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 Общество, Фоторепортаж
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 Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы. ФОТОрепортаж

В Черновцах волонтеры и жители региона встретили военных десантников, вернувшихся из зоны проведения операции Объединенных сил после 8 месяцев выполнения задач на востоке страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Военные прошлись колонной по центральным улицам города, держа в руках фотографии погибших побратимов.

"За время проведения антитеррористической операции, а позже Операции объединенных сил из воинской части А 2582 с местом дислокации в Черновцах погибли 24 военнослужащих, 300 - были ранены и травмированы", - сказал командир 80-й десантно-штурмовой бригады Владимир Шворак.

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Присутствующие почтили минутой молчания память о погибших воинов .

На Центральной площади дети развернули огромный двадцатиметровый флаг. Пришли не только родные и друзья военных, но и рядовые буковинцы специально приехали, чтобы поздравить десантников с возвращением и поблагодарить за службу.

Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 01
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 02
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 03
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 04
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 05
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 06
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 07
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 08
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 09
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 10
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 11
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 12
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 13
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 14
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 15
Десантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы 16

Источник: https://censor.net.ua/p3131926
 
   
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Віват, Герої! Вічна пам'ять полеглим на війні.
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24 Героя - в Вечном строю Памяти
а 300 воинов - временно выбыли по ранению...
Героям СЛАВА!
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колись Чернівці були мілітарним містом. Памятаю в 60-х пацаном їздив до брата туди на присгу в танкову учебку. За совка там ніби танкова дивізія стояла з купою окремих батальйонів і дивізіонів.
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Стояла, зараз тільки полігон в Ропчі залишився, добре хоч зараз працює на повну, ще був гелікоптеринй полк, та артдивізія.
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Потужний підрозділ. Одна з перших в Україні батальйонно-тактичних груп. Багато нечисті перебили.
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Спасибо вам, дорогие наши защитники! Честь и хвала вам!
Героям слава!
Смерть ворогам!
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Цензор.НЕТФотоОбществоДесантники 80-й ОДШБр после 8 месяцев выполнения задач в зоне ООС вернулись на ротацию в Черновцы. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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