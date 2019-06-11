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 При получении взятки в размере $1,8 тыс. задержаны сотрудницы управления ГФС в Киеве, - ГБР. ФОТОрепортаж

Следователями теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве при оперативном сопровождения Департамента защиты экономики Нацполиции, задержан начальник отдела камеральных проверок управления налогообложения физических лиц и главного государственного налогового инспектора Главного управления Государственной фискальной службы в городе Киеве во время получения неправомерной выгоды в сумме 1800 долларов США .

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Генеральная прокуратура Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГБР.

По предварительной информации, работницы ГФС требовали неправомерную выгоду от представителя предприятия за содействие в проведении внеплановой проверки предприятия и ускорения процедуры прекращения его деятельности.

При получении неправомерной выгоды, налоговики были задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия. Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

При получении взятки в размере $1,8 тыс. задержаны сотрудницы управления ГФС в Киеве, - ГБР 01
При получении взятки в размере $1,8 тыс. задержаны сотрудницы управления ГФС в Киеве, - ГБР 02
При получении взятки в размере $1,8 тыс. задержаны сотрудницы управления ГФС в Киеве, - ГБР 03

В случае доказательства вины, должностным лицам ГФС грозит от 5 до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: https://censor.net.ua/p3131680
 
   
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По всем новостным каналам где заламывая руки 24 часа рассказывали о преступном режиме Порошенко больше ни слова о коррупции, как вроде она закончилась с последним брошенным бюллетенем в урну для голосования. И тут вот это.
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Не стоит политизировать. Налоговое законодательство у нас НИКОГДА не предполагало его исполнение, что давало кормовую базу для сотен тысяч упырей и жуликов.
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Цю мілку рибку ловили та садили при всіх режимах, але щось не видно посадок в вищому керівництві ДФС, там крадуть мільйони, а не "копійки" як в данному випадку. 🤔
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Мелкие сошки! Налоговиков, имеющих полномочия на принятие решений нужно пересажать! Всех! Остальных разогнать, без права восстановления в новой реформированной фискальной структуре! С новым, всеми понятном и справедливом НКУ!
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начальник отдела камеральных или карамельных проверок? Все может быть...Мы еще многого не знаем, что Петро натворил.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПри получении взятки в размере $1,8 тыс. задержаны сотрудницы управления ГФС в Киеве, - ГБР. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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