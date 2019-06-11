 Самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus начал работу в Украине, - Омелян. ФОТО

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Самый крупный и самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus в Украине!" - написал Омелян, добавив, что Украина стала первым государством за пределами ЕС после США, где Flixbus начал работу.
По словам министра, минимальная стоимость билетов – от 5 евро.
если это правда конечно
интересно каким образом это перевозчик будет дешевым относительно местных перевозчиков, дизель будут из америки танкерами для своих автобусов? и зарплаты по идее должны быть как в европе у водил и обслуживающего персонала
походу опять очередное ********* какое то ... железяка кого то из местных операторов киданут
Вроде никто такого не обещал.
Ціни для порівняння:
Райан еір: харків - краків, перше липня - від 32 євро
мау, віндрос: дніпро - київ, 1 липня - від 90 євро
при тому що з дніпра до києва значно меньша відстань.
Фликсбус не всегда самый дешевый перевозчик. Цены у них практически такие же как и у остальных, билеты по 5 Евро это как акция для заманухи которых в реальности нет.
2. Украинские перевозчики работающие через нал и не платящие налогов потому что оформлены как ФОПы, выиграют у любого перевозчика который будет работать легально.
і так само гіперлууп), ремонт доріг, молодець
системнийсхемний міністр!
Хочешь, едешь из Киева в Харьков на "стоячем месте" в старой желтой развалюхе.
А хочешь: едешь туда же в современном комфортабельном автобусе с кондиционером, телевизором, баром-блекджетом-шлю.... ой, что-то меня не туда понесло, сорри.
С какой целью интересуетесь - хотите сэкономить на проезде?
165 грн.
Только забил Киев-Берлин на 20 июня = 1848 грн. и 35 часов.
Визейр, на ту же дату = 1300 грн и 2 часа.
Под какие-то акции и не большие расстояния в Европе - пойдёт, но не более