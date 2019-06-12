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Все про:ДТП (5595) Мариуполь (3638) прокурор (893) ГБР (352)

 Прокурор в Мариуполе сбил женщину на пешеходном переходе. ФОТО

Пострадавшую доставили в больницу. Обстоятельства ДТП расследует ГБР, прокурору грозит до 3 лет в тюрьме.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"По предварительной информации, 11 июня 2019 автомобиль Mitsubishi Outlander XL под управлением заместителя руководителя одного из отделов прокуратуры Донецкой области совершил наезд на женщину, пересекала проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход госпитализирован с травмами", - сказано в сообщении.

Следствие по факту нарушения правил безопасности дорожного движения ведут специалисты территориального управления ГБР, расположенного в Краматорске.

Прокурору грозит лишение свободы сроком до 3 лет.

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Прокурор в Мариуполе сбил женщину на пешеходном переходе 01
Прокурор в Мариуполе сбил женщину на пешеходном переходе 02
Прокурор в Мариуполе сбил женщину на пешеходном переходе 03

Источник: https://censor.net.ua/p3131942
 
 
 Топ комментарии
 
Раз за рулем сидел прокурор, то ОДНОЗНАЧНО виновата женщина. Нечего ходить там, где прокуроры ездят.
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"прокурору грозит до 3 лет в тюрьме."

Нихера ему не грозит. Спросите даже у необразованного Луценко, даже он подтвердит
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по факту она же виноватая и будет....
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по факту она же виноватая и будет....
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Однозначно. В правилах написано, что перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться в безопасности. Женщина не убедилась, теперь будет ремонтировать машину прокурвы. )))
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Это трудно назвать "пешеходным переходом". Разметка не обновлялась со времён Царя Гороха.
Чем более "ватный" город, тем паскуднее дороги и инфраструктура в целом. Закономерность такая.
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Там знак, який на фото добре видно... Причому з обох сторін проїзжої частини.
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Это верно, но факт остаётся: по закону обязаны быть и знаки, и разметка.
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Не обовязково... Тим більше що знак має більший пріоритет.
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Да, зебра стерлась, но знак-то никуда не делся, как вкопанный стоит. Видимо, прокурор думал, что она проскочит.
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Я так думаю что он привык к своей безнаказанности. Боярин, блин.
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"Прокурору грозит лишение свободы сроком до 3 лет" - на голову хворі таке писати? Скоріше жінку поадять за те що пошкодила автомобіль прокурора ніж його.
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Раз за рулем сидел прокурор, то ОДНОЗНАЧНО виновата женщина. Нечего ходить там, где прокуроры ездят.
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" то ОДНОЗНАЧНО виновата женщина "

Точно , надо впаять ей 12 лет , шоб не ходила там , хде мариупольские прокуроры ездят .
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Скажу вам по секрету: все бабы - кАзлы.
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Прокурор не виновен,он спешил на луциковскую финишную прямую.
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Женщина наскочила и попортила машину прокурора. Цензор поправьте.
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"прокурору грозит до 3 лет в тюрьме" - спасибо поржал!! )
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Народ, кто верит что прокурор понесёт наказание отмечайтесь суровым смайликом.
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так он уже понёс
машину поцарапал
если каско нет попал пацан
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он уже переотистацию для зе команды прошел
так же понесет как аваков который убивает и давит детей
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Ну на то он и прокурор. Спорим что виновата будет сама женщина, тот кто рисовал етот пешеходный перегод и конечно же 73% голосовавших за ЗЕ
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живая слава богу
оплатит лечение + подкинет на реабилитацию по договоренности
напишет что к прокурору претензий не имеет
эту писуль примут как смягчающие + безупречная репутация слуги народа
забашляет чучка следаку или будет должен
ВСЁ!
... даже с работы не попрут, с кем не бывает?
... прокурора до 3х лет (с) ... смешно
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Это разве новость?! Новость была бы "Прокурора посадили на ... лет за наезд на пешехода на пешеходном переходе".
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"прокурору грозит до 3 лет в тюрьме."

Нихера ему не грозит. Спросите даже у необразованного Луценко, даже он подтвердит
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ну да он же уже переотистацию для зе команды прошел
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Прокурору как раз ничего не грозит . Это пострадавшей грозит .
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Жінка була неадекватна, знаходиться на обліку в психдиспансері і погрожувала прокурору кухонним ножем. Йому нічого не залишалось як збити її машиною, тим самим він врятував своє життя і життя оточуючих людей. Ще й до нагороди представлять. )))
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Провокація аби підставити чесного фахівція - рука тягнеться із самої Москви.
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И легче ей стало шо "яжеправа"? Еще и вопрос не посадят ли на бутылку(если состояние здоровья позволит). Может прокурорский порядочный человек и ему стало плохо? эээ ..... ну да, может просто стало плохо. ....
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Холопье сааавсем обнаглело, так и бросаютца на
прокураторов!
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прокурор? да еще и на "мицубиси"? ему можно. вы что, не знали?
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Чистить старую систему. Лишь бы господин президент активнее действовал во благо Украины. Честные люди с вами, дорогие хлопцы! Отдельно: и дивчата. ))
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При этой власти его посадят очень быстро или нет?
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Прокуратура завжди права. То неправильно намалювали перехід. Жіночка налякала прокурора і має понести відповідальність, бо від переляку у нього може бути анурез. А він їхав у важливих спрравах і перевищив швидкість, бо справи невідкладні - на шашлики!
Прокуратуру ще не міняли? А прокурорів ще не міняли? А казали, що навесні всіх старих посадять, а нових призначать.
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Гаишники взялись за детей, а прокуроры - за женщин! Заметьте, на пешеходных переходах решили их давить, как тараканов. Правильно, ибо нефиг шастать, дома пусть сидят, там их "блюстители порядка" не достанут.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПрокурор в Мариуполе сбил женщину на пешеходном переходе. ФОТО
 
 
 
 
 
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