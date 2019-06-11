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Все про:награда (1168) ФСБ (1355) Бухарев Владислав (1)

 "Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб", - Бухарев о наличии у него медали ФСБ. ФОТО

В СМИ появилась информация о наличии у новоназначенного главы Службы внешней разведки Владислава Бухарева медали ФСБ РФ "За боевое содружество". Сам он это не отрицает и еще в 2014 году заявлял, что его наградили 10 лет назад за участие в международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Бухарева в Facebook от 6 октября 2014 года.

Тогда Бухарев опубликовал свою агитационную листовку, где указана информация о награде, и пояснил, откуда она у него.

"Да, у меня есть медаль "За боевое содружество". Примерно 10 лет назад я участвовал в проведении международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу. В этой операции были задействованы представители специальных служб и правоохранительных органов разных стран, в том числе из США, России, Европы, Никарагуа и т.д. В результате проведенной операции был ликвидирован ряд наркокомбинатов, раскрыты и задокументированы ранее неизвестные средства доставки и сокрытия наркотиков, арестованы члены и главари наркогруппировок, из незаконного международного оборота наркотиков изъято сотни килограммов кокаина. Эта операция спасла не одну человеческую судьбу", - написал он тогда.

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Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб, - Бухарев о наличии у него медали ФСБ 01

Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб, - Бухарев о наличии у него медали ФСБ 02

Источник: https://censor.net.ua/p3131801
 
 
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Головне чесно про все розказати,щоб поросята не тулмачили по своєму.
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Не исключено, сам Патрушев вручал... Да-да, тот самый известный наркоборец.
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У вас донбасян стандартная схема: "убивал ВСУшников в 2014, ну ничего, главное честно про все рассказать и можно считать, что ничего не было"

Тошно от вас, ватнорылых
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не согласен . вот если бы он эту медальку после начала войны сорвал бы с груди да швырнул на территорию российского посольства вот это был бы поступок а так пованивает .
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"Да, у меня есть медаль "За боевое содружество". Примерно 10 лет назад я участвовал в проведении международной операции по предотвращению переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу и её перенаправлению в Россию".

fixed
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Участвовал в поставках аргентинской муки в россию?
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Порядочный офицер отказывается от орденов и медалей страны - агрессора и оккупанта.
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у нього на пиці сама порядність написана)))
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Да часи Януковича вертаються... Тоді головою СБУ був громадянин росії, міністром оборони - громадянин росії, і ще багато росіян сиділи на ключових посадах у СБУ, СВР, МО. Не здивуюся, що з часом журналісти нариють і в цього чувака пвспорт російської федерації.
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так че медаль не за сотрудничество с фбр, а про фсб
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на каком языке смог анкету заполнить, награду такой страны и получил
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Мда... Чим глибше в ліс- тим бородатіші партизани.
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клоуни там бородаті, а не партизани.
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Щикарно. А личным поцелуем ***** был удостоен сей Бютовский человек?
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Аби кому кацапи медальки не дають.
Лише завербованим.
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Це тіпа шоб одразу було видно, хто завербований? Конгеніально.
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anti-colorados
Инъекция (Часть 1)

"Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб", - Бухарев о наличии у него медали ФСБ - Цензор.НЕТ 689

