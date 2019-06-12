 "Гражданская позиция" подала документы в ЦИК и показала полный список кандидатов в нардепы. ДОКУМЕНТ+СПИСОК

Об этом сообщил лидер политсилы Анатолий Гриценко, информирует Цензор.НЕТ.
Кроме того, Гриценко подчеркнул, что журналистам передан полный список кандидатов в нардепы от "Гражданской позиции".
"В понедельник мы в 13:00 завершили съезд, а уже в 14:00 сразу передали журналистам полный перечень наших кандидатов, и по списку, и мажоритарщиков", - сообщил он.
Зокрема, на виконання свавільного наказу командира однієї з мотострілецьких бригад 2 АК було спровоковано перестрілку з підрозділом Об'єднаних сил, наслідок якої загинуло п'ять бойовиків розвідувального підрозділу противника.
Встановлено, що з метою приховування фактів бойових втрат, за розпорядження зазначеного командира бригади, загиблих було доставлено до місцевого моргу у цивільній формі одягу та без документів.