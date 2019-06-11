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Темы дня: Парламентские выборы-2019 Убийство Кирилла Тлявова Создание Поместной Церкви Языковой вопрос
 Фоторепортаж
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 Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"

Подборка ФОТОжаб от "Цензор.НЕТ"

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 01

Командовать парадом буду я!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Чтобы никто не говорил о давлении на суд: Зеленский после короткого выступления покинул заседание КСУ. ВИДЕО

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 02

Главное - сохранить!

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 03

Молодым – везде у нас дорога!

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не хочу бегать по партиям": Лещенко размышляет о самовыдвижении по мажоритарке в Киеве

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 04

Оккупационная платформа

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 05

Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую...

Читайте на "Цензор.НЕТ": Я устаю, но в целом неплохо себя чувствую, - Зеленский ответил на петицию об отставке

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 06

Потери с обеих сторон растут...

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 07

Он раньше ел шаурму?

Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от Цензор.НЕТ 08

С чистого листа

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Источник: https://censor.net.ua/p3131812
 
   
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Якось мені здалося, що жаби вже розвернулись в сторону ЗЕ. Але ЗЕполеонова шаурма - залік!!!
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крім маленьких зарплат та високих платіжок жкх,петя збереже й високий рівень коррупції,щоб дебіли ДЯКУВАЛИ Оккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ" - Цензор.НЕТ 2659
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Цензор.НЕТФотоФоторепортажОккупационная платформа, старт Лещенко в мажоритарку, потери в интернетной войне. Свежие ФОТОжабы от "Цензор.НЕТ"
 
 
 
 
 
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