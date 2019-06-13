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 Патрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда. ФОТОрепортаж

Патрульный полицейский в Бахмуте (Донецкая область) спас совенка, вернув его в гнездо, из которого тот выпал.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.

"Патрульный полицейский, когда выходит на дежурство, точно знает - ему придется кого-то спасать... Иногда это бывают очень необычные "клиенты". Например, в этого совенка пришлось экстренно возвращать в гнездо, из которого он выпал", - рассказали в министерстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Патрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке. ФОТО

Патрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда 01
Патрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда 02
Патрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда 03

Источник: https://censor.net.ua/p3131952
 
   
 Топ комментарии
 
Яке гарнюнє ...
Але перелякане.
Молодець поліцейський.

МВС, кострубато пишете і з помилками.
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Патрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда - Цензор.НЕТ 8502

При всьому тому кошмарі, який у нас зараз відбувається (не знаєш вже, чого чекати завтра, бо щодня випливають ще страшніші речі) - будь-який малесенький позитив - і то щось, бо можна просто звихнутися.
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САВЕНКА СПАСЛИ, А РЕБЕНКА УБИЛИ !!!
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Яке гарнюнє ...
Але перелякане.
Молодець поліцейський.

МВС, кострубато пишете і з помилками.
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Новина із рубрики: наша поліція не тільки дітей вбиває і збиває людей на переходах пішохідних-але й совЬОнків рятує. А взагалі то- позитив звичайно і більше для Вас-жінок Патрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда - Цензор.НЕТ 9556
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Патрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда - Цензор.НЕТ 8502

При всьому тому кошмарі, який у нас зараз відбувається (не знаєш вже, чого чекати завтра, бо щодня випливають ще страшніші речі) - будь-який малесенький позитив - і то щось, бо можна просто звихнутися.
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Це вірно. бо клован з бандою зібрався і закон про мову міняти і конституцію під себе підім"яти-а зебіли тільки радісно і схвально гагакають-а кацапські боти їм підтакують-типу з Німеччини особливо-Ви зрозуміли Патрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда - Цензор.НЕТ 7770
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Как это "мило"! Один "спас совенка", а другой (такой же)- убил ребенка! Об этом лучше пишите!

К чему эти "ми-ми", если даже эта реформа- фейк?!
Нам от умиления пустить слезу? Патрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда - Цензор.НЕТ 3557
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Они похожи пипец...

Кстати, при Барыге такого не было! Шах и мат, порохоботы!
Зеленский преобразил нашу полицию!!!!
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Цензор.НЕТФотоОбществоПатрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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