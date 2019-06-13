 Зеленский о "Государстве в смартфоне": Я хочу быстрых изменений и гарантирую политическую волю. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Президента.
В нем приняли участие представители Коалиции электронного государства, объединяющего 65 различных организаций и экспертов в области ИТ. К обсуждению также присоединился глава государства.
"Я хочу быстрых изменений. Я верю в ваш талант и желание сделать Украину цифровым лидером и гарантирую вам политическую волю. Мы должны совместно готовить инициативы, законопроекты и осуществлять шаги, снимающие барьеры к цифровой экономике и электронному управлению. Уверяю, что буду лично "обращаться" к тем государственным служащим, которые сопротивляются на местах", - подчеркнул Зеленский.
По словам советника главы государства Михаила Федорова, перевод государственных услуг в онлайн будет способствовать не только комфорту граждан, но и уменьшению коррупции.
"Наш план очень амбициозен. Например, до 2024 года мы стремимся перевести 90% всех государственных услуг в режим онлайн, втрое уменьшив количество взаимодействия граждан и бизнеса с властью и достигнув нулевого уровня коррупции в этой сфере. И уже в этом году украинцы почувствуют вкус электронных услуг нового поколения - полностью автоматизированных и объединенных вокруг гражданина. Но все это станет реальным только при условии консолидации вокруг совместного плана действий всех экспертов, талантливого украинского ИТ-бизнеса, всех ветвей власти и политической воли на самом высоком уровне", - отметил Федоров.
Во время встречи представители Коалиции предоставили Президенту свои рекомендации и обсудили приоритетные проекты цифровизации. Ключевые предложения касались развития инструментов электронного государства и демократии, цифровых инфраструктур, цифровой идентификации, кибербезопасности, наведение порядка в государственных реестрах, электронного народовластия (электронных социологических опросов и даже выборов). Также говорилось о важности создания возможностей для украинских технологических стартапов. Все эти задачи будут включены в единый план действий.
Президент заверил, что такие встречи будут регулярными.
На следующей неделе запланирована серия обсуждений концепции "Государство в смартфоне" с участием международных доноров, представителей бизнеса и тому подобное. После документ будет обнародован в формате плана конкретных действий и ожидаемых целей.
Не хочешь поехать к саудовскому послу и перетереть с ним - в чём проблема возникла ?
По ходу: заедь на "Антонов", и поблагодари всех кто за тебя голосовал. Они прослезятся. Поскольку у них теперь дорога не к саудам на работу, а на биржу труда.
только Украина начала отползать от края пропасти, как тут появилось оно, недалёкое, капризное, неумное, жадное, без опыта, беспринципное, непатриот Украины..
скорее бы зебилы раздуплялись..
к сожалению, по своему кругу знакомых вижу, что пока не сойдёт "жирок", набраный при "барыгах свинарчуках", а в их холодильнике повесится мышь, - это продуманое жлобье не прозреет, но тогда будет поздно, чтобы безболезненно вернуться к уровню хотя бы как насейчас (речь не только о наполненности ИХ зебильных желудков)..(
ДАНІЛО, ТИ НА ЯКУ СХЕМУ "ПРИСІВ"?
ЗЕ ВИНЕН?
-- Хочется ведь скорее,-- сказал он умоляюще.
-- Скоро только кошки родятся,-- наставительно заметил Остап.
Или готовь денежку...что бы получить быстро..как ты ее сейчас готовишь...
Ну я тебе не доктор...эт точно...
Тут все от цены вопроса зависит..
Після вранішніх новин руки так і тягнуться до нової рубрики «вранішні зашквари».
Не встигли ми оговтатись від Зе-жартів про зниження тарифів та нового головного розвідки з медаллю ФСБ, як у віконце постукали нові Зе-приколи, від яких все навкруги стає зеленим та бєзпєчальним.
Перший зашквар - камігаут нового головного Зе-СБУшника, який засекретив від громадян свою декларацію (дуже в контексті заяв Зеленського, що він та його команда максимально відкриті, на відміну від поганого Порошенка). Вчора Зе-Баканов заявив, що його дружина - громадянка РФ.
І тепер головний прикол. Злощасний Семочко потрапив під приціл журналістів саме через те, що в нього дружина - громадянка РФ, а в нього самого величезні статки. А тут дружина з РФ є, але статки приховані - і все норм, ніяких запитань від журналістів-розслідувачів, активістів, антикорупціонерів, Нацдружин і т.д..
