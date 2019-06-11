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 Политика Украины, Общество
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Все про:перевозки (325) транспорт (1283) Омелян (637)

 Самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus начал работу в Украине, - Омелян. ФОТО

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил о начале работы в Украине европейского автобусного перевозчика Flixbus, который до этого за пределами ЕС работал только в США.

Об этом он написал в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Самый крупный и самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus в Украине!" - написал Омелян, добавив, что Украина стала первым государством за пределами ЕС после США, где Flixbus начал работу.

Самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus начал работу в Украине, - Омелян 01

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По словам министра, минимальная стоимость билетов – от 5 евро.

Самый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus начал работу в Украине, - Омелян 02

Источник: https://censor.net.ua/p3131710
 
 
 Топ комментарии
 
Ездил я на этих автобусах из Вроцлава в Амстердам.Если бус двухэтажный,на втором этаже вообще красота. Очень достойный сервис.
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Главное: КОНКУРЕНЦИЯ и возможность ВЫБОРА!
Хочешь, едешь из Киева в Харьков на "стоячем месте" в старой желтой развалюхе.
А хочешь: едешь туда же в современном комфортабельном автобусе с кондиционером, телевизором, баром-блекджетом-шлю.... ой, что-то меня не туда понесло, сорри. Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 7759
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Подивимось. Іноземні лоукостери мають значно нижчі ціи від наших авіаперевізників.
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Посидишь сутки в седле, потов вообще порхать будешь, как бабочка
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Это свинобот, он срет на всех ветках))
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Уррряя!!! Омелян приехал. Привез еще одного импортного перевозчика. А будем только пить, курить и материться.
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Так, ви це добре вмієте. Хтось працює та робить добрі справи, а хтось плюється, палить и матюкається. Як правило це кацапи.
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Чекайте,а в Україні немає автобусів,немає водіів?..Невже перевозка пасажирів то такі складні і високі технологіі,що треба запрошувати американців?..Мабуть справа простіша...Омелян,який всю сім"ю запхав в Америку сам туди настрополився,і відповідно за відкат дає змогу заробити американцям...От би встигнути піймати його за сраку і зробити відповідальним за перевезення бетону на тачці...
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Нижче я вже відповів на це питання про українські автобуси і водіїв.
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Перемога! Завидуйте, казапчики! Лаптеногим не только виза в ЕС нужна, но еще и на телегах за кучу денег приходится туда ездить!
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первая реально хорошая новость от Омеляна которая реально коснется пересечних граждан
если это правда конечно
интересно каким образом это перевозчик будет дешевым относительно местных перевозчиков, дизель будут из америки танкерами для своих автобусов? и зарплаты по идее должны быть как в европе у водил и обслуживающего персонала
походу опять очередное ********* какое то ... железяка кого то из местных операторов киданут
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Подивимось. Іноземні лоукостери мають значно нижчі ціи від наших авіаперевізників.
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А сначала в Америку будут дизтопливо отправлять и только потом в Украину?
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А где написано что он будет дешевым относительно местных перевозчиков?
Вроде никто такого не обещал.
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Та не, он реально дешевле за счет уменьшения расстояния между сиденьями и двухэтажнгости. Они жертвуют комфортом в пользу вместимости. Я ездил из Кракова в Берлин и в Гданьск. Ну его нафик
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По той же Польше часто Polskibus выходит дешевле. У Фликсбаса просто можно взять билет с пересадкой, если тебе ехать в город куда прямых рейсов нет, в этом удобство. А "самый дешевый" - ну я бы не сказал.
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В році так 14 передали дитячий ровер зі штатів (знайомі, дитина виросла), коштувало 350 гр. Зі Львова до Київа новою поштою котувало по об'єму і вазі до 500 гр.
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Похоже слово пересечный относиться уже только к тупому и ленивому гражданину и только к нему. Сейчас в суперваркете платят 300-400 долларов, а билет на лоукост (самолет) можно взять за 30-40 долларов, если заранее.
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Даа. Українські перевізники сильно нервують
Ціни для порівняння:
Райан еір: харків - краків, перше липня - від 32 євро
мау, віндрос: дніпро - київ, 1 липня - від 90 євро
при тому що з дніпра до києва значно меньша відстань.

