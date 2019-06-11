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 Волонтеры "Мега-полиграфа" просят помочь с ремонтом двух санитарных УАЗиков и покупкой кабеля для разведчиков. ФОТО

Украинским воинам на передовой снова нужна помощь. На этот раз необходимо отремонтировать два санитарных автомобиля, а также обеспечить кабель для разведчиков.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении "Мега-полиграфа" в Facebook.

"В ремонт приехали 2 санитарки - пациенты едва живы. На сегодня список выглядит так:
карбюратор к126г - 2 шт
стартер - 1шт
генератор - 1 шт
комплект высоковольтных проводов - 2 комплекта
силовой кабель на аккумулятор - 2 комплекта
прокладки на двиг ГАЗ 24 и УМЗ 417 - по 1 комплекту
вкладыш помпы УМЗ - 2 шт
вкладыши и поршневые кольца - 2 комплекта
сцепление - 2 комплекта
венец маховиков - УАЗ, ГАЗ 53, ГАЗ 52, УМЗ 4215 - 2 шт
патрубки охлаждения УАЗ - 2 комплекта
втулки направляющих клапанов - 16 шт 
сальники клапанов - 2 комплекта
кардан передний УАЗ 452 ("буханка") - 1 шт
тормозные колодки - 2 комплекта (8 шт)
тормозные цилиндры и шланги - 2 комплекта
тормозные трубки - 2 комплекта
амортизаторы УАЗ (или "Газель") - 4 шт
рулевые наконечники - 4 шт
ремень двигателя УАЗ 945мм - 2 шт
комплект проводки - 1
бензонасос УАЗ - 2 шт
задний сальник коленвала (набивка) - 2
радиатор - 1
тормозные барабаны - 2 шт
глушитель УАЗ 452 в сборе - 1
аккумулятор 75Ач - 2 шт
краска (303 цвет - хаки) 
растворитель 646 или 647
щетки (крацовка) 65, 75 мм троссовые и рефленные, электроды инвертор - 2, 2,5 и 3 мм; круги обрезные 1 и 1.2 D125 мм; лепестковые круги 40 (зерно)

Если кто-то готов взять хотя бы одну из машин в ремонт... Там большой объем работ, а наши возможности очень ограничены", - отмечаю волонтеры.

Волонтеры Мега-полиграфа просят помочь с ремонтом двух санитарных УАЗиков и покупкой кабеля для разведчиков 01
Волонтеры Мега-полиграфа просят помочь с ремонтом двух санитарных УАЗиков и покупкой кабеля для разведчиков 02

Кроме этого, есть и ряд других потребностей.

"Все еще "висят" заявки от морпехов и медиков 57 на (суммарно) 5 холодильников и 2 морозильных камеры, 2 стиралки - автомат и 1 полуавтомат. Очень нужны емкости для воды - еврокубы и разные (50-300л) емкости. Ребята из 56 бригады в ППД делают ремонт: нужна помощь с освещением - светильники (любые - самые простые) минимум 10 шт. И еще очень важный пункт - нашей разведке (РЭР) в один из приморских поселков надо нормально подключиться к электричеству (страдает и качество работы и дорогое оборудование). Для этого надо 1200 м кабеля СИП4 2*25 (растояние более 2 км; тянуть будем в одну жилу)", - говорится в сообщении.

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Волонтеры также сообщили о результатах уже проделанной работы.

"Разъехались несколько еврокубов и прочих емкостей (200-300л) для воды; лопаты, пилы, топоры; на этой неделе морпехам уедет 1500 м шланга; разъедутся 6 комплектов обычных (до 32) и 2 больших (до 50) головок; подшаманили фуру (осталась только ходовка); заказаны 5 емкостей для душа (часть поедет на печально известный "ширлан"). Наконец-то сдвинулся с мертвой точки ремонт "Нивы" - мотор уже в порядке, машина заводится - сейчас в работе сцепление и тормоза. Нужен 1 диск (или колесо в сборе)", - написали они.

Хочешь помочь?!
Контактные телефоны - 0676188747, 0503550177 - Константин: 0509278010; 0973750000 - Александр, 0445816815
Киев, Марка Вовчка 12\14
Реквизиты для перечисления денег на закупку необходимого:
Карта ПриватБанк на имя Галафутник Игорь Леонидович
4731 2191 0499 3989
ИПН: 2390702897

Волонтеры Мега-полиграфа просят помочь с ремонтом двух санитарных УАЗиков и покупкой кабеля для разведчиков 03
Волонтеры Мега-полиграфа просят помочь с ремонтом двух санитарных УАЗиков и покупкой кабеля для разведчиков 04