Вечером под АП собралась первая демонстрация протеста, направленная против политики капитуляции перед агрессором, которую демонстрирует вновь избранная власть. Это следует из назначений на должности, которые практикует нынешняя АП и из официальных заявлений этих назначенцев. Кроме того, есть уже конкретные действия, которые стоили жизней наших военных.
В общем, пока другие властные институты не сформулировали прямого и четкого определения этих действий, в дело вступила активная часть гражданского общества, на котором держится прогресс любой страны. Люди пришли на Банковую и назвали вещи своими именами, причем, сказали это не просто в воздух, а конкретно и персонально.
Похоже на то, что на Банковой решили шмыгнуть подземными ходами на запасной выход, и пока сотни людей скандировали свои лозунги в надежде увидеть кого-то из тех, кто причастен к этой политике, виновники торжества поехали давиться шаурмой под липами.
То есть, выражаясь нынешним политическим языком новой власти, решено было «забить» на этот протест и сделать вид, что ничего не было. Только дело тут в том, что это были первые ласточки, и скорее - наглядное предупреждение игрунам в политику, что дальше будет жарче. Если они не поняли, какой страной они взялись рулить, то это - поправимо. Такое уже было в нашей истории, и если надо - будет еще.
Конечно, публика пришла во власть очень своеобразная, а самые близкие к зиц-председателю - своеобразные на всю голову, и уже советуют оппонентам «завалить хлебало» или что-то в этом роде. Полагая, что жокер теперь у них в рукаве, они могут играть любую партию, а в случае чего - в их распоряжении имеется послушная министру машина подавления любых протестов.
В общем, учитывая то, сколько людей из бывшей «партии регионов» вернулось в новую команду, советчиков там будет хоть отбавляй, и все они будут убеждать зе в том, что в случае чего - можно применить силу. Однако, Украина являет собой уникальный случай, на просторах постсовка и простых решений здесь уже не будет и вот почему.
Имея за плечами два удачных Майдана, люди уже знают, что и как следует делать, в случае чего. Такого опыта нет ни у кого, только у нас. Второй момент, который не следует упускать из виду - причина протеста. Как мы помним, первый Майдан поднялся против фальсификации выборов, когда был обнаружен транзитный сервер ЦВК, на котором ретушировались результаты голосования.
Второй Майдан собрался против изменения про-европейского курса Украины, который попытался осуществить Янукович, но ни разу не ставился вопрос о капитуляции и фактически - измене руководства страны. Сейчас вопрос стоит именно так и это уже - не шутки. Для нынешней власти все может закончиться настолько плохо, что лучше об этом не думать.
Причем, именно в таком раскладе большая часть шагов новой власти идет в противоречие с базовыми статьями конституции, которые одинаковы у всех стран мира, а потому - для всех будет понятно, за что и против чего вышли люди вечером и могут выйти еще в более крупном формате.
Дело в том, что действующая конституция Украины выписана с учетом передового опыта мирового конституционного права и блок об обязанности защищать всеми силами и средствами суверенитет и территориальную целостность страны - записаны прямо и без вариантов. Собственно говоря, эта обязанность является единственно четко выписанной в конституции, все остальное - права.
https://defence-line.org/2019/06/inekciya-chast-1/
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Инъекция (Часть 2)

"Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб", - Бухарев о наличии у него медали ФСБ - Цензор.НЕТ 6067

