після цього Зекоманді нари будуть на Лукянівці.
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И Пороша в мартфоне посадят...
И учителям по 4000 виртуальных баксов закинут...
И Ротердам+ в смартфоне отменят...

ЗЕ фаны...ВЫ ЛОХИ!!!
из за вас нехороших людей нам ВСЕ жить в ЖОПЕ ближайших 5 лет...
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Тема явно определена соевыми как мёд. Желание избавить украинцев от взаимодействия с чиновниками явно не камильфо для приверженцев Пепе и в целом госаппарата.
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Hellis‏ @13Hellis_13 14 ч.14 часов назад

я очень обрадовалась встрече. Но...... как-то все ломается через призму происходящего в стране

Зеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую свободу - Цензор.НЕТ 7301
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Это прекрасные ПЛАНЫ...
но пока что мы видим нарушение закона, кумовство, бездарность и ложь...
Или это разные Зеленские ?
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А как же кошмарить бизнес с помощью СБУ как Офшорный, также ничего украсть и вывести в Офшоры не получится, и ВВП может подняться на 3-х процентах не удержишь, тогда в доброго царя Петю Шапкокрада Второго верить перестанут и пугать чтобы держать плебеев в узле нечем будет.
"Астанивитесь"(с).
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую свободу. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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