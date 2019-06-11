 "Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб", - Бухарев о наличии у него медали ФСБ. ФОТО

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Бухарева в Facebook от 6 октября 2014 года.
Тогда Бухарев опубликовал свою агитационную листовку, где указана информация о награде, и пояснил, откуда она у него.
"Да, у меня есть медаль "За боевое содружество". Примерно 10 лет назад я участвовал в проведении международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу. В этой операции были задействованы представители специальных служб и правоохранительных органов разных стран, в том числе из США, России, Европы, Никарагуа и т.д. В результате проведенной операции был ликвидирован ряд наркокомбинатов, раскрыты и задокументированы ранее неизвестные средства доставки и сокрытия наркотиков, арестованы члены и главари наркогруппировок, из незаконного международного оборота наркотиков изъято сотни килограммов кокаина. Эта операция спасла не одну человеческую судьбу", - написал он тогда.
Тошно от вас, ватнорылых
fixed
Лише завербованим.
Инъекция (Часть 1)
Вечером под АП собралась первая демонстрация протеста, направленная против политики капитуляции перед агрессором, которую демонстрирует вновь избранная власть. Это следует из назначений на должности, которые практикует нынешняя АП и из официальных заявлений этих назначенцев. Кроме того, есть уже конкретные действия, которые стоили жизней наших военных.
В общем, пока другие властные институты не сформулировали прямого и четкого определения этих действий, в дело вступила активная часть гражданского общества, на котором держится прогресс любой страны. Люди пришли на Банковую и назвали вещи своими именами, причем, сказали это не просто в воздух, а конкретно и персонально.
Похоже на то, что на Банковой решили шмыгнуть подземными ходами на запасной выход, и пока сотни людей скандировали свои лозунги в надежде увидеть кого-то из тех, кто причастен к этой политике, виновники торжества поехали давиться шаурмой под липами.
То есть, выражаясь нынешним политическим языком новой власти, решено было «забить» на этот протест и сделать вид, что ничего не было. Только дело тут в том, что это были первые ласточки, и скорее - наглядное предупреждение игрунам в политику, что дальше будет жарче. Если они не поняли, какой страной они взялись рулить, то это - поправимо. Такое уже было в нашей истории, и если надо - будет еще.
Конечно, публика пришла во власть очень своеобразная, а самые близкие к зиц-председателю - своеобразные на всю голову, и уже советуют оппонентам «завалить хлебало» или что-то в этом роде. Полагая, что жокер теперь у них в рукаве, они могут играть любую партию, а в случае чего - в их распоряжении имеется послушная министру машина подавления любых протестов.
В общем, учитывая то, сколько людей из бывшей «партии регионов» вернулось в новую команду, советчиков там будет хоть отбавляй, и все они будут убеждать зе в том, что в случае чего - можно применить силу. Однако, Украина являет собой уникальный случай, на просторах постсовка и простых решений здесь уже не будет и вот почему.
Имея за плечами два удачных Майдана, люди уже знают, что и как следует делать, в случае чего. Такого опыта нет ни у кого, только у нас. Второй момент, который не следует упускать из виду - причина протеста. Как мы помним, первый Майдан поднялся против фальсификации выборов, когда был обнаружен транзитный сервер ЦВК, на котором ретушировались результаты голосования.
Второй Майдан собрался против изменения про-европейского курса Украины, который попытался осуществить Янукович, но ни разу не ставился вопрос о капитуляции и фактически - измене руководства страны. Сейчас вопрос стоит именно так и это уже - не шутки. Для нынешней власти все может закончиться настолько плохо, что лучше об этом не думать.
Причем, именно в таком раскладе большая часть шагов новой власти идет в противоречие с базовыми статьями конституции, которые одинаковы у всех стран мира, а потому - для всех будет понятно, за что и против чего вышли люди вечером и могут выйти еще в более крупном формате.
