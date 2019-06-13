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 Политика Украины, Фоторепортаж
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Все про:Зеленский (1741) электронное управление (65)

 Зеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую политическую волю. ФОТОрепортаж

12 июня в Администрации Президента Украины состоялось первое экспертное обсуждение концепции "Государство в смартфоне".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.

В нем приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области ИТ. К обсуждению также присоединился глава государства.

Зеленский о Государстве в смартфоне: Я хочу быстрых изменений и гарантирую политическую волю 01

"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам политическую волю. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что буду лично "обращаться" к тем государственным служащим, которые сопротивляются на местах", - подчеркнул Зеленский.

По словам советника главы государства Михаила Федорова, перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.

Зеленский о Государстве в смартфоне: Я хочу быстрых изменений и гарантирую политическую волю 02

"Наш план очень амбициозен. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского ИТ-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне", - отметил Федоров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В 2019 году в Украине будет внедрено 50 новых электронных услуг, - Кабмин

Во время встречи представители Коалиции предоставили Президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов). Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий.

Зеленский о Государстве в смартфоне: Я хочу быстрых изменений и гарантирую политическую волю 03
Фото: пресс-служба Президента

Президент заверил, что такие встречи будут регулярными.

На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобное. После документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.

Источник: https://censor.net.ua/p3132119
 
   
 Топ комментарии
 
не стреляйте в пианиста. Он играет как умеет.
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Правильно, це зараз найголовніше, тарифи, посадки, кумовство, економіка почекають.
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Так и будем величать -- смартфон (по аналогии с расейским премьером медведевым -- воланчик) Зеленський про "Державу в смартфоні": Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю - Цензор.НЕТ 7147
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Платежки за газ и тепло теперь автоматически будут снимать деньги со счета терпил)))?
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А как же иначе...все в смартфоне...все на виду...и чиновник...и терпила...😀
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Нельзя...нет необходимых законов и программного обеспечения....но зебени все сделают...ты жди...и будет тебе счастье...
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в испании заключаешь договор на комунальные и подвязывается счет в банке откуда автоматически снимаются платежи. Электросчетчики настроены не только на потребление но и учитывают отбираемую мощность в соответствии с заключенным договором. Если превышаешь - отключается все
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самые быстрые изменения- это лететь в прирву.
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еще нужно войну с россией в смартфон перевести - стратегию такую ****..шить и таким образом закончить войну. Раздать всем военным на передовой планшеты и смартфоны - пускай рубятся в стратегию... правильно? зебилы бле..ть
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Живе собі чудо зелене в своєму власному світі. Вибралось в преЗеденти через телевізор, а керувати державою хоче через смартфон.
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Вован, после твоего восхождения на трон, "Антонов" лишился чрезвычайно важного и выгодного контракта с Саудами. Собирались там строить авиасборочный завод, теперь не будут.
Не хочешь поехать к саудовскому послу и перетереть с ним - в чём проблема возникла ?
По ходу: заедь на "Антонов", и поблагодари всех кто за тебя голосовал. Они прослезятся. Поскольку у них теперь дорога не к саудам на работу, а на биржу труда.
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война не закончена, мертветчук/ахметов не сидит, зарплаты по $4000 нет. Значит нет политической воли! Просто зе - ещё один барыга-мародёр.
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ну вот нельзя давать обезьяне гранату..
только Украина начала отползать от края пропасти, как тут появилось оно, недалёкое, капризное, неумное, жадное, без опыта, беспринципное, непатриот Украины..
скорее бы зебилы раздуплялись..
к сожалению, по своему кругу знакомых вижу, что пока не сойдёт "жирок", набраный при "барыгах свинарчуках", а в их холодильнике повесится мышь, - это продуманое жлобье не прозреет, но тогда будет поздно, чтобы безболезненно вернуться к уровню хотя бы как насейчас (речь не только о наполненности ИХ зебильных желудков)..(
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ЖИРОК ПРИ бАРИЗІ? Зеленський про "Державу в смартфоні": Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю - Цензор.НЕТ 6480

