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 Политика Украины
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Все про:Генштаб ВС (976) США (15037) Хербст (68) Хомчак (32)

 Хомчак провел переговоры с делегацией американской организации "Атлантический совет". ФОТО

Глава генштаба Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак провел встречу с американской делегацией, которая представляла организацию "Атлантический совет".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

 В сообщении отмечается: "12 июня 2019, в Киеве состоялась встреча начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака с членом наблюдательного совета "Атлантического совета" генералом (в отставке) Дэвид Петреусом и директором Евразийского центра "Атлантического совета" господином Джоном Хербстом.

В ходе встречи стороны обсудили текущую военно-политическую ситуацию в Украине и на ее границах, актуальную информацию о вызовов и угроз в районе проведения операции Объединенных сил.

Генерал-лейтенант Руслан Хомчак выразил слова благодарности Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку Вооруженных Сил Украины в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации".

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Хомчак провел переговоры с делегацией американской организации Атлантический совет 01
Хомчак провел переговоры с делегацией американской организации Атлантический совет 02
Хомчак провел переговоры с делегацией американской организации Атлантический совет 03

Источник: https://censor.net.ua/p3132067
 
   
 Топ комментарии
 
shaposhnikov news
Опубликовано: 3 июн. 2019 г.
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Журналист Ростислав Шапошников подал в Пентагон США заявление о военных преступлениях украинского генерала Руслана Хомчака в Иловайске августа 2014 года, которого новый президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генерального штаба Армии Украины. ---------------------------------------------
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Фильм Ростислава Шапошникова об Иловайской трагедии.

https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo
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Я інтуїтивно відчуваю, що вина Хомчака є, та вона третьорядна і маловажлива для мети наналізу причин Іловайської трагедії. Вона не причинна, а наслідкова.
Хомчак--стрілочник. Хто верещить про покарання стрілочника, то або із-за відсутності таланту бачити корінь, або йому так хтось наказав, щоб не чіпав тих, кого не слід чіпати.
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"Как пообещать уменьшить тарифы, всех на...ть и остаться любимым Президентом"
В. Зеленский. Тираж 75%
(С)
@IUkropov
🤭
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shaposhnikov news
Опубликовано: 3 июн. 2019 г.
ПОДПИСАТЬСЯ 226 ТЫС.

Журналист Ростислав Шапошников подал в Пентагон США заявление о военных преступлениях украинского генерала Руслана Хомчака в Иловайске августа 2014 года, которого новый президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генерального штаба Армии Украины. ---------------------------------------------
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Я інтуїтивно відчуваю, що вина Хомчака є, та вона третьорядна і маловажлива для мети наналізу причин Іловайської трагедії. Вона не причинна, а наслідкова.
Хомчак--стрілочник. Хто верещить про покарання стрілочника, то або із-за відсутності таланту бачити корінь, або йому так хтось наказав, щоб не чіпав тих, кого не слід чіпати.
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На виде есть четкая фиксация того что :
1 Хомчак не дождался окончания переговоров.
2 Условия выхода изменились, тем самым все договоренности утратили свою силу.
3 Хомчак лично, без участия штаба и Муженка, планировал прорыв.
Так вот
1 вести на прорыв, по оговоренном с врагом маршруте, учитывая что договоренности потеряли силу, является преступным приказом. Враг успел устроить засаду, окопать танки.
2 Вести на прорыв колонной, так же безрассудно. подбивается первая машина. и все остальные становятся легкой мишенью
3 Хомчак покинул поле боя, бросив командование. Во время своего побега, он даже не развернул тех кто продолжал двигаться в кольцо засады.
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"Булава, я Щит - у меня колонна 3 км легко уничтожаемой техники(микроавтобусы с солдатами), если будет много раненных, что тогда?"
"Щит, я Булава. Сколько будет столько будет. Продолжаем движение"
"Булава, я Щит, по нам стреляют из минометов. Движение вперед невозможно".

"Щит, я Булава. Я сказал вперед на максимальной скорости по боевому"
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Но сам. как только в его бус начали попадать из стрелкового, развернулся, доехал до лесопосадки и зале на шесть часов, бросив командование.
Вопрос - это человек заслуживает звание Генерала? А главнокомандующим он может быть?
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Каким боком Пентагон к Илловайску ? Он что не мог подать заяву в укр.правоохранительные органы ?
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Фильм Ростислава Шапошникова об Иловайской трагедии.

https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo
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организация "Атлантический совет" - антитрамповская, т.е. на сегодняшний момент, де факто антиукраинская. Это не удивительно - зеро поставил на врага трамповской администрации - на коломойского и его слугу Богдана
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А як хомчаку спиться, хлопці що загинули в Ідовайську приходять у сні?? зрадник кацапський!!!!
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...ну вот, русланчик опять наладит военный туризм, как и раньше...
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Познакомились и славно . Начинайте работать !!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныХомчак провел переговоры с делегацией американской организации "Атлантический совет". ФОТО
 
 
 
 
 
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