Дело в том, что действующая конституция Украины выписана с учетом передового опыта мирового конституционного права и блок об обязанности защищать всеми силами и средствами суверенитет и территориальную целостность страны - записаны прямо и без вариантов. Собственно говоря, эта обязанность является единственно четко выписанной в конституции, все остальное - права.
https://defence-line.org/2019/06/inekciya-chast-1/
То есть, если у руководства страны начнутся проблемы с гражданским обществом именно в связи с тем, что оно предает интересы страны в части суверенитета и территориальной целостности, то такое руководство утрачивает свою легитимность, каким бы процентом электората оно не было избрано. Это будет понятно всем, и не понимать это может лишь глупец.
Еще один момент, который следует понимать всем, но в первую очередь - руководству страны. Как только оно предпримет практические шаги в этом направлении, а некий анонс уже был выдан Кучмой, то внутри страны мгновенно возникнет конфронтация между про-украинской частью общества. А если кто не в курсе, это - очень активная и мобильная часть населения страны. В отличие от тех, кто проголосовал за Зе, эти люди привыкли добиваться всего собственными усилиями, в том числе, это люди, которые прошли передовую АТО.
Это значит, что любые попытки силового разгона подобных акций в стиле второго Майдана - уже не пройдут. Дело в том, что а пять лет войны на руках у людей оказалось огромное количество именно боевого оружия, которое сложено по укромным уголкам. А это значит, что взять и расстрелять демонстрацию - не получится. Из погребов и огородов мгновенно всплывет масса железа самого различного назначения и специализации, а потому - рискнуть на такое мероприятие сможет только идиот.
Кроме того, в полиции и других силовых структурах имеется довольно высокий процент тех, кто успел повоевать и для кого враг очевиден, а потому - единства силовых структур в части разгона именно анти-капитуляционных демонстраций, точно не будет. И вообще, разгонять людей, которые очень быстро могут взять в руки оружие и отлично умеют его применять, дело опасное и прецедент Чаушеску тут вспоминается просто автоматически.
Еще раз, ни в РФ, ни в любой другой другой страны просто нет огромного количества боевого оружия на руках у людей, прошедших боевые действия, что называется - обстрелянных (противник стрелял в них, они - в противника), и потому любые рецепты разгона таких демонстраций - не могут рассматриваться как безопасные и даже веселые, как это было в Московии и Беларуси. Просто - не та ситуация.
Кроме того, активная часть общества способна к самоорганизации в самых экстремальных условиях. Это не те люди, которые составили 72%, привыкшие сидеть с пивом у телевизора, из которого выплескиваются волны «Дятел-шоу», а идейные, деятельные и умные люди. Именно они берут за шкирку все остальное аморфное, стадообразое общество и тянут в нужном направлении. Так вот, эта четверть населения пришла в движение.
И последнее чисто наше отличие. Мы сейчас наблюдаем откат системы власти в направление домайдановского состояния или откатно-распильной системы. Известно, что она держалась на тщательном отборе чиновников и госслужащих, рассаживаемых по важным постам и должностям. Но за пять лет ситуация хоть не полностью, но изменилась.
Дело в том, что во все ветви и органы власти все же прошла инъекция новыми, здоровыми людьми. Кстати - полиция, в том числе. Да, нам очень хотелось, чтобы система, а особенно - правоохранительная, была сменена полностью, до единого человека, но как видим, на этом вся эпопея закончилась. Старые кадры взялись за прежнее «обдиралово» и вернулись к откатно-распильным схемам.
Этот откат - неизбежен, поскольку большая часть населения страны - темные и недалекие люди, но тем не менее, в тело государственной машины уже прошла инъекция здоровых сил и возможно, большего за 5 лет просто было невозможно сделать, Тем не менее, здоровые силы впрыснуты внутрь (чего по сути никогда не было) и теперь система уже не вернется в состояние дремучего болота. Если дело дойдет до явных действий в направлении капитуляции, мы увидим мобилизационный потенциал здоровых сил, а кроме того -те изменения, которые претерпел силовой блок государства.
И да, план «П» - существует, но об этом - как-то в другой раз.https://defence-line.org/2019/06/inekciya-chast-2/
Чужих с поляны зачистили, своим - зелёный свет.
- забув!
Що б увесь трафік контролювати.
Самі муті від ЗЕ команди.