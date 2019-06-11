 Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида издевался над судом и правоохранителями, "изучая" материалы дела под кальян, - Аброськин. ФОТОфакт

Об этом написал в Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня один из подозреваемых в заказе и организации убийства Виталия Олешко вместе со своими защитниками издевался как над Печерским судом, так и над правоохранителями, используя наш "уникальный демократический" КПК Украины.

Что он только не делал... В результате судебное заседание действительно откладывали по разным причинам, в том числе и для ознакомления с материалами по просьбе защиты. И они (Сигида и адвокат. - Ред.) "знакомились" (с материалами дела. - Ред.) под кальян", - написал он, опубликовав фото с Сигидой и кальяном.

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Меру пресечения подозреваемому в убийстве Олешко Михаилу Сигиде изменили 6 июня. Вместо содержания под стражей его отправили под круглосуточный домашний арест. ГПУ пообещала обжаловать это решение суда.

На следующий день, 7 июня, под домашний арест из-под стражи отпустили второго подозреваемого в убийстве "Сармата" - Евгения Бродского. Вдова Олешко предположила, что это решение связано с тем, что Бродский дружит с народными депутатами Валентировым и Пономаревым.

Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.

В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.