ДАНІЛО, ТИ НА ЯКУ СХЕМУ "ПРИСІВ"? Зеленський про "Державу в смартфоні": Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю - Цензор.НЕТ 4177
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Больше всего насмешил первый абзац)) Хватит все качества главСвина сваливать на другого, а про "набранный жирок при барыгах" можно рассказывать, как анекдот...
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..рассказывайте поскорее, пока ещё есть хотя бы 44% благодарных слушателей-зебилов, оставшихся за три недели сцарювання 72%-го обмылка.. потому-то у зебеней и такая ********** по поводу выборов досрочных
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НЕ знаю,як в інших містах ,а у Львові рівень корупції ,навіть при частковому введенні елементів е-держави ЛИШЕ РОСТЕ.."НЕ ПО ДНЯМ,А ПО ГОДИНАХ...
ЗЕ ВИНЕН? Зеленський про "Державу в смартфоні": Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю - Цензор.НЕТ 2596
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народ винен, у нас люди с рождения знают что можно заносить и для тебя все сделают в разы быстрее чем просто так, коррупция это само собой обыкновенные вещи в жизни граждан
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Настала ера смартфонів. Може і війну зупиниш таким чином?
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Ипполит Матвеевич опомнился.
-- Хочется ведь скорее,-- сказал он умоляюще.
-- Скоро только кошки родятся,-- наставительно заметил Остап.
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Что же теперь будет делать тупая тетка в дупле, которая орет что вы не все справки принесли?
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😀Она тебе будет орать о том что система глючная...еще ничего не готово...зайдите на недельке....когда ты за оригиналом документа придешь...
Или готовь денежку...что бы получить быстро..как ты ее сейчас готовишь...
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ты барн так нифига и не понял. все ее дупло будет у меня в смартфоне.
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😀И ты баран согласишься на докумены на свою квартиру к примеру или другую нелвижимость..в смартфоне...без их бумажных копий с печатямт и голограмами？
Ну я тебе не доктор...эт точно...
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да все что угодно! По ID карточике маожно плчать СВОЮ информцию из ЛЮБОГО реестра! Заключать договра и продвать недвжимсоть.
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😀 Ага...и вместо тебя смогут это сделать...и в реестре будет уже другой владелец...а документов подтверждающих право собствеенсти зебеня получать не захотел...
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для этого есть идентификторы доступа. Сегодня при желании тебя можно быстрей обокрасть у черного риэлтера.
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И затра можно будет.... и идентификаторы подделать можно будет....а вот без бумажных документов доказать к примеру в суде что ты ранее жтим владел уже нельзя будет...
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можно, если вырвать глаз и отрбуить палец.
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Можно...а можно просто тем или иным образом получить доступ к реестру...
Тут все от цены вопроса зависит..
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Штош, котікі!

Після вранішніх новин руки так і тягнуться до нової рубрики «вранішні зашквари».

Не встигли ми оговтатись від Зе-жартів про зниження тарифів та нового головного розвідки з медаллю ФСБ, як у віконце постукали нові Зе-приколи, від яких все навкруги стає зеленим та бєзпєчальним.

Перший зашквар - камігаут нового головного Зе-СБУшника, який засекретив від громадян свою декларацію (дуже в контексті заяв Зеленського, що він та його команда максимально відкриті, на відміну від поганого Порошенка). Вчора Зе-Баканов заявив, що його дружина - громадянка РФ.

І тепер головний прикол. Злощасний Семочко потрапив під приціл журналістів саме через те, що в нього дружина - громадянка РФ, а в нього самого величезні статки. А тут дружина з РФ є, але статки приховані - і все норм, ніяких запитань від журналістів-розслідувачів, активістів, антикорупціонерів, Нацдружин і т.д..

Уявляю, як десь бухає самбуку Семочко, читає це, давиться своїм бухлішком та з витаращаними очима кричить на свій IPad: «@ля, а шо, так можно било»?

Зашквар другий - дрібна помста.

Пам'ятаєте, як головою адміністрації Президента Зеленський призначив Зе-Богдана? Тоді заступник Міністра юстиції написав запит до Зеленського, в якому наполягав, що Богдан не може бути призначений через те, що він був люстрований. Так от вчора Зеленський викреслив Петухова зі складу міжнародної делегації, яка мала їхати до Гааги на конференцію.

Зашквар третій. Зеленський призначив на посаду керівника сумнозвісної ДУСі (Державного управління справами) колишнього КВНщика Сергія Борзова. І от яка сумулька спіткала Зе-Команду, яка, за їхніми словами, ретельно перевіряє всі кандидатури на предмет доброчесності перед призначенням.

Виявляється, що Сергій Борзов був фігурантом скандалу, коли отримав від Державного управління справами в 2015 році БЕЗКОШТОВНО квартиру вартістю більше 10 млн. грн. площею 187,8 квадратних метрів. За словами самого Борзова - це не для нього, а для його батьків. Проти нього тоді навіть справу НАБУ порушило, а ціли Бігус робив розслідування. І, о диво, після призначення Борзова на посаду з інтеренту почали зникати матеріали про цей зашквар. Як повідомив сайт «Новинарня» - і до них зверталися із пропозицією видалити всі інформацію про скандал із Борзовим за гроші!