Уявляю, як десь бухає самбуку Семочко, читає це, давиться своїм бухлішком та з витаращаними очима кричить на свій IPad: «@ля, а шо, так можно било»?
Зашквар другий - дрібна помста.
Пам'ятаєте, як головою адміністрації Президента Зеленський призначив Зе-Богдана? Тоді заступник Міністра юстиції написав запит до Зеленського, в якому наполягав, що Богдан не може бути призначений через те, що він був люстрований. Так от вчора Зеленський викреслив Петухова зі складу міжнародної делегації, яка мала їхати до Гааги на конференцію.
Зашквар третій. Зеленський призначив на посаду керівника сумнозвісної ДУСі (Державного управління справами) колишнього КВНщика Сергія Борзова. І от яка сумулька спіткала Зе-Команду, яка, за їхніми словами, ретельно перевіряє всі кандидатури на предмет доброчесності перед призначенням.
Виявляється, що Сергій Борзов був фігурантом скандалу, коли отримав від Державного управління справами в 2015 році БЕЗКОШТОВНО квартиру вартістю більше 10 млн. грн. площею 187,8 квадратних метрів. За словами самого Борзова - це не для нього, а для його батьків. Проти нього тоді навіть справу НАБУ порушило, а ціли Бігус робив розслідування. І, о диво, після призначення Борзова на посаду з інтеренту почали зникати матеріали про цей зашквар. Як повідомив сайт «Новинарня» - і до них зверталися із пропозицією видалити всі інформацію про скандал із Борзовим за гроші!
Юхуууууууу! КІНЕЦЬ ЕПОХИ БРЕХНІ!
Денис Пятигорец
Хитрый_план
как пример нам показывают Эстония, мол это самая цифровая страна в мире. Но минуточку, это страна с населением в 1 миллион человек в 15 раз меньше Украины по площади. Но это не самое главное - с 1990 года эстонцы провели люстрацию, осудили коммунизм. У них не было той огалтелой приватизации, у них олигархи страной не управляют. Эстония провела просто потрясающие реформы в сферах экономики, права, армии. Она стала поистине передовой демократической державой. В Эстонии развивалось местное самоуправление, территориальная самооборона. Эстонцы знают кто они и чего они хотят у них нет метаний и колебаний - "эстонцы они или младшие братья".
И вот теперь нам президент-жабурыння предлагает пропустить все необходимые этапы и перейти сразу в цифровой рай. Это же так просто, говорят они, будет как в Эстонии и даже еще лучше. Это в стиле жабурыння, ведь человек не имея ни малейшего успешного управленческого опыта хоть где, становится президентом 40миллионной страны находящейся в глубочайшем системном кризисе да еще и в состоянии войны с ядерным государством.
Пойте, зелеботы, дифирамбы, сейчас ваше время, время подлости, лжи и невежества. Пока ваше...
13.06.2019 10:30
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Об идее рассказал идеолог партии "Слуга народа" Руслан Стефанчук.
"Мы хотим заменить систему петиций, которые не работают, реальным влиянием народного вето ... Если Рада принимает законы 16 января, то с помощью ИТ-технологий народ мобилизуется и накладывает вето.
Для этого ДОСТАТОЧНО КАЖДУЮ БАБУШКУ В СЕЛЕ ОБЕСПЕЧИТЬ СМАРТФОНАМИ", - утверждает он.
В Естонії і міжміські пасажирські перевезення безкоштовні,то може нехай зеля в Україні таке зробить.Наяву.а не в смартфоні,коли вже так вчепився в естонську модель
..."Зеленский шутил о тарифах, что они высокие.
Зеленский шутил о "Роттердам+", что это коррупционная формула.
Но прямых обещаний он не давал. Конечно, люди где-то в полунамеках хотят видеть то, что они хотят видеть", - добавил представитель Зеленского в Кабмине, Андрей Герус.
Р.С. Посони, якщо Ротердам+ має корупційну складову, то чого Зе так бореться за його існування?
Ну, ви до такого не додумаєтесь.
Чекайте зниження тарифів, посадки алігархів і пенсій по тисячі євро.
Я доволєн вашим пріпізьдєнтом.
І.Виговський