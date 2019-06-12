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 "Гражданская позиция" подала документы в ЦИК и показала полный список кандидатов в нардепы. ДОКУМЕНТ+СПИСОК

Партия "Гражданская позиция" первой подала документы в Центральную избирательную комиссию для участия в парламентских выборах и открыла список своих кандидатов в ВР.

Об этом сообщил лидер политсилы Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.

Кроме того, Гриценко подчеркнул, что журналистам передан полный список кандидатов в нардепы от "Гражданской позиции".

"В понедельник мы в 13:00 завершили съезд, а уже в 14:00 сразу передали журналистам полный перечень наших кандидатов, и по списку, и мажоритарщиков", - сообщил он.

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Гражданская позиция подала документы в ЦИК и показала полный список кандидатов в нардепы 01
Гражданская позиция подала документы в ЦИК и показала полный список кандидатов в нардепы 02
Гражданская позиция подала документы в ЦИК и показала полный список кандидатов в нардепы 03
Гражданская позиция подала документы в ЦИК и показала полный список кандидатов в нардепы 04

Гражданская позиция подала документы в ЦИК и показала полный список кандидатов в нардепы 05

Источник: https://censor.net.ua/p3131967
 
   
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Онотоль,ти не пройдеш))Бо в тебе немає яєць))
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Скільки у нас партій хороших і передових, та на жаль у кожного з нас лише один голос.
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За інформацією, наданою Головним управлінням розвідки Міністерства оборони України, російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій підрозділів об'єднаних сил за ініціативи командування 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК ЗС РФ.
Зокрема, на виконання свавільного наказу командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК було спровоковано перестрілку з підрозділом Об'єднаних сил, наслідок якої загинуло п'ять бойовиків розвідувального підрозділу противника.
Встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядження зазначеного командира бригади, загиблих було доставлено до місцевого моргу у цивільній формі одягу та без документів.
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надо лишить слугу народа большинства..ато они уже конституцию менять собрались..
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Як можна позбавити того, чого немає і не повинно бути?
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Первый тур выборов президента в Харькове ПАРТИЯ ГРИЦЕНКО набрала членов комиссии и наблюдателей по окончанию выборов было озвучено что щита партии АРЕСТОВАНЫ И ДЕНЕГ НА ОПЛАТУ НЕТ !! Теперь видно к ПАРЛАМЕНТСКИМ ВЫБОРАМ опять бабло завезли !
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины"Гражданская позиция" подала документы в ЦИК и показала полный список кандидатов в нардепы. ДОКУМЕНТ+СПИСОК
 
 
 
 
 
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