 Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Командовать парадом буду я!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы никто не говорил о давлении на суд: Зеленский после короткого выступления покинул заседание КСУ. ВИДЕО
Главное - сохранить!
Молодым – везде у нас дорога!
Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве
Оккупационная платформа
Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую...
Читайте на "Цензор.НЕТ": Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке
Потери с обеих сторон растут...
Он раньше ел шаурму?
С чистого листа
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супер!!!!