Источник: https://censor.net.ua/p3131743
 
 
 Топ комментарии
 
Вот вам и Петина самая сильная армия в Европе. Ездят еще на старых росийских колымагах, зато мусорам каждый год закупают новенькие машины по 55тыс. Евро и новенькие вертолеты. Приоритеты властей налицо. Народа они боятся больше чем внешнего врага.
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На фото современная техника реформированной по стандартам НАТО армии.
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Судя по количеству требуемых запчастей етих *пациентов* легче выкинуть на металолом и купить за пару тыщ в Европе евробляху. Правда у нас евробляхи сейчас прировнены к агентам кремля. Петя лучше продаст вам китайско-росийских Петемобиль за 30000у.е. который в большинстве случаев не доезжает до фронта.
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как сказал в своё время великий украинец Семен Петлюра
шобы победить московских вошей надо сначала избавиться от украинских гнидкоторые крайние 5 лет у власти были
так шо потерпи болезный и до вас очередь дойдёт
свинобот к тебе вопрос
почему парашенко не закрыл своего кума медведчука? мог сделать хоть что то хорошее на прщанье, даже сейчас, или Грицак ссыт или сам в теме? шо скажешь евросолидарный?
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я еще за газ не рассчитался
субсидии не дали как всем остальным нищебродам
до того как коммуналку не подняли помогал чем мог
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А субсидию не дали потому что новый автомобиль купил. Беда.
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не угадал
потому шо не просил, не могу еще осознать шо я реальный нищеброд, как те которые субсидии оформили
автомобилей два, но им давно уже за 10 лет
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А-а-а! Мы гордые. А вот жена твоего приЗедента не гордая, просила субсидию, и ничего, корона не упала.
А то что ты нищеброд -это твои личные проблемы, никто не придет и денег тебе не даст. Больше работай и зарабатывай. Да и комуналка меньше не станет.
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По факту... Чекати реальної допомоги від зебень НЕ варто. Вони нічого не роблять, чекають поки хтось зробить, а вони обгидять старання інших
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покакав?
улетай!
псы. ты там мне в прошлый раз так и не ответил, ты девочка или мальчик?
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На фото современная техника реформированной по стандартам НАТО армии.
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Вот вам и Петина самая сильная армия в Европе. Ездят еще на старых росийских колымагах, зато мусорам каждый год закупают новенькие машины по 55тыс. Евро и новенькие вертолеты. Приоритеты властей налицо. Народа они боятся больше чем внешнего врага.
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Значит налоги с народа содрали, долгов набрали, в уши 5 лет про реформы ссали, в итоге попросту деньги своровали - а теперь "это ваша забота". Гениально.
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Судя по количеству требуемых запчастей етих *пациентов* легче выкинуть на металолом и купить за пару тыщ в Европе евробляху. Правда у нас евробляхи сейчас прировнены к агентам кремля. Петя лучше продаст вам китайско-росийских Петемобиль за 30000у.е. который в большинстве случаев не доезжает до фронта.
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Что серьезно про не доезжают? Видел его на дороге, както хлипенько эта будка выглядит.
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Сдайте в металлолом за не надобностью, Зе сказал что надо прекратить стрелять.
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Кстати о запчастях для етого металолома, так как ето разейский хлам то придется делать рейд в Разею по запчасти или закупить у Свинарчуков через Вротдам+++ втридорога.
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Когда закончиться этот позор ? Только тогда ,когда начнут сажать с конфискацией свинарчуков и иже с ним ! Но зеля чмо,судя по всему и даже в замы сбу сунул му-му!
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вы не правы уважаемый
кто будет сажать свинарчуков? Луценко?
пока Грицак будет возглавлять СБУ сепары будут резвиться как кролики
а Медведчук продолжать открыто пытаться развалить украинскую конституционность
считай Украину
поэтому и нужны досрочные выборы в ВР, чтобы побыстрей убрать вышупомянутых вурдолаков и свинарчуков которых вы вспоминали
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Нужно скинуться волотерам на новые автомобили а лучше отобрать у мусоров новые тачки и передать армии. А ети буханки на евакуаторе притарабанить в центр Киева и поставить на постамент на Банковой как символ Петиных реформ. Думаю к предстоящим выборам ето будет очень кстати.
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66-ой тоже подошел бы
в котором на прошлой неделе расстреляли наших парней
.... зато мазами Пеця всех затарил по полной, и пожарников и нацгвардейцев
гнида
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не, ты бы мог ее поставить на окружной, кинуть матрац, и принимать клиентов.
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ясно, что ты так и делаешь, а теперь решил своим опытом в сети поделится
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Петро всім новим забезпечив, а ці вже поламали )))
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в выборы вколотил пасипака
теперь парламентские за маринкины гулять будет
свои стопудово зажмет
которые в панамском трасте насушил
ненажора)
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Вот вам и наша армия...
С бюджетом огромным.
С военным сбором, который платит и стар и млад.
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http://youtu.be/EStZSzWugZw Каких перемен вы ждете когда рашистские твари не арестованы и лезут в самое сердце Украины
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Два тижні тому на офшор Зеленського впали 140 000 000 $.
Презедент не бажає допомогти Воїнам?
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хренасе ты осведомленный
уважаю
куле ты с такими возможностями на цензоре делаешь?
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После того, как конфискуют украденной за 5 лет мароодером Потрошенко и его шоблой.
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Вже знайшли "вкрадене"? Чи вам же знову якісь яйця заважають?
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І скільки вкрав Порошенко? Посилання на розслідування маєш, чи так, в калюжу пукнув?
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Так армия же вроде как успешно развивается ?
Или то нацгвардия, а армия просит прокладку и тормозную колодку ...
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Это ДНИЩЕ даже размещать такое! После 5-летних хвалебных од Потрошенко, как "великому реформатору" (в том числе армии) и мерзких фотожаб на политиков, которые были в оппозиции к барыге и мародеру!
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Посмотрим как зеленая блевотная плесень 73 поможет нашим защитникам.
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Цензор.НЕТФотоОбществоВолонтеры "Мега-полиграфа" просят помочь с ремонтом двух санитарных УАЗиков и покупкой кабеля для разведчиков. ФОТО
 
 
 
 
 
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