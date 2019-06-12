 "Гражданская позиция" подала документы в ЦИК и показала полный список кандидатов в нардепы. ДОКУМЕНТ+СПИСОК

Об этом сообщил лидер политсилы Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, Гриценко подчеркнул, что журналистам передан полный список кандидатов в нардепы от "Гражданской позиции".

"В понедельник мы в 13:00 завершили съезд, а уже в 14:00 сразу передали журналистам полный перечень наших кандидатов, и по списку, и мажоритарщиков", - сообщил он.

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