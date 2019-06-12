 "Студенты" из Африки и Китая незаконно трудились на лесопилке в Киевской области. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает отдел коммуникации Госпогранслужбы, информирует Цензор.НЕТ."По результатам проведенных мероприятий было выявлено 24 иностранца из Нигерии, Камеруна, Конго, Сьерра-Леоне и Кот-д'Ивуара и Китая", - сказано в сообщении.
Пограничники выяснили, что все они прибыли на территорию Украины под предлогом обучения в высших учебных заведениях.
Читайте на Цензор.НЕТ: "Были удивлены", - пограничники обнаружили двух нелегалов из Бангладеш, которые вместо Франции случайно попали в Украину. ФОТО
На самом деле иностранцы привлекались к незаконному труду на территории Украины.
"Сейчас принимаются меры по депортации "заробитчан" и устанавливается круг лиц, причастных к незаконному трудоустройству. Следственные действия продолжаются", - сообщили в Госпогранслужбе.
Также на Цензор.НЕТ: 49 иностранцев-нелегалов задержаны на рынке "Троещина" в Киеве. ВИДЕО
(кацапская википедия)
По крайней мере в Африке и Китае.