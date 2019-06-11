 Подозреваемый в убийстве Сармата Сигида издевался над судом и правоохранителями, "изучая" материалы дела под кальян, - Аброськин. ФОТОфакт

Об этом написал в Facebook замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня один из подозреваемых в заказе и организации убийства Виталия Олешко вместе со своими защитниками издевался как над Печерским судом, так и над правоохранителями, используя наш "уникальный демократический" КПК Украины.
Что он только не делал... В результате судебное заседание действительно откладывали по разным причинам, в том числе и для ознакомления с материалами по просьбе защиты. И они (Сигида и адвокат. - Ред.) "знакомились" (с материалами дела. - Ред.) под кальян", - написал он, опубликовав фото с Сигидой и кальяном.
Меру пресечения подозреваемому в убийстве Олешко Михаилу Сигиде изменили 6 июня. Вместо содержания под стражей его отправили под круглосуточный домашний арест. ГПУ пообещала обжаловать это решение суда.
На следующий день, 7 июня, под домашний арест из-под стражи отпустили второго подозреваемого в убийстве "Сармата" - Евгения Бродского. Вдова Олешко предположила, что это решение связано с тем, что Бродский дружит с народными депутатами Валентировым и Пономаревым.
Напомним, 31 июля 2018 года в Бердянске мужчина выстрелил в 43-летнего местного жителя, общественного активиста и участника АТО Виталия Олешко (позывной Сармат), после чего скрылся с места происшествия. От полученного телесного повреждения Олешко умер.
В сентябре полиция задержала подозреваемого организатора убийства Виталия Олешко Михаила Сигиду. 16 декабря был задержан вероятный заказчик убийства Сармата - 34-летний бизнесмен из Днепра Евгений Бродский. 7 февраля 2019 года во Львове полиция задержала еще одного фигуранта дела Сармата - Виктора Власюка, который, по данным следствия, является лидером преступной группировки Днепра, бывший "торнадовец". Сейчас он уже отбывает наказание за стрельбу в мае 2013 года, в конце марта ему объявили подозрение по делу Сармата.
Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов рассказал у себя в Facebook, что у Олешко был конфликт с Пономаревым и депутатом БПП Сергеем Валентировым, которые "контролируют всю власть" в Бердянске.
Лишнехромосомный, где при Порошенко были языки всех мышебратьев?
Стах - двигатель порядка! Другого человечество не знает... Разве, что наплодить роботов...
Иди на свой колхозный ресурс, смитье....
То старый Линч идёть туды...
если на свободе...то где указано как можно или нельзя изучать "дело" с адвокатом?
кто виноват...что он над вами так издевается?
А потому быстрее приговор и на "зону" - там будет правосудие...
Якщо ти не знаєш, то я тобі скажу і ти будеш знати: ЗАКОНИ і КОДЕКСИ приймає Верховна Рада а не якийсь Портнов. Портнов лише готує робочий документ. Далі він слухається на комітетах, там готуються правки, котрі потім голосуютья в залі. Це так, для олухів пояснюю.