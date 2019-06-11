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 Общество
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Все про:Аваков (2818) МВД (7867) Atlantic (2)

 Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". ФОТО

Все средства прекращения активной фазы агрессии и возвращения территории Украины не действуют, поэтому МВД предлагает новые механизмы, которые помогут вернуть оккупированные территории Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на  департамент коммуникаций МВД, об этом министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал сегодня, 11 июня, во время встречи с делегацией Atlantic Council во главе с экс-директором Центрального разведывательного управления США, экс-главой Центрального командования Вооруженных сил США-экс-командующим Объединенными Вооруженными силами Коалиции в Афганистане генерал Дэвид Петреусом и экс-послом США в Украине, директором Евразийского центра "Атлантический совет" Джоном Хербстом.

"За время российской агрессии в Украине погибло более 14 000 человек, среди них более 400 - работников органов системы МВД: полицейских, гвардейцев, спасателей и пограничников. Россия шестой год ведет против Украины гибридную войну. Все средства прекращения активной фазы агрессии и возвращения территории Украины не действуют, поэтому МВД предлагает новые механизмы, которые помогут вернуть оккупированные территории Донбасса. Мы должны принять взрослые решения в этом вопросе, использовав тонкую грань наших возможностей. Для нас очень важна поддержка США в этих процессах", - отметил Арсен Аваков.

По его словам, введению новой стратегии предшествует подготовительный этап - формирование необходимого правового поля, введение коммуникационной стратегии, определение статуса Специальной международной миротворческой миссии, создание программ мониторинга, консультативной и ресурсной помощи.

"У нас нет конфликта на религиозной почве, нет конфликта на этнической почве. Конфликт в Украине навязан Россией извне. Поэтому миротворческая миссия, которая будет работать, должна быть ориентирована и на это, а также работать совместно с украинскими правоохранителями и представителями местных громад", - подчеркнул Арсен Аваков.

Стратегия предусматривает, что на отдельно выбранном участке оккупированных территорий создается демилитаризованная зона безопасности. Все военные формирования с обеих сторон отводятся за оговоренную линию. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берут под свой контроль указанный участок территории и ее пределы. Правопорядок и законность обеспечивается силами Национальной полиции, Национальной гвардии Украины и мониторинговой миссией. После этого на этой территории проводятся местные выборы.

"Главный принцип - соблюдение украинского законодательства и обеспечения свободного волеизъявления. Восстанавливается работа всех государственных институтов, правоохранительных органов Украины, возобновляется безопасность и правопорядок, социальное обеспечение, образование, финансовая сфера, а также достойный уровень жизни. Когда люди увидят, что зашла украинская власть с украинским флагом, создала переходные компромиссные условия, обеспечила надлежащее качество жизни и безопасности для этих людей, - все остальные территории шаг за шагом будут возвращаться в Украину ", - отметил глава МВД.

Министр отметил, что процесс деоккупации на первых двух территориях может длиться от 6 до 8 месяцев.

Однако, Арсен Аваков подчеркнул, что есть "красные линии", где Украина не пойдет на какой компромисс.

"В первую очередь, нельзя ставить вопрос о государстве Украина как федерации. Государственная граница Украины должна контролироваться исключительно нашими пограничниками. Жители деокупованих территорий Донбасса - граждане Украины. Теория о том, что "мы отдаем вам Донбасс, а вы нам Крым" - также не может быть приемлемой. Амнистия не может быть применена к лицам, совершившим тяжкие преступления. И, конечно, в обсуждение не ставится вопрос о курсе Украины в ЕС и НАТО", - отметил министр.

Генерал Дэвид Петреус подчеркнул, что цель цивилизованного мира - это восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины. Поэтому в США поражены, что настолько структурированный план и готовы поддержать шаги Украины в восстановлении суверенитета на оккупированных территориях.

Справка: Атлантический совет - аналитический центр, неправительственная организация США, занимающаяся международными отношениями атлантического сообщества. Была основана с целью продолжения сотрудничества между Северной Америкой и Европой".

Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса Механизм малых шагов 01
Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса Механизм малых шагов 02
Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса Механизм малых шагов 03

Источник: https://censor.net.ua/p3131841
 
 
 Топ комментарии
 
Аваков Аваковым а новость про победу Украины над Италией и выход в финал Молодёжного ЧМ ,надо было бы всё-таки дать !!! Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - Цензор.НЕТ 8641
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Да, только не нада забывать, что мы имеем дело с подлым, коварным, злопамятным, плешивым окурком хуйлом. Эта мразь готова на любые подлости и гэбнявые проделки...
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"Все военные формирования с обеих сторон отводятся за оговоренную линию. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берут под свой контроль указанный участок территории и ее пределы."
На этом пункте этот план и провалится. По сути паРашке предлагают капитулировать на отдельном участке. А с чего бы ей капитулировать?
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Какой умный мальчик, далеко пойдет...
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Аваков Аваковым а новость про победу Украины над Италией и выход в финал Молодёжного ЧМ ,надо было бы всё-таки дать !!!
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где Аваков спёр доклад ЦРУ и выдал как свой?))
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Когда будем праздновать выход в финал ЧМ 20?
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Пішака у нескінченість - вірменська стратегія відкриття Америки. А ви знаєте, що Америку відкрив Аваков? Нікуди не ходив і не їздив. У школі відкрив очі - а на карті Америка.
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Да, только не нада забывать, что мы имеем дело с подлым, коварным, злопамятным, плешивым окурком ******. Эта мразь готова на любые подлости и гэбнявые проделки...
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"Все военные формирования с обеих сторон отводятся за оговоренную линию. Государственная пограничная служба Украины при поддержке специальной международной миротворческой миссии берут под свой контроль указанный участок территории и ее пределы."
На этом пункте этот план и провалится. По сути паРашке предлагают капитулировать на отдельном участке. А с чего бы ей капитулировать?
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Очень маленьких шагов .
Практически незаметных .
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тебе уже пора изучать стратегию выживания на зоне.вор брехун перевертыш..армянский запроданец.
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ниче подобного, армэн за наших, за зеленина Аваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов" - Цензор.НЕТ 8680
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классика жанра от авакова "шаг вперёд, два шага назад"?
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Відразу після поразки гітлерівської Німеччини У 1945 році, і подальшої її окупацією антигітлерівською коаліцією, у всіх окупаційних зонах був оголошений «політичний карантин» тобто заборонялася НСДАП і всі політичні партії. А так як по всіх соціологічних опитуваннях виборів у повоєнній Німеччині, їх результати показували гнітючу перевагу німецьких виборців які як і раніше підтримували нацистську "Націонал-соціалістичну німецьку робітничу партію (НСНРП)" і різним прогітлерівським націонал-соціалістичним партіям. У підсумку через це вибори були заборонені на 4 роки до 1949 року. І ось тільки тоді У 1949 році вперше у владу з великими труднощами були вибрані не нацисти а «Християнсько-демократичний союз Німеччини» (ХДС) і «Християнсько-соціальний союз в Баварії» (ХСС).
Так що відразу ж проводить вибори на тільки звільнених від проклятих російських фашистів окупантів )(уйла терреторії Донбасу з зомбованим кремлівським фашизмом населенням ні в якому разі не можна, і навіть просто злочинно.
Зазвичай завжди, всюди і всі народи світу спочатку обов'язково звільняють свою рідну але окуповану землю від лютого кривавого ворога окупанта. А потім вже на своїх але вже звільнених територіях, відновлюють Державність - Конституцію і тільки потім проводяться вільні, чесні і справедливі демократичні вибори, різні плебісцити і референдуми ....
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Антонина спец по здаче металолома и порезке детских атракционов. Когда освободим дамбас Антонина знает где самые выгодные приемки металла.
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Первый шаг должен быть взят контроль над украинско-розийской границей. Все остальное от Лукавого. Славянск освободили уже 4 года назад но что то дальше дело не продвинулось. А все потому что от местных и их пожеланий там мало что зависит, а всем руководит кремль и розийские войска.
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Как по мне так стратегией должно быть- никуда не рыпаться и не спешить. Нам уже спешить некуда да и время работает на нас а не на *********. Главное чтобы то ОРДИЛО кормила ********* а не мы отдавая последнее. Потому что потеряем всю Украину, чего и хочет Ху*ло.
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...Если долго сидеть на берегу реки, то можно увидеть, как мимо проплывёт труп твоего врага...
Сэр Шон Коннери ...

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План, конечно, супер! Не зря амеры были поражены умом и эрудированностью Арсена Борисовича! Один малюсенький нюансик. Что на это скажут боевики из НВФ ОРДЛО? Ну, и еще кучу возникших вопросов не буду озвучивать.
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Цензор.НЕТФотоОбществоАваков представил американской делегации Atlantic Council Стратегию деоккупации Донбасса "Механизм малых шагов". ФОТО
 
 
 
 
 
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