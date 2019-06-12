 Авиация Нацгвардии эвакуировала в Киев девять раненых бойцов "Азова". ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НГУ.

Ранения "азовцы" получили в ночь на 7 июня в результате артиллерийского обстрела наемниками РФ вблизи населенного пункта Новолуганское Донецкой области. В ту ночь погибили двое гвардейцев, еще 11 получили ранения. Из полевого госпиталя бойцов эвакуировали в Днепропетровскую областную клиническую больницу им. Мечникова, где состояние пострадавших стабилизировали.





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Сейчас состояние бойцов удовлетворительное, дальнейшее лечение и реабилитацию они будут проходить в Центральном госпитале Министерства внутренних дел Украины.





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"В результате обстрела гвардейцы получили минно-взрывные ранения различной тяжести. Одному из бойцов повредило нижнюю конечность, еще один получил проникающее ранение грудной клетки. В ведомственном госпитале они будут находиться до полного выздоровления, а потом вернутся в свое подразделение", - пояснили в НГУ.