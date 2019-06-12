EN|RU|UK
Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Происшествия
  1641  5
Все про:боеприпасы (1235) оружие (3708) тайник (39)

 Два пулемета, два гранатомета, снайперская винтовка и четыре автомата, - СБУ обнаружила схрон с оружием в Дружковке. ФОТО

В рамках осуществления мероприятий по противодействию незаконному обороту оружия сотрудники Службы безопасности Украины, привлеченные к операции Объединенных сил, совместно с Нацполицией обнаружили в Донецкой области тайник с военными средствами поражения.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре СБУ. 

В сообщении отмечается: "Оперативники спецслужбы получили информацию, что на территории одного из частных домовладений в городе Дружковка находится арсенал с оружием. Во время санкционированных следственных действий правоохранители обнаружили в хозяйственном помещении усадьбы два ручных противотанковых гранатомета РПГ-26, два пулемета РПК, снайперскую винтовку, огнемет МРО-А российского производства и четыре автомата Калашникова.

По предварительной информации, схрон был оборудован летом 2014 участником одного из незаконных вооруженных формирований, который планировал использовать оружие для совершения террористических актов на подконтрольной украинской власти территории. В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственно-оперативные действия по установлению всех обстоятельств дела".

Также смотрите: На Луганщине обнаружен тайник с 270 снарядами калибра 152 мм, - СБУ. ФОТО

Два пулемета, два гранатомета, снайперская винтовка и четыре автомата, - СБУ обнаружила схрон с оружием в Дружковке 01
Два пулемета, два гранатомета, снайперская винтовка и четыре автомата, - СБУ обнаружила схрон с оружием в Дружковке 02
Два пулемета, два гранатомета, снайперская винтовка и четыре автомата, - СБУ обнаружила схрон с оружием в Дружковке 03

Источник: https://censor.net.ua/p3132025
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Похоже на то. Главное, чтобы был в рабочем состоянии.
 показать весь комментарий
 
Все собрано на местах сражений - там этого добра было валом. В хозяйстве все сгодится. Один из сотен, если не тысяч схронов. Каждый что-нибудь, но брал. Еще лет 50 будет аукаться, если не больше.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТФотоПроисшествияДва пулемета, два гранатомета, снайперская винтовка и четыре автомата, - СБУ обнаружила схрон с оружием в Дружковке. ФОТО
 
 
 
 
 
 вверх