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 Авиация Нацгвардии эвакуировала в Киев девять раненых бойцов "Азова". ФОТОрепортаж

Военным самолетом АН-72 Национальной гвардии в Киев доставили 9 раненых бойцов отдельного отряда специального назначения "Азов" мариупольского полка НГУ, которые находились на лечении в Днепре. В столицу военных эвакуировали для дальнейшего восстановления и реабилитации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Авиация Нацгвардии эвакуировала в Киев девять раненых бойцов Азова 01

Ранения "азовцы" получили в ночь на 7 июня в результате артиллерийского обстрела наемниками РФ вблизи населенного пункта Новолуганское Донецкой области. В ту ночь погибили двое гвардейцев, еще 11 получили ранения. Из полевого госпиталя бойцов эвакуировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где состояние пострадавших стабилизировали.

Авиация Нацгвардии эвакуировала в Киев девять раненых бойцов Азова 02
Авиация Нацгвардии эвакуировала в Киев девять раненых бойцов Азова 03

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Авиация Нацгвардии эвакуировала в Киев девять раненых бойцов Азова 04

Сейчас состояние бойцов удовлетворительное, дальнейшее лечение и реабилитацию они будут проходить в Центральном госпитале Министерства внутренних дел Украины.

Авиация Нацгвардии эвакуировала в Киев девять раненых бойцов Азова 05
Авиация Нацгвардии эвакуировала в Киев девять раненых бойцов Азова 06

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"В результате обстрела гвардейцы получили минно-взрывные ранения различной тяжести. Одному из бойцов повредило нижнюю конечность, еще один получил проникающее ранение грудной клетки. В ведомственном госпитале они будут находиться до полного выздоровления, а потом вернутся в свое подразделение", - пояснили в НГУ.

Источник: https://censor.net.ua/p3132049
 
 
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