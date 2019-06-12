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Все про:Африка (120) Госпогранслужба (3329) Киевская область (1675) Китай (994) нелегалы (252)

 "Студенты" из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Пограничники обнаружили на лесоперерабатывающем предприятии в Бориспольском районе 24 нелегалов из Китая и стран Африки. Они прибыли в Украину якобы для учебы в вузах, но на самом деле занимались нелегальным трудом.

Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ.

"По результатам проведенных мероприятий было выявлено 24 иностранца из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара и Китая", - сказано в сообщении.

Пограничники выяснили, что все они прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Были удивлены", - пограничники обнаружили двух нелегалов из Бангладеш, которые вместо Франции случайно попали в Украину. ФОТО

На самом деле иностранцы привлекались к незаконному труду на территории Украины.

"Сейчас принимаются меры по депортации "заробитчан" и устанавливается круг лиц, причастных к незаконному трудоустройству. Следственные действия продолжаются", - сообщили в Госпогранслужбе.

Также на Цензор.НЕТ: 49 иностранцев-нелегалов задержаны на рынке "Троещина" в Киеве. ВИДЕО

Студенты из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области 01
Студенты из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области 02
Студенты из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области 03
Студенты из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области 04
Студенты из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области 05

Источник: https://censor.net.ua/p3131898
 
 
 Топ комментарии
 
Так а в том же Киеве таких "студентов" многие тысячи. Особенно из Кавказского региона. Аваков, где проверки документов на улице? - у нас война!
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то шо? Україна вже приваблюйє гостарбайтерів? Отак нєзамєтно і в Еуропу попадем
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петр 1-й тоже в европу ездил, типа учиться. а сам на верфи плотником подрабатывал и бревна таскал.
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Странно что среди них не нашли гастеров из РФ.
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Что дальше 20 часов общественных работ как админ взыскание и назад на лесопилку?
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Так а в том же Киеве таких "студентов" многие тысячи. Особенно из Кавказского региона. Аваков, где проверки документов на улице? - у нас война!
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в отставку его с последующим расстрелом по совокупности - правильно?
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Да плевать на него, мне надоели черножепые "студенты" на каждом шагу, которые не шахтеры и не дворники, конечно - а вертятся в околокриминальной среде! Пусть живут в своих Грузиях = там же потужни реформы, так ведь? Чего сюда прутся?
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Макс они деньги платят и тратят у нас - не совьетский же союз у нас - все не бесплатно - так шо терпи - и думай как на них можно заработать - может этои будет твой бизнес по жизни - и тогда не будешь не от пороха не от зели зависить - как то так)))
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У тебя чиновничья логика - они деньги тратят (кстати какие? украденные здесь же?), значит выгодны, значит можно закрывать глаза на их мошенничества-преступления.. Мы в Европу идем, там такой логики нет, что раз преступник экономически выгоден - ему надо потакать.
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А если русский мир в твоем регионе наступит, ты тоже будешь говорить: и думай как на этом можно заработать - может этои будет твой бизнес по жизни - и тогда не будешь не от пороха не от зели не от пути зависить - как то так))) Признайся, ты Лугандон? "Студенти" з Африки і Китаю незаконно працювали на лісопилці в Київській області - Цензор.НЕТ 9427
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((((вот ты лично яркий пример - воспитания советского .а потом руцкого жителя - кругом враги - там негры,там черножопые,там хохлы - куда нам бедным цапам деваться - мне даже не надо спрашивать окуда ты и так все и главное всем понятно - выключай ненависть а то палишься ))
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Хочешь чтобы мусора проверяли документы на каждом шагу? Как на Рашке? Да нах*й оно надо. Будут же злоупотреблять.
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говорили о дух рабах с лугандона - а они с Африки пригнали - не порядок )))))
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Да какие из них рабы?!! Лугандонцы только бухать умеют, а работать нет.
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у меня есть небольшой опят в перевоспитании - и гимн Украины они у меня бы запели бы через день - все по стандартам - учебки в г. Кастельнодари))
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то шо? Україна вже приваблюйє гостарбайтерів? Отак нєзамєтно і в Еуропу попадем
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Непогано прилаштувалися лісівники-чужими руками жар загрібають. Тут їм негри пиляють, а на Волині селяни на приватних стрічкопильних верстатах. Скільки такі дядьки кубів попиляли ніхто не знає.
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петр 1-й тоже в европу ездил, типа учиться. а сам на верфи плотником подрабатывал и бревна таскал.
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Недостатки базового образования Пётр смог впоследствии скомпенсировать богатыми практическими занятиями
(кацапская википедия)
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Вообще это обучение надо прекращать, а то, что то черных и арабов многовато стало.
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мене більш турбує законність того лісу, який пиляли і самої лісопилки
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Это не рост нашей экономики, это просто во всем мире зубожиння
По крайней мере в Африке и Китае.
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ну не наркоту же толкали. и наших большинство за границей то же самое делает. надеюсь (правда мало) что ответ будет адектватный и людям которые работают дадут возможность получить легальный статус.
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Замещение тех, кто выехал в Польшу и дальше. За последние 2-3 года таких "студентов" стало сильно больше. Похоже не ползучее заселение Украины иностранцами.
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ключевое слово здесь "трудились" (а не бездельничали), дайте им трудовую визу вместо учебной и пусть трудятся дальше!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Студенты" из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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