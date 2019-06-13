 Патрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.
"Патрульный полицейский, когда выходит на дежурство, точно знает - ему придется кого-то спасать... Иногда это бывают очень необычные "клиенты". Например, в этого совенка пришлось экстренно возвращать в гнездо, из которого он выпал", - рассказали в министерстве.
Але перелякане.
Молодець поліцейський.
МВС, кострубато пишете і з помилками.
При всьому тому кошмарі, який у нас зараз відбувається (не знаєш вже, чого чекати завтра, бо щодня випливають ще страшніші речі) - будь-який малесенький позитив - і то щось, бо можна просто звихнутися.
К чему эти "ми-ми", если даже эта реформа- фейк?!
Нам от умиления пустить слезу?
Кстати, при Барыге такого не было! Шах и мат, порохоботы!
Зеленский преобразил нашу полицию!!!!