Юхуууууууу! КІНЕЦЬ ЕПОХИ БРЕХНІ!

Денис Пятигорец
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Естонія вже давно перейшла на електронне урядування і тільки виграла.
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Эстония...Эстония не Украина..
Хитрый_план
как пример нам показывают Эстония, мол это самая цифровая страна в мире. Но минуточку, это страна с населением в 1 миллион человек в 15 раз меньше Украины по площади. Но это не самое главное - с 1990 года эстонцы провели люстрацию, осудили коммунизм. У них не было той огалтелой приватизации, у них олигархи страной не управляют. Эстония провела просто потрясающие реформы в сферах экономики, права, армии. Она стала поистине передовой демократической державой. В Эстонии развивалось местное самоуправление, территориальная самооборона. Эстонцы знают кто они и чего они хотят у них нет метаний и колебаний - "эстонцы они или младшие братья".
И вот теперь нам президент-жабурыння предлагает пропустить все необходимые этапы и перейти сразу в цифровой рай. Это же так просто, говорят они, будет как в Эстонии и даже еще лучше. Это в стиле жабурыння, ведь человек не имея ни малейшего успешного управленческого опыта хоть где, становится президентом 40миллионной страны находящейся в глубочайшем системном кризисе да еще и в состоянии войны с ядерным государством.
Пойте, зелеботы, дифирамбы, сейчас ваше время, время подлости, лжи и невежества. Пока ваше...
13.06.2019 10:30
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почему ты считаешь украинцев тупей эстонцев? Не суди всх по себе.
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Ну хотя бы потому...что это не эстонцы говорят как у укранцев хорошо...и не эстонцы собираются копировать что у украинцев....а с точность до наоборот...украинцы у эстонцев..😀
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эстонцы стали лидерами в этом вопросе по всей Европе. Мы не дурней...
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😀 Если ты такой умный...то почему тогда такой бедный..（с）
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Ну раз тут за копейки от Бени рубаху за зебеней рвешь...значит точно не богатый...😀
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у Бени нет ботов, как у твоего Пети Мистець.
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Есть...и ты их наглядный поедставитель..
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А когда начнут бабушкам смартфоны выдавать? Или это опять была шутка? Или выдавать будут только в селе? Или петиции запретят?

Об идее рассказал идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.
"Мы хотим заменить систему петиций, которые не работают, реальным влиянием народного вето ... Если Рада принимает законы 16 января, то с помощью ИТ-технологий народ мобилизуется и накладывает вето.
Для этого ДОСТАТОЧНО КАЖДУЮ БАБУШКУ В СЕЛЕ ОБЕСПЕЧИТЬ СМАРТФОНАМИ", - утверждает он.
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Розкжіть хто небудь тій зеленій шмарклі,що в багатьох селах нема навіть нормального покриття мобільного зв'язку.Щоб зателефонувати кудись люди бігають з мобілкою по окрузі,щукаючи сигнал.А про інтернет взагалі говорити нема чого.Воно було в Естонії?Бачило умови життя людей?Не в смартфоні,а в житті.От як створить такі ж умови.тоді нехай в смартфон лізе.
В Естонії і міжміські пасажирські перевезення безкоштовні,то може нехай зеля в Україні таке зробить.Наяву.а не в смартфоні,коли вже так вчепився в естонську модель
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судя по тебе, даже в последней дыре уже есть интернет.
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Сепарський недоносок,спілкуйся з собі подібними.Або на лугандонські сайти чеши,там нема української мови,над якою ти вчора знущався.Там і вводь "государство" хоч в смартфоні,хоч в дупі.І більше до мене не звертайся,сепар поганий
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Зеленський вніс у Парламент законопроект про продовження дії формули "Роттердам+". ( Бу-га-га))) )

..."Зеленский шутил о тарифах, что они высокие.
Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула.
Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил представитель Зеленского в Кабмине, Андрей Герус.

Зеленський про "Державу в смартфоні": Я хочу швидких змін і гарантую політичну волю - Цензор.НЕТ 7422

Р.С. Посони, якщо Ротердам+ має корупційну складову, то чого Зе так бореться за його існування?
Ну, ви до такого не додумаєтесь.
Чекайте зниження тарифів, посадки алігархів і пенсій по тисячі євро.
Я доволєн вашим пріпізьдєнтом.

І.Виговський
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую политическую волю. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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