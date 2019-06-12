 Хомчак провел переговоры с делегацией американской организации "Атлантический совет". ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.
В сообщении отмечается: "12 июня 2019, в Киеве состоялась встреча начальника Генерального штаба - Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Руслана Хомчака с членом наблюдательного совета "Атлантического совета" генералом (в отставке) Дэвид Петреусом и директором Евразийского центра "Атлантического совета" господином Джоном Хербстом.
В ходе встречи стороны обсудили текущую военно-политическую ситуацию в Украине и на ее границах, актуальную информацию о вызовов и угроз в районе проведения операции Объединенных сил.
Генерал-лейтенант Руслан Хомчак выразил слова благодарности Соединенным Штатам Америки за последовательную поддержку Вооруженных Сил Украины в противодействии агрессии со стороны Российской Федерации".
В. Зеленский. Тираж 75%
(С)
@IUkropov
🤭
Опубликовано: 3 июн. 2019 г.
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Журналист Ростислав Шапошников подал в Пентагон США заявление о военных преступлениях украинского генерала Руслана Хомчака в Иловайске августа 2014 года, которого новый президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Генерального штаба Армии Украины. ---------------------------------------------
Хомчак--стрілочник. Хто верещить про покарання стрілочника, то або із-за відсутності таланту бачити корінь, або йому так хтось наказав, щоб не чіпав тих, кого не слід чіпати.
1 Хомчак не дождался окончания переговоров.
2 Условия выхода изменились, тем самым все договоренности утратили свою силу.
3 Хомчак лично, без участия штаба и Муженка, планировал прорыв.
Так вот
1 вести на прорыв, по оговоренном с врагом маршруте, учитывая что договоренности потеряли силу, является преступным приказом. Враг успел устроить засаду, окопать танки.
2 Вести на прорыв колонной, так же безрассудно. подбивается первая машина. и все остальные становятся легкой мишенью
3 Хомчак покинул поле боя, бросив командование. Во время своего побега, он даже не развернул тех кто продолжал двигаться в кольцо засады.
"Щит, я Булава. Сколько будет столько будет. Продолжаем движение"
"Булава, я Щит, по нам стреляют из минометов. Движение вперед невозможно".
"Щит, я Булава. Я сказал вперед на максимальной скорости по боевому"
Вопрос - это человек заслуживает звание Генерала? А главнокомандующим он может быть?
https://www.youtube.com/watch?v=_YxTqC1-RYo