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Украинских перевозчиков, которые работают нелегально через ФОП "Пупкин" и не платят налоги, Фликсбус никогда ценой не побьет. Нет у него особо дешевых билетов.
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Квыткы по 3 чи по 5 будуть?
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минимальный билет в 5 Евро - да, но вопрос сколько таких билетов? 1? 10?
Фликсбус не всегда самый дешевый перевозчик. Цены у них практически такие же как и у остальных, билеты по 5 Евро это как акция для заманухи которых в реальности нет.
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Может выиграют за счёт зарплат и каких-то платежей, которых в Украине, в отличии от США, нет?
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Да, выигрывают за счет налогов. В Италии, например, налоговая нагрузка намного больше.
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1. Никто не обещал что они выиграют у украинских перевозчиков Поэтому обсуждать как бы нечего
2. Украинские перевозчики работающие через нал и не платящие налогов потому что оформлены как ФОПы, выиграют у любого перевозчика который будет работать легально.
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У нас народ читать не умеет, если написано "от 5 Евро", то народ думает "ура, билеты по 5 Евро!"
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У Фликсбуса есть один существенный недостаток: расписание. Почти нет вечерних и совсем нет рейсов поздно вечером и тем более ночью, например, из аэропорта Фьюмичино в Пескару и обратно. Да, цена небольшая - 12 евро в одну сторону, но пришлось брать билеты на Пронтобус по 24 евро, поскольку вечерних и ночных рейсов Фликсбус не выполняет. Если такая же практика будет и в Украине, то не сильно и воспользуешься.
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видимо смотря где. Я вечером ездил в Вены в Прагу и с Дрездена в Прагу тем же фликсбусом
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Ездил я на этих автобусах из Вроцлава в Амстердам.Если бус двухэтажный,на втором этаже вообще красота. Очень достойный сервис.
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Так и написано, что самый дешевый в ЕС, а не вообще...
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молодець, це підтримка Українського бізнесу!
і так само гіперлууп), ремонт доріг, молодець системний схемний міністр! Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 9658
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Хай місцевий бізнес вчиться працювати, а не подає брудні автобуси з неприємної зовнішностю водіями, яки слухають шансон та в носі колупаються. Конкуренція це завжди добре для споживача.
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і не кажіть, ціни як в Європі, а зарплати, то таке, хай - народ в Європу тягнеться ! Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 217
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Які ціні? З Київа до Варшави автобус коштує 550грн. Це для тебе багато? Тобто ти і справді зубожинець?
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Главное: КОНКУРЕНЦИЯ и возможность ВЫБОРА!
Хочешь, едешь из Киева в Харьков на "стоячем месте" в старой желтой развалюхе.
А хочешь: едешь туда же в современном комфортабельном автобусе с кондиционером, телевизором, баром-блекджетом-шлю.... ой, что-то меня не туда понесло, сорри. Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 7759
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Ты хоть раз ехал стоя из Киева в Харьков или от бабушек слышал?
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Показательно, что наш человек спрашивает про "стоячее место", а не про "бар-блекджек-...".
С какой целью интересуетесь - хотите сэкономить на проезде?
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Самый большой да, они почти все компании поглотили. Но не самый дешевый, бывают и дешевле.
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Їхав таким з Бухареста до Будапешта, сервіс на вищому рівні.
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весной моя мелкая поехала в Украину бусом за €60 и 24 часами дороги. обратно вернулась самолётом, за €80 и 2 часа полёта. по итогам визита, сказала, шо вряд ли вообще в Украину больше поедет, но если такое и случиться, вдруг, когда нибудь, то бусом - никогда!
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Новина хороша, але я би ДУЖЕ хотів би почути від Омеляна, якого *** вже роками в Україні квитки на потяги в любому напрямку потрібно ловити за тижні наперед??? Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 1866 Останній раз пробував купити за місяць - *** там! Найдешевший автобусний перевізник Європи Flixbus почав роботу в Україні, - Омелян - Цензор.НЕТ 3005
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Я в минулому році їздив Флікбусом з Праги до Загреба. Реально дуже зручний автобус, місця для ніг багато. Єдине що - білет коштував 45 євриків, тому не знаю, про які білети за 5 євро говорить Омелян. Може, це якщо за два місяці наперед білет купляти?
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Дак фликсбас уже давно работает в Украине, я им ездил еще в 2017м.
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Нормальная цена.На такси за эти деньги 10 км проедешь
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Это акция, на период запуска. Когда начнет ездить, таких цен и близко не будет.
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Они тут на ходовой разорятся. Если не влетят несколько раз еще, с жертвами. В Европе не особо встретишь ночью быдло на фире без катафотов, пьяное да еще и на "автопилоте". Или двухколесные хрустики на ножной тяге.
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В Украине же нет дорог, что им тут делать.. пусть сделают первый рейс на Херсон или Скадовск и прозреют...
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каких дорог нет? Краковец-Львов-Киев дорога есть, этого достаточно. А в Зажопинск они и не обещали ездить.
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Конкуренция, конечно, хорошо, но такое себе....
Только забил Киев-Берлин на 20 июня = 1848 грн. и 35 часов.
Визейр, на ту же дату = 1300 грн и 2 часа.
Под какие-то акции и не большие расстояния в Европе - пойдёт, но не более
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСамый дешевый автобусный перевозчик Европы Flixbus начал работу в Украине, - Омелян. ФОТО
 
 
 
 
 
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