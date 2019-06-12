 Прокурор в Мариуполе сбил женщину на пешеходном переходе. ФОТО

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.
"По предварительной информации, 11 июня 2019 автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован с травмами", - сказано в сообщении.
Следствие по факту нарушения правил безопасности дорожного движения ведут специалисты территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске.
Прокурору грозит лишение свободы сроком до 3 лет.
Также на Цензор.НЕТ: Грузовик сорвался с горы в реку на Закарпатье: пятеро лесорубов погибли. ФОТОрепортаж (обновлено)
Чем более "ватный" город, тем паскуднее дороги и инфраструктура в целом. Закономерность такая.
Точно , надо впаять ей 12 лет , шоб не ходила там , хде мариупольские прокуроры ездят .
машину поцарапал
если каско нет попал пацан
так же понесет как аваков который убивает и давит детей
оплатит лечение + подкинет на реабилитацию по договоренности
напишет что к прокурору претензий не имеет
эту писуль примут как смягчающие + безупречная репутация слуги народа
забашляет чучка следаку или будет должен
ВСЁ!
... даже с работы не попрут, с кем не бывает?
... прокурора до 3х лет (с) ... смешно
Нихера ему не грозит. Спросите даже у необразованного Луценко, даже он подтвердит
прокураторов!
Прокуратуру ще не міняли? А прокурорів ще не міняли? А казали, що навесні всіх старих посадять, а нових призначать.