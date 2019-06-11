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Все про:акция (1921) КГГА (2189) кино (1229) Богачук Олег (848)

 Акция в защиту кинотеатра "Киев" прошла под КГГА: Кличко передали обращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Сегодня, 11 июня, под Киевской городской государственной администрацией активисты требовали не допустить передачу кинотеатра "Киев" в аренду компании "Синема центр", которая, по их словам, поднимет цены на билеты и сократит показ артхаусных и фестивальных фильмов.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, в акции приняли участие около 50 человек.

Активисты выступили с требованиями и подписали обращение к властям города. К ним вышел представитель КГГА и после непродолжительного спора часть из них прошла внутрь здания.

Смотрите также: Потасовка в кинотеатре "Киев": муниципальная стража вытолкала активистов из помещения, те перекрыли улицу. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 01
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 02

Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 03
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 04
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 05
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 06
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 07
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 08
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 09

Читайте также: КГГА нашла для кинотеатра "Киев" нового арендатора

Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 10
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 11
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 12
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 13
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 14
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 15
Акция в защиту кинотеатра Киев прошла под КГГА: Кличко передали обращение 16

Фото, видео - Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, 7 июня администрация кинотеатра "Киев" заявила о попытке рейдерского захвата. В ответ в КГГА пояснили, что проводят инвентаризацию.

Напомним, Главное управление имуществом КГГА передало целостный имущественный комплекс кинотеатра "Киев" в аренду ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" 4 января 1999 г. сроком на 10 лет. Позже договор был продлен, срок его действия завершился 4 января 2019 года. По данным КГГА, арендная ставка до 2019 г. составляла 47 тыс. грн в месяц, а некоторые помещения кинотеатра сданы в субаренду до 2020 года.

В начале 2019 стало известно, что Культурному центру "Кинотеатр Киев" не продлили договор аренды и объявили новый конкурс.

В январе директор Департамента коммунальной собственности Андрей Гудзь сообщил, что будет проведен тендер по поиску нового арендатора. В то же время дирекция кинотеатра обращалась за помощью к СМИ и общественности, чтобы не допустить прекращения работы заведения.

16 мая 2019 года работники ООО "Культурный центр" Кинотеатр "Киев" заявили, что будут отстаивать свои права в суде.

Источник: https://censor.net.ua/p3131706
 
 
 Топ комментарии
 
А я колись винаходив фокуси як під час завантаження "свіжачка" від одного сіда максимально підвищити рейтинг. Грався з пріоритетами окремих файлів, блокував окремі айпі, потім знімав обмеження. А на деяких трекерах проходять фокуси з двома екаунтами та перебиванням паскея. Для цього бажано мати два окремих айпі.
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Ух столько молодежи в кино ходит, мне с дивана просто не видно я торренты качаю Акция в защиту кинотеатра "Киев" прошла под КГГА: Кличко передали обращение - Цензор.НЕТ 8560
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У мене 100. Я колись надебав як збільшити швидкість шляхом деяких маніпуляцій в торрент клієнті. Спробував і швидкість доходила до 1.5 Гбіт, а іноді і більше.
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1,5 Гбіт\сек це 192 мегобайта в секунду. Фільм за 10 секунд скачує. Вітаю, ви напевно в датацентрі десь працюєте Акція на захист кінотеатру "Київ" відбулася під КМДА: Кличку передали звернення - Цензор.НЕТ 1305
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Поцікався в Гуглі, там є багато методів.
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Якщо у тебе канал 50 мбіт\сек, то і максимальна швидкість буде 50 мбіт\сек...
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У мене 100Мбіт/сек а швидкість збільшується в 10 і більше разів. В налаштуваннях клієнта "Додатково" копіюєш торрент і вставляєш його кілька разів. Він може бути від 1 до кількох строчок. Копіюєш все. Внизу ставиш курсор. Натискуєш Ентер 2 рази (щоб це сприймалось як окремі торрент клієнти) і таким чином вставляєш його кілька разів. Я вставляв 6-8 раз. І кожен торрент починає качати незалежно один від одного. Головне щоб між ними був більший проміжок і система це сприймає як кілька торрентів.
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А зачем качать фильм? Онлайн нельзя смотреть? Я этим вопросом еще лет 10 назад задавался, но внятного ответа не получил.. а сейчас онлайн в отличном качестве на каждом шагу..
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А я колись винаходив фокуси як під час завантаження "свіжачка" від одного сіда максимально підвищити рейтинг. Грався з пріоритетами окремих файлів, блокував окремі айпі, потім знімав обмеження. А на деяких трекерах проходять фокуси з двома екаунтами та перебиванням паскея. Для цього бажано мати два окремих айпі.
 показать весь комментарий
 
 
Акция в защиту кинотеатра "Киев" прошла под КГГА: Кличко передали обращение - Цензор.НЕТ 4597

Не підскажеш? З ліва стоїть дівчина чи хлопець, я шось понять не можу...
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Важлива не швидкість, а якість та художня цінність контенту. Один фан із Нідерландів орендував сідбокс виключно для того щоби стягнути ДВД (живий концерт) з мінімальною швидкістю. Тягнув з 2009 по 2011 рік і таки стягнув, поділився вже на своєму ресурсі.
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А киевлянам не по фиг, кто арендует помещение кинотеатра? Для них что-то изменится от смены арендатора? Чисто проплаченная акция старым арендатором, а "общественность" - студенты и парочка пенсионеров (судя по фоткам), которым все равно, какой плакат держать.
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Вот тоже так думаю. Кричат спасем кинотеатр, но никто же его не думает разрушать! Просто меняется арендатор. Еще и приплели якобы повышение цен - хоть бы сказали на сколько..
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиАкция в защиту кинотеатра "Киев" прошла под КГГА: Кличко передали обращение. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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