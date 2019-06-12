 Сын погибшего на Донбассе военного летчика Павла Дрышлюка Кирилл играл в основном составе сборной Украины U-20 в полуфинале чемпионата мира. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Кирилл Дрышлюк играет в сборной на позиции полузащитника под номером 15. На предматчевом фото он стоит в заднем ряду третий справа.

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Отец Кирилла погиб в войне на Донбассе в 2014 году. Его определенное время считали пропавшим без вести, а потом погибшим. Экипаж самолета подполковника Костянина Могилко получил задание провести разведку над тогда еще оккупированным Славянском. Борт был замечен и подбит террористами. Удар ракеты пришелся в правый двигатель. Огонь перекинулся на правое крыло. Самолет начал падать. Спасая младших членов экипажа (3 человека спаслись, выпрыгнув с парашютом) и отводя опасность от жилого сектора, села Пришиб, командир борта подполковник Могилко, борт-инженер майор Дрышлюк, прапорщик Потапенко, радист Момот и фотооператор Каминский оставались в самолете до конца.

Майор авиации Павел Дрышлюк

Напомним, вчера, 11 июня, молодежная сборная Украины по футболу обыграла итальянцев со счетом 1:0.