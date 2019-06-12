 Марш в поддержку журналиста Голунова и против сфабрикованных уголовных дел проходит в Москве: задержали уже более 400 человек. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает в Twitter правозащитный портал "ОВД-Инфо", информирует Цензор.НЕТ.

"Более 400 человек задержали в Москве во время акции против сфабрикованных дел. Продолжаем вести подсчет задержанных", - говорится в сообщении.



















Фото: Евгений Фельдман/"Медуза"

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Российские активисты и журналисты запланировали провести 12 июня в центре Москвы марш за освобождение корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Дело против него было закрыто 11 июня, однако часть из тех, кто собирался принять участие в акции, решили пройти от метро "Чистые пруды" до здания московской полиции на Петровке, 38. Они вышли с общими требованиями, в первую очередь - наказания виновных в провокации против Голунова. Переговоры с мэрией по поводу акции сорвались еще до освобождения журналиста, власти города призвали не приходить на нее.

Напоминаем, журналиста Ивана Голунова задержали днем 6 июня. Против него возбуждено дело о покушении на сбыт наркотиков в крупном размере. Журналист утверждает, что наркотики ему подбросили. После задержания Голунова избили и не разрешили вызвать скорую помощь.

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Голунов известен как журналист, специализирующийся на расследованиях злоупотреблений столичной мэрии. Он писал, в частности, про работу департамента ЖКХ московской мэрии, о тратах на новогоднее оформление Москвы, о вывозе московского мусора и разделе похоронного рынка.

Последнее расследование Голунова, опубликованное в мае, было посвящено "черным кредиторам" - микрофинансовым организациям, которые обманом захватывают жилье должников. Перед своим задержанием журналист готовил текст о работе рынка ритуальных услуг в Москве.