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 Сын погибшего на Донбассе военного летчика Павла Дрышлюка Кирилл играл в основном составе сборной Украины U-20 в полуфинале чемпионата мира. ФОТО

За юношескую команду Украины, которая в полуфинале чемпионата мира до 20 лет обыграла сборную Италии, весь матч провел на поле Кирилл Дрышлюк, отец которого - майор авиации Павел Дрышлюк погиб 6 июня 2014 года, когда его самолет-аэроразведчик Ан-30Б был сбит над Славянском российскими наемниками.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кирилл Дрышлюк играет в сборной на позиции полузащитника под номером 15. На предматчевом фото он стоит в заднем ряду третий справа.

Сын погибшего на Донбассе военного летчика Павла Дрышлюка Кирилл играл в основном составе сборной Украины U-20 в полуфинале чемпионата мира 01

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Отец Кирилла погиб в войне на Донбассе в 2014 году. Его определенное время считали пропавшим без вести, а потом погибшим. Экипаж самолета подполковника Костянина Могилко получил задание провести разведку над тогда еще оккупированным Славянском. Борт был замечен и подбит террористами. Удар ракеты пришелся в правый двигатель. Огонь перекинулся на правое крыло. Самолет начал падать. Спасая младших членов экипажа (3 человека спаслись, выпрыгнув с парашютом) и отводя опасность от жилого сектора, села Пришиб, командир борта подполковник Могилко, борт-инженер майор Дрышлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот и фотооператор Каминский оставались в самолете до конца.

Сын погибшего на Донбассе военного летчика Павла Дрышлюка Кирилл играл в основном составе сборной Украины U-20 в полуфинале чемпионата мира 02

Майор авиации Павел Дрышлюк

Напомним, вчера, 11 июня, молодежная сборная Украины по футболу обыграла итальянцев со счетом 1:0.

Источник: https://censor.net.ua/p3131949
 
   
 Топ комментарии
 
Добре грав, батькові не соромно звідти.
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Золотой гинетический фонд Украины
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До мого сорому, я цього не знав. Ось вони - прості українці, що ділом і життям віддають наш борг державі. А ми ліпимо кумирів та героїв з пройдисвітів та політиканів.
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Добре грав, батькові не соромно звідти.
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Однозначно, пацан достоин своего бати.
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Надеюсь после финала мы еще услышим о нем.
Представил - приходит парень на могилу отца - Папа, я чемпион мира, мне за Украину не стыдно, спи спокойно, царствие тебе небесное.
Я б гордился таким сыном даже на том свете.
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Не знав... А Кирило - непогано зіграв опорником.
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Детки молодцы, а отцу респект за такого сына
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До мого сорому, я цього не знав. Ось вони - прості українці, що ділом і життям віддають наш борг державі. А ми ліпимо кумирів та героїв з пройдисвітів та політиканів.
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(батя все видит! )
спасибо Павел за Подвиг!!! спасибо за сына!
***

Герої не вмирають!
Вони на небо, в вічність відлітають
Іх там збирають у полки
Крилатих Янголів - захисників

Герої не вмирають!
Вони лишаються в синах
Вони живі - допоки діти пам"ятають!
І бачать на світлинах і у снах..///
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Благодаря 73%, Небесная Сотня и тысячи смертей лучших сынов Украины теперь могут стать напрасными, потому что в ЕС видят, что большинство в Украине за то, чтоб "договариваться", "не стрелять в ответ" и "остановиться посередине". Но уверен, что сын погибшего героя так не считает, потому что как и его отец, привык бороться за свою страну до конца.
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Яблуко від яблуні... Гарний врожай! Син загиблого на Донбасі військового льотчика Павла Дришлюка Кирило грав в основному складі збірної України U-20 у півфіналі чемпіонату світу - Цензор.НЕТ 1380
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Цензор.НЕТФотоОбществоСын погибшего на Донбассе военного летчика Павла Дрышлюка Кирилл играл в основном составе сборной Украины U-20 в полуфинале чемпионата мира. ФОТО
 
 
 
 
 
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