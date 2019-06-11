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 Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида издевался над судом и правоохранителями, "изучая" материалы дела под кальян, - Аброськин. ФОТОфакт

Один из подозреваемых в заказе и организации убийства общественного активиста Виталия Олешко (Сармат), Михаил Сигида, которого вчера доставили в Киев для избрания меры пресечения, был замечен в одном из столичных заведений курящим кальян.

Об этом написал в Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня один из подозреваемых в заказе и организации убийства Виталия Олешко вместе со своими защитниками издевался как над Печерским судом, так и над правоохранителями, используя наш "уникальный демократический" КПК Украины.

Что он только не делал... В результате судебное заседание действительно откладывали по разным причинам, в том числе и для ознакомления с материалами по просьбе защиты. И они (Сигида и адвокат. - Ред.) "знакомились" (с материалами дела. - Ред.) под кальян", - написал он, опубликовав фото с Сигидой и кальяном.

Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида издевался над судом и правоохранителями, изучая материалы дела под кальян, - Аброськин 01

Читайте также: Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида доставлен в Киев для избрания ему меры пресечения, - Сарган

Меру пресечения подозреваемому в убийстве Олешко Михаилу Сигиде изменили 6 июня. Вместо содержания под стражей его отправили под круглосуточный домашний арест. ГПУ пообещала обжаловать это решение суда.

На следующий день, 7 июня, под домашний арест из-под стражи отпустили второго подозреваемого в убийстве "Сармата" - Евгения Бродского. Вдова Олешко предположила, что это решение связано с тем, что Бродский дружит с народными депутатами Валентировым и Пономаревым.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.

Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида издевался над судом и правоохранителями, изучая материалы дела под кальян, - Аброськин 02

Источник: https://censor.net.ua/p3131684
 
 
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При Порошенко убили Сармата.
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Началась эпоха быдлячества... Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида издевался над судом и правоохранителями, "изучая" материалы дела под кальян, - Аброськин - Цензор.НЕТ 3140
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зебилобыдлячества.
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Ты, часом, из этого кальяна не затягивался?
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Шо за новость. Где издевательство? Издевательство над судом? А может это суд поиздевался, почему принял такое решение? Читать решения можно только в какой то особой форме? Я ничего не понял.
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давайте соевые овощи, жгите еще про Зеленского.
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А шо, она когда то кончалась? При хряке расцвела буйным цветом.
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да нет. ренессанс начался недавно... да такой крутой... даже овощ вёл себя на публике прилично... и язык освоил (точнее, активизировал) без размазывания соплей
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Не преувеличивай, всего лишь Г+Г тебе в голову...
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"не успел завершить"____________))))))))))))))))) порохнявый! пиши лучше - "не успел начать"!!!!!!
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на простенький вопросик по грамматике украинского языка ответишь? а то что-то ваши от моего предложения разбегаются как зайцы.
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покажи мне справку, что ты не дЫбил и что не ссышся в кровать.
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очередной зяблик обосрался. поздравляю. существо из русского мира ты. чего и требовалось доказать.
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При Порошенко такого беспредела не было. Молодцы зеленковцы, правильной дорогой идете - товарищи
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Весь беспредел - результат правления хряка. Ты поняло ху йлоботина?
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Лишнехромосомный, где при Порошенко были новые "отцы нации", которые раньше в Украине не показывались?
Лишнехромосомный, где при Порошенко были языки всех мышебратьев?
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ГДЕ(!) при порошенке были УГОЛОВНЫЕ ДЕЛА на "мышебратьев"???????????,?
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При Порошенко видавали добровольців на тортури і вбивство в Рашу, наприклад Тамгоєва.
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при порошенко и сам порошенко был моложе пьянее и веселее.
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хотя с другой стороны: что ему рыдать надо было в и в одну точку тупить? Человек сел и расслабляется, видимо он считает что не виновен и ему нечего бояться...
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У нас себя хоть кто то виновным считает? Это же все людишки, все время обвиняют честных граждан и вешают на них собак.
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Мене дивує ця Петрусева реформа,по якої злочинці ходять на волі,а не сидять у в"язниці.
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ця реформа (а по сути уничтожение) почалося в середини 90-х, когда изменили УК, УПК и Админ.кодекс.
Стах - двигатель порядка! Другого человечество не знает... Разве, что наплодить роботов...
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А тебя, зеб, не удивляет грузинский суд, реформированный твоим мессией Саакашвили?
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Шо, бульбы объелся дегенерат от Луки?
Иди на свой колхозный ресурс, смитье....
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Ежель отсутствуют суды -

То старый Линч идёть туды...
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он на свободе? или в СИЗО?
если на свободе...то где указано как можно или нельзя изучать "дело" с адвокатом?
кто виноват...что он над вами так издевается?
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"Валить" быка надо.
А потому быстрее приговор и на "зону" - там будет правосудие...
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Ото подякуйте за це Портнову. Це він ввів "геніальну" новацію - домашній арешт. До цього в кримінально-процесуальному кодексі такого не було. Ну ладно ввів би для нетяжких злочинів, але це ідіотизм придумати домашній арешт за вбивство!
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Винен не Портнов. Винні ті, хто не вніс і не проголосував відповідні правки.
Якщо ти не знаєш, то я тобі скажу і ти будеш знати: ЗАКОНИ і КОДЕКСИ приймає Верховна Рада а не якийсь Портнов. Портнов лише готує робочий документ. Далі він слухається на комітетах, там готуються правки, котрі потім голосуютья в залі. Це так, для олухів пояснюю.
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Я знаю процедуру прийняття законів. І наскільки я пам'ятаю, правок до КПК Портнова були сотні (якщо не тисячі), але тодішня ригіанальна більшість їх просто ігнорувала...
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Ну то до чого тоді Портнов? Хоча він ще той негідник, але в даному випадку він готував новий КПК, котрий, в цілому був схвалений Венеційською комісією....
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Про "домашній арешт". Це не єдина а лише одна із де-кількох міра запобіжного заходу. Більше того - її наявнісь в КПК - цілком позитивне явище, котре має не лише гуманістичну компоненту а ще й є економічно вигідною бо не потребує коштів на утримання підозрюваних в ненасильницьких злочинах, тощо...
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПодозреваемый в убийстве Сармата Сигида издевался над судом и правоохранителями, "изучая" материалы дела под кальян, - Аброськин. ФОТОфакт
 
 
 
 
 
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