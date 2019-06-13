 5 лет со дня гибели экипажа Ил-76 под Луганском: завтра Киев, Днепр, Мелитополь и Кривой Рог почтят память погибших авиаторов и десантников. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает MLTPL.City.

В авиакатастрофе погибло 40 десантников 25-й отдельной Днепропетровской воздушно-десантной бригады и 9 членов экипажа - военнослужащих 25-й гвардейской военно-транспортной авиабригады из Мелитополя. Такой огромной потери до этого не было ни в самой авиачасти, ни в оборонном ведомстве, ни во всей Украине.

Как и в предыдущие годы, в Мелитополе в этот день будут вспоминать и поминать погибших героев-воинов.

В связи с пятой годовщиной трагедии - гибели экипажа Ил-76 в небе над Луганском при выполнении боевого задания - городской голова Сергей Минько издал распоряжение об объявлении 14 июня 2019 года Днем траура.

В знак скорби по погибшим военнослужащим будут приспущены государственные флаги Украины с черной лентой на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений, организаций.

Также в документе отмечается необходимость отмены развлекательно-концертных мероприятий на территории города.

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13 июня в 15:00 в гарнизонном доме офицеров начнется демонстрация шестого фильма "Михаил Дьяков" из цикла документальных фильмов "Экипаж. Погибшие на своей земле" и фильма Ольги Чимирковой "Пятое чувство".

"В пятницу, 14 июня, на территории части пройдет митинг в память о погибшем экипаже и десантниках, - сообщил зам командира в/ч А3840 по морально-психологическому обеспечению Александр Потапов. – Начало мероприятия в 9:00, вход на территорию части через КПП будет свободный. Ну а семьи и коллеги погибших затем поедут на кладбище, к могилам авиаторов".

В этот день траурные мероприятия также традиционно пройдут в Днепре, где базируется 25-я отдельная Днепропетровская воздушно-десантная бригада, и в других населенных пунктах, откуда родом были военнослужащие.

В Кривом Роге 14 июня, в годовщину катастрофы военного самолета Ил-76, сбитого боевиками под Луганском, на 95-м квартале у Стены Памяти состоится митинг-реквием "Ил-76 ПОМНИМ...". Общественная Организация "Батальйон Національного захисту "Кривбасс"" приглашает всех неравнодушных присоединиться к чествованию памяти собратьев, которые ушли в небо.

В этот же день в 18:00 на Михайловской площади в Киеве будут стоять 49 пар берцев, символизируя собой наших защитников, которые отдали жизнь за Украину.

"Но приедет ли сюда кто-то из родных погибших ребят, я не знаю, скорее всего, они останутся на местах, будут посещать могилы, - рассказала сестра погибшего десантника Ильи Гайдука, Иляна Гайдук-Кучерук. – А еще мы собираемся в этот день передать в Администрацию президента обращение. Это письмо готово, сейчас собираем под ним подписи. В нем мы объяснили ситуацию, которая сложилась за эти пять лет, что никто за трагедию не наказан, генерал-майор Виктор Назаров хоть и получил приговор суда, но подал апелляцию и рассмотрение дела затягивается. Хотим, чтобы президент взял это дело на контроль. Также планируем провести пресс-конференцию.

14 июня 2014 года на территории Луганской области из переносного зенитно-ракетного комплекса был поражен самолет Ил-76МД. Он загорелся и упал. На его борту находились 40 военнослужащих 25-й отдельной парашютно-десантной бригады и 9 членов экипажа. Все погибли.

Согласно заключению комиссионной комплексной военно-тактической криминалистической экспертизы, принять меры по преодолению противовоздушной обороны террористов и обеспечить безопасность перелета Ил-76 в контролируемый боевиками Луганск 14 июня 2014 года обязан был непосредственно начальник штаба АТО, то есть Назаров. Военная прокуратура обвиняла генерала, который на момент трагедии возглавлял штаб АТО, в служебной халатности. По версии прокуратуры, Назаров знал о возможном теракте, но все же отправил самолет на вылет.

Генерала Виктора Назарова признали виновным в гибели украинских военных в сбитом террористами самолете Ил-76 и приговорили к 7 годам лишения свободы. При этом суд не лишил его воинского звания. Моральный ущерб по решению суда должно компенсировать Министерство обороны.

Вслед за этим генерал Назаров подал иск против судьи Самоткан, которая вынесла ему приговор, однако Высший совет правосудия отказался рассматривать жалобы Назарова против судьи Самоткан.