То есть, если у руководства страны начнутся проблемы с гражданским обществом именно в связи с тем, что оно предает интересы страны в части суверенитета и территориальной целостности, то такое руководство утрачивает свою легитимность, каким бы процентом электората оно не было избрано. Это будет понятно всем, и не понимать это может лишь глупец.
Еще один момент, который следует понимать всем, но в первую очередь - руководству страны. Как только оно предпримет практические шаги в этом направлении, а некий анонс уже был выдан Кучмой, то внутри страны мгновенно возникнет конфронтация между про-украинской частью общества. А если кто не в курсе, это - очень активная и мобильная часть населения страны. В отличие от тех, кто проголосовал за Зе, эти люди привыкли добиваться всего собственными усилиями, в том числе, это люди, которые прошли передовую АТО.
Это значит, что любые попытки силового разгона подобных акций в стиле второго Майдана - уже не пройдут. Дело в том, что а пять лет войны на руках у людей оказалось огромное количество именно боевого оружия, которое сложено по укромным уголкам. А это значит, что взять и расстрелять демонстрацию - не получится. Из погребов и огородов мгновенно всплывет масса железа самого различного назначения и специализации, а потому - рискнуть на такое мероприятие сможет только идиот.
Кроме того, в полиции и других силовых структурах имеется довольно высокий процент тех, кто успел повоевать и для кого враг очевиден, а потому - единства силовых структур в части разгона именно анти-капитуляционных демонстраций, точно не будет. И вообще, разгонять людей, которые очень быстро могут взять в руки оружие и отлично умеют его применять, дело опасное и прецедент Чаушеску тут вспоминается просто автоматически.
Еще раз, ни в РФ, ни в любой другой другой страны просто нет огромного количества боевого оружия на руках у людей, прошедших боевые действия, что называется - обстрелянных (противник стрелял в них, они - в противника), и потому любые рецепты разгона таких демонстраций - не могут рассматриваться как безопасные и даже веселые, как это было в Московии и Беларуси. Просто - не та ситуация.
Кроме того, активная часть общества способна к самоорганизации в самых экстремальных условиях. Это не те люди, которые составили 72%, привыкшие сидеть с пивом у телевизора, из которого выплескиваются волны «Дятел-шоу», а идейные, деятельные и умные люди. Именно они берут за шкирку все остальное аморфное, стадообразое общество и тянут в нужном направлении. Так вот, эта четверть населения пришла в движение.
И последнее чисто наше отличие. Мы сейчас наблюдаем откат системы власти в направление домайдановского состояния или откатно-распильной системы. Известно, что она держалась на тщательном отборе чиновников и госслужащих, рассаживаемых по важным постам и должностям. Но за пять лет ситуация хоть не полностью, но изменилась.
Дело в том, что во все ветви и органы власти все же прошла инъекция новыми, здоровыми людьми. Кстати - полиция, в том числе. Да, нам очень хотелось, чтобы система, а особенно - правоохранительная, была сменена полностью, до единого человека, но как видим, на этом вся эпопея закончилась. Старые кадры взялись за прежнее «обдиралово» и вернулись к откатно-распильным схемам.
Этот откат - неизбежен, поскольку большая часть населения страны - темные и недалекие люди, но тем не менее, в тело государственной машины уже прошла инъекция здоровых сил и возможно, большего за 5 лет просто было невозможно сделать, Тем не менее, здоровые силы впрыснуты внутрь (чего по сути никогда не было) и теперь система уже не вернется в состояние дремучего болота. Если дело дойдет до явных действий в направлении капитуляции, мы увидим мобилизационный потенциал здоровых сил, а кроме того -те изменения, которые претерпел силовой блок государства.
И да, план «П» - существует, но об этом - как-то в другой раз.https://defence-line.org/2019/06/inekciya-chast-2/
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А ще Зєлі та його бригааді варто пам'ятати що частина народу встигла повоювати, а пару гранат чи калаша не прикупив тільки лінивий.
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Я буду красти! Кажу це чесно і прозоро. Але щомісяця я буду звітувати, скільки я вкрав, і куди ці гроші пішли. (с)
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по предотвращению?или таки по переправке? "Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб", - Бухарев о наличии у него медали ФСБ - Цензор.НЕТ 6128
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Предотвращению конечно.
Чужих с поляны зачистили, своим - зелёный свет.
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По зачистке. Потом весь трафик пошел через посольство Курятника.
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А в окружении ЗЕ есть вобще не аферисты и не предатели Украины?
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Є звичайно, професійні розвідники з Московії.
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- а чому ж ти досі не позбувся нагороди окупанта?
- забув!
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Служу России! - сказал, Владислав Бухарев, получив медаль за помощь по переправке кокаина из Венесуэллы в Россию
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вот такая вот люстрация и новые незапятнанные лицца, сотрудничавшие с гебней
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Конченная тварь может только получать медали от ФСБ, от убийц и террористов
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"Примерно 10 лет назад я участвовал в проведении международной операции по предотвращению "Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб", - Бухарев о наличии у него медали ФСБ - Цензор.НЕТ 2712 переправки крупной партии наркотиков из стран Латинской Америки в Европу".

"Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб", - Бухарев о наличии у него медали ФСБ - Цензор.НЕТ 9164
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Кацапня тоді конкурентів прибирала.
Що б увесь трафік контролювати.
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забыли все уже про тестя климкина, генерала фсб, у которого есть медаль за оккупацию крыма "Отримав 15 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ - Цензор.НЕТ 4913 оно конечно, зять за тестя не в ответе, поэтому может быть допущен к госсударственой тайне "Отримав 15 років тому за участь у міжнародній операції спецслужб", - Бухарєв про наявність у нього медалі ФСБ - Цензор.НЕТ 1794
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В этом мире все возможно. Ничего исключать нельзя. Тут главное, произошел ли перелом сознания в 2014, или нет. Это основное. Тут конкретика." Тот кто пришел к нам в дом с мечом, он тебе лично враг или нет." Если Да, то остальное уже вторично.
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Бухарь фсбешний
Самі муті від ЗЕ команди.
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мольдивские прихлебатели срут кирпичами на форуме
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Цензор.НЕТФотоПроисшествия"Получил 10 лет назад за участие в международной операции спецслужб", - Бухарев о наличии у него медали ФСБ. ФОТО
 
 
 
 
 
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