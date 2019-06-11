 Самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus начал работу в Украине, - Омелян. ФОТО

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Самый крупный и самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus в Украине!" - написал Омелян, добавив, что Украина стала первым государством за пределами ЕС после США, где Flixbus начал работу.

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По словам министра, минимальная стоимость билетов – от 5 евро.