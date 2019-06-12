EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Общество, За рубежом
  916  11
Все про:задержание (5400) марш (513) Москва (2620)

 Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек. ФОТОрепортаж

В центре Москвы на марше в поддержку журналиста Ивана Голунова и против сфабрикованных уголовных дел задержали более 400 человек.

Об этом сообщает в Twitter правозащитный портал "ОВД-Инфо", информирует Цензор.НЕТ.

"Более 400 человек задержали в Москве во время акции против сфабрикованных дел. Продолжаем вести подсчет задержанных", - говорится в сообщении.

Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек 01
Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек 02
Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек 03
Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек 04
Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек 05
Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек 06
Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек 07
Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек 08
Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек 09

Фото: Евгений Фельдман/"Медуза"

Читайте также: В Москве полиция задерживает участников акции в поддержку журналиста-расследователя Голунова

Российские активисты и журналисты запланировали провести 12 июня в центре Москвы марш за освобождение корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Дело против него было закрыто 11 июня, однако часть из тех, кто собирался принять участие в акции, решили пройти от метро "Чистые пруды" до здания московской полиции на Петровке, 38. Они вышли с общими требованиями, в первую очередь - наказания виновных в провокации против Голунова. Переговоры с мэрией по поводу акции сорвались еще до освобождения журналиста, власти города призвали не приходить на нее.

Напоминаем, журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня. Против него возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили. После задержания Голунова избили и не разрешили вызвать скорую помощь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За последние 5 лет более 80 украинских журналистов побывали в заложниках на оккупированном Донбассе, - ИМИ

Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он писал, в частности, про работу департамента ЖКХ московской мэрии, о тратах на новогоднее оформление Москвы, о вывозе московского мусора и разделе похоронного рынка.

Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено "черным кредиторам" - микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.

Источник: https://censor.net.ua/p3132036
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
НЕ ВЕРЮ!!!
ТРЕБУЮ СЕЛФИ ИЗ АВТОЗАКОВ!
 показать весь комментарий
 
 
смотрите зебилы вас это ждёт, или вы думаете, что серанули, а соевые будут cмывать кровью вашу тупость. Не в этот раз, мы будем лежать на тахте плюхать семки и запивать вискарём И наблюдать, как вам проламывают череп дубинаторами и у кого то вытекает глаз в прямом эфире.И вам будет не смешно.

Марш на підтримку журналіста Голунова і проти сфабрикованих кримінальних справ відбувається в Москві: затримали вже понад 400 осіб - Цензор.НЕТ 7572
 показать весь комментарий
 
 
Теперь такие конченые как ты начали перекрашиваться? Ты же еще вчера за зеленского жопу рвал на британский флаг!!! Что случилось? Не заплатили???
 показать весь комментарий
 
Як бугаї, мокшанська беркутня. А інтеліганція раші вже 20 років встає з колін, встає, а Пуйло цвіте і процвітає в імперії дебілів.
 показать весь комментарий
 
Расейские журнашлюхи хотят и на елочку залезть и...

https://fakty.ua/308150-esli-by-rossmi-tak-protestovali-pri-vzyatii-v-plen-ukraincev-vojna-na-donbasse-davno-zakonchilas-by---zhurnalist

Вот трезвая оценка расейской "журналистики", поэтому Голунова не жалко. Они заслужили это. Правильно кто-то написал: российская демократия начинается не в Москве, а в Киеве. Не спасете Киев от рашистов, не будет и в рашке демократии.
 показать весь комментарий
 
 
Рано чи пізно росію чекає Велика Революція.Може це початок?(хоча сікільовоскабєєві так їх зазомбували, що їх вистачить тільки на кволий-"Пазор", вслід мордоворотів, які будуь тягнути по бруківці чергового студента в окулярах або пенсіонера с ціпочком. Раби...)
 показать весь комментарий
 
Ху...ла перестали любить.....! Все на зону неблагодарных!!!
 показать весь комментарий
 
 
майдан в раше назревает.....мало не покажется никому....
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоОбществоМарш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх