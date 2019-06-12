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 Вернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины: на админгранице задержали члена "самообороны Крыма". ВИДЕО+ФОТО

Полиция Крыма задержала боевика НВФ "Самооборона Крыма". Им оказался гражданин Украины, который способствовал оккупации полуострова в 2014 году. Выяснилось, что на подконтрольную Украине территорию мужчина вернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Так, в ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции Крыма совместно с представителями пограничной службы Украины обнаружили 35-летнего боевика. Правоохранители установили, что в 2014 году мужчина входил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Полицейские разоблачили гражданина на КПВВ "Каланчак". По словам задержанного, он вернулся на подконтрольную Украине территорию, чтобы восстановить свой украинский паспорт. Мужчина объяснил, что хотел поехать на заработки за границу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина Украины.

Вернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины: на админгранице задержали члена самообороны Крыма 01

Следователи сообщили боевику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8 лет.

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Сейчас Херсонский городской суд рассматривает ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Вернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины: на админгранице задержали члена самообороны Крыма 02

Напомним, ранее полиция Крыма совместно с пограничниками и СБУ задержала боевика из НВФ "Сомали".

Источник: https://censor.net.ua/p3131887
 
   
 Топ комментарии
 
восстановил?
по безвизу захотелось пошасть...
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а теперь поедет на заработки в колонию строгого режима в Тернопольскую область - рукавицы шить)))))
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Паспорт предателю нужен для поездки в ЕС.
Судьи! Сенцова Олега вспомните!
По максимуму давайте, если нет, то ватные вы **ки.
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восстановил?
по безвизу захотелось пошасть...
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Вот дебил, так дебил. Лишний раз убедился, что Рашу в Крыму поддержали организмы с лицом не обезображенным интелектом.
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В Европу,после отсидки даже с украинским паспортом этому терористу путь заказан..
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Так это одно из тех существ, которое украинский паспорт демонстративно уничтожило.
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а теперь поедет на заработки в колонию строгого режима в Тернопольскую область - рукавицы шить)))))
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Не думаю ну нас же новый преЗедент.....может даже еще одну грамоту дадут и пенсию назначат...
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А что старый презедент типо какого то сепара и боевика посадил?
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А что этот подкацапок паспорт украинский порвал штоле? Крысчане еще тупее кацаповВернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины: на админгранице задержали члена "Самообороны Крыма" - Цензор.НЕТ 5440
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А зачем ему украинский паспорт? В Крыму ведь стало так классно, а паспорт паРаши открывает все двери. Или я не все знаю? Гы.
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Если порвал, то полній дебил. Но, кажется, "казачок" то засланный. Сам сдал по требованию Куриных властей, потому как активно работал или в какой-нибудь гор. администрации, или служило падло в силовых ведомствах
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Дык, однозначно. Теперь будет время подумать. Скорее всего его обменяют и нам такое мясо нужно.
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От дурень! Навіщо? Безвізу жити лишилося максимум пів року!
Колломойський проти запровадження енергоринку і Зєєєляя уже подав законопроект про його "відтермінування".
Але, енергоринок вимога МВФ. Без нього не буде траншу.
Не буде траншу - за пів року буде дефолт і бакс по 70-90.
Буде бакс по 90 народ ломане у Європу, тоді для захисту від міграції закриють безвіз.
Буде дефолт не буде чим платити пенсам і під воплі про зубожіння та неодхідність фінансування соціалки відмінять децентралізацію. Всі гроші знов зосередяться в руках кількох ставлеників Коломойського і будуть "розподілятися" за відкати.
Зєбобіки будуть прягти за 100 баксів на місяць, а гроші будуть розкрадати люди Коломойського.
Настане всенародне щастя, адже головне щоб не Порох.
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Мабуть цього вистачить для розуміння рівню розвитку цього "апалчєнца"!
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Паспорт предателю нужен для поездки в ЕС.
Судьи! Сенцова Олега вспомните!
По максимуму давайте, если нет, то ватные вы **ки.
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ога и кормить его за счет налогоплательщиков? Проще горло ему перерезать, шоб патрон не тратить и прикопать в посадке
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Мабуть ...він і на обмін не піде ..!? Повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена "Самооборони Криму" - Цензор.НЕТ 4172
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Поверь, лучше его кормить на зоне пожизненно чем отпустят и будет причинять ущерб государству и людям на миллиарды.
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Що, паспорт Київської хунти привабливіше ніж ваш туалетний папір?
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при желании, до всех совершивших уголовное преступление, - предательство родины, доберутся. ВСЕ ПОНЕСУТ ЗАСЛУЖЕННОЕ НАКАЗАНИЕ! СЛАВА УКРАИНЕ!!!!!!
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верните паспорт....тока сверните в трубочку и засуньте его ему в @жопу....
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Ай ай ай....как же это он решил из вяликай и магучай расеюшки ехать на позорный запад унитазы мыть?? Ну ничего сейчас его зебеля быстро помилует и выпустит
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До 8 лет всего грозит? Тоесть дадут 4 а выйдет через 2 если вообще не условно. Поетому сепары и не боятся воевать против Украины потому что у нас беззубое государство.
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Когда читаю про такие случаи у меня всегда возникает вопрос а у этих любителей русского мира у них с мозгами как? сначала открыто выступает с оружием против Украины а потом едет в эту же Украину за документами! а головой подумать не? не вариант?!!
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ми ж толерантні..скоро наш гуманний суд його відпустить...а далі хоч у ВУЗ йди без ЗНО (пільга від держави сєпарам та коллаборантам)
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А чего ему бояться. У нас же толерантное государство. Поймут и простят да еще извинятся как вон следователь на видео. Скорее всего приехал в Украину хвастаться как ему при рузькоммире живется и на выборах агитировать за Бойка.
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Пора бы уже пересмотреть наказание за такие тяжелые преступления как измена Родины, терроризм, сепаратизм и тд. Ато они у нас смешные до неприличия. За пакетик конопли или разбитое окно можно получить срок больше чем за терроризм и убийство украинских солдат. Дать етому ублюдку 20 лет тюрьмы чтобы все сепары уссались от страха, а не ржали и хвастались на камеры грамотами и орденами как они воевали против Украины. Пускай козломордые увидят что Ху*ло их не сможет защитить и придется отвечать за войну которую они привели в Украину.
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а ведь любят цуки нэньку!!оказывается украинская сися таки лучше чем кацапская пися!! Повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена "Самооборони Криму" - Цензор.НЕТ 7836 Повернувся, щоб відновити паспорт громадянина України: на адмінмежі затримали члена "Самооборони Криму" - Цензор.НЕТ 7011
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интересно, что это падло думало всех обмапнуть?
Респект всем участникам "соревнований"
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Не верю я что это чмо получит то что заслужил, максимум пару месяцев и с новеньким украинским биометрическим паспортом поедет в Крым. Украине в очередной раз харкнут в лицо.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины: на админгранице задержали члена "самообороны Крыма". ВИДЕО+ФОТО
 
 
 
 
 
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