 Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает в Twitter правозащитный портал "ОВД-Инфо", информирует Цензор.НЕТ.
"Более 400 человек задержали в Москве во время акции против сфабрикованных дел. Продолжаем вести подсчет задержанных", - говорится в сообщении.
Фото: Евгений Фельдман/"Медуза"
Российские активисты и журналисты запланировали провести 12 июня в центре Москвы марш за освобождение корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Дело против него было закрыто 11 июня, однако часть из тех, кто собирался принять участие в акции, решили пройти от метро "Чистые пруды" до здания московской полиции на Петровке, 38. Они вышли с общими требованиями, в первую очередь - наказания виновных в провокации против Голунова. Переговоры с мэрией по поводу акции сорвались еще до освобождения журналиста, власти города призвали не приходить на нее.
Напоминаем, журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня. Против него возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили. После задержания Голунова избили и не разрешили вызвать скорую помощь.
Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он писал, в частности, про работу департамента ЖКХ московской мэрии, о тратах на новогоднее оформление Москвы, о вывозе московского мусора и разделе похоронного рынка.
Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено "черным кредиторам" - микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.
ТРЕБУЮ СЕЛФИ ИЗ АВТОЗАКОВ!
https://fakty.ua/308150-esli-by-rossmi-tak-protestovali-pri-vzyatii-v-plen-ukraincev-vojna-na-donbasse-davno-zakonchilas-by---zhurnalist
Вот трезвая оценка расейской "журналистики", поэтому Голунова не жалко. Они заслужили это. Правильно кто-то написал: российская демократия начинается не в Москве, а в Киеве. Не спасете Киев от рашистов, не будет и в рашке демократии.