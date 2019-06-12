 Вернулся, чтобы восстановить паспорт гражданина Украины: на админгранице задержали члена "самообороны Крыма". ВИДЕО+ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

Так, в ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники полиции Крыма совместно с представителями пограничной службы Украины обнаружили 35-летнего боевика. Правоохранители установили, что в 2014 году мужчина входил в состав незаконного вооруженного формирования "Самооборона Крыма".

Полицейские разоблачили гражданина на КПВВ "Каланчак". По словам задержанного, он вернулся на подконтрольную Украине территорию, чтобы восстановить свой украинский паспорт. Мужчина объяснил, что хотел поехать на заработки за границу, а для этого ему понадобился паспорт гражданина Украины.

Следователи сообщили боевику о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст. 260 УК Украины (участие в деятельности непредусмотренных законом вооруженных формирований). Злоумышленнику грозит лишение свободы до 8 лет.

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Сейчас Херсонский городской суд рассматривает ходатайство следователя об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее полиция Крыма совместно с пограничниками и СБУ задержала боевика из НВФ "Сомали".