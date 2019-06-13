 Патрульный полицейский в Бахмуте спас совенка, выпавшего из гнезда. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД.

"Патрульный полицейский, когда выходит на дежурство, точно знает - ему придется кого-то спасать... Иногда это бывают очень необычные "клиенты". Например, в этого совенка пришлось экстренно возвращать в гнездо, из которого он выпал", - рассказали в министерстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Патрульные прошли тренинг по защите животных от жестокости: тренировались на игрушечной собаке. ФОТО





