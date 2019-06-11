 52-летняя женщина продавала гранаты в подземном переходе в Днепре, - полиция. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщат отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

Оперативники Днепровского отдела полиции задокументировали факт продажи гранат в подземном переходе в Новокодакском районе г. Днепр.

Во время оперативных мероприятий они изъяли у женщины 2 гранаты Ф-1 с запалом. В дальнейшем по месту жительства фигурантки был проведен санкционированный обыск, во время которого правоохранители обнаружили 2 гранатомета РПГ-26. Все изъятое направлено на экспертизу.

Установлено, что 52-летняя женщина уже была ранее судима за сбыт наркотиков, кражу и незаконное хранение оружия. Ее задержали в порядке ст. 208 УПК, решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

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Согласно ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), женщине грозит до 7 лет лишения свободы.





