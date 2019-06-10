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 Политика Украины
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 Спровоцировавший на драку Шабунина блогер Филимоненко идет на выборы с копией программы Зеленского, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ

Кандидат-самовыдвиженец в 211-м мажоритарном округе (Голосеевский район Киева) Всеволод Филимоненко сплагиатил предвыборную программу Владимира Зеленского и подал ее в ЦИК как свою.

Как сообщается на сайте общественного движения "ЧЕСНО", программа Филимоненко содержит те же разделы, что и программа Зеленского, разве что перед основным текстом Филимоненко дописал лозунг "Сказку воплотить в жизнь!", передает Цензор.НЕТ.

Спровоцировавший на драку Шабунина блогер Филимоненко идет на выборы с копией программы Зеленского, - ЧЕСНО 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": Движение ЧЕСНО назвало самых добропорядочных и недобропорядочных депутатов текущего созыва. ИНФОГРАФИКА

Спровоцировавший на драку Шабунина блогер Филимоненко идет на выборы с копией программы Зеленского, - ЧЕСНО 02

Если сравнивать дальше тексты, то видно, что Филимоненко сократил программу Зеленского.

Например, выбросил раздел о народовластии путем референдума, в котором говорилось, что Зеленский идет на один срок. Филимоненко такого не обещает.

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Спровоцировавший на драку Шабунина блогер Филимоненко идет на выборы с копией программы Зеленского, - ЧЕСНО 03

Остальные разделы программы Зеленского повторяются в программе Филимоненко без части текста.

Спровоцировавший на драку Шабунина блогер Филимоненко идет на выборы с копией программы Зеленского, - ЧЕСНО 04

Филимоненко утверждает, что на 211-м округе также будет баллотироваться действующий нардеп, фигурант антикоррупционных расследований Евгений Рыбчинский. Правда, если в ВР VIII созыва Рыбчинского привела "Солидарность", из которой он перешел в "Волю народа", то в парламент следующего созыва он, по словам Филимоненко, хочет попасть благодаря "Батькивщине". Рыбчинский в своем блоге на "Украинской правде" пишет, что сделал выбор в пользу "Батькивщины"."Заметим, что на довыборах в Верховную Раду 2016 году Филимоненко баллотировался на Луганщине. Тогда он, вероятно, выполнял роль технического кандидата и вполне мог работать сразу на несколько политических сил, однако сосредоточивал свое внимание на дискредитации основных оппонентов кандидата Сергея Шахова", - отмечают в "ЧЕСНО".

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Напомним, Всеволод Филимоненко скандально известный тем, что спровоцировал главы ЦПК Виталия Шабунина на драку, после чего против Шабунина открыли уголовное производство.

Также Филимоненко был исключен из общественного движения "ЧЕСТНО" еще до парламентских выборов в октябре 2012 года за действия, несовместимые с принципами движения (подозрение в вымогательстве у доверенного лица кандидата в депутаты).

Источник: https://censor.net.ua/p3131633
 
   
 Топ комментарии
 
Какой-то писец в стране к власти идут полные 100% ипонаты это шож за время такое?
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Это требует от выборця напряга мозгов, но как показывает опыт, около 70% не в силах преодолеть этот барьер.
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Действительно, на хера изобретать велосипед, Зельцман ведь тоже не парился...
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Какой-то писец в стране к власти идут полные 100% ипонаты это шож за время такое?
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Это требует от выборця напряга мозгов, но как показывает опыт, около 70% не в силах преодолеть этот барьер.
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Особенно если учесть что порохоботы ещё недавно хотели звание хероя дать этому блохеру, то да! Думай, не вздумай!
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Да ти зовсім зехворел.Не думай- не твоє.
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он Зе навіть промову в пєці сплагіатив, а тут якась програма Спровоцировавший на драку Шабунина блогер Филимоненко идет на выборы с копией программы Зеленского, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4948
Лазорко знову намагається через суд повернутися у крісло глави "Укртранснафти

https://www.epravda.com.ua/news/2019/06/10/648627/
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Дивный заголовок. Шабунин - как жена Цезаря - вне всяких подозрений. Виноват тот, кому оно морды бьёт! Спровоцировавший на драку Шабунина блогер Филимоненко идет на выборы с копией программы Зеленского, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 609
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Действительно, на хера изобретать велосипед, Зельцман ведь тоже не парился...
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зельцман вообще не парился, зебилята голосовали за кота в мешке. Теперь хоть есть программа, а на время голосования были голые понты зебила и не более, за то прикольно будет, по крайней мере тем кто смотрит на это со стороны.
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Вам норги мало платят, что вы порохоботом на вторую ставку устроились? Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 4898
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Твой комментарий имел бы смысл если бы дали а так это просто говнище банальное говнище от гавномета 😂
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сашок успокойся, он не о тебя спрашивал.
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А ты шо в секретарях у него ?или архангел Гавриил шо в курсе всех событий?
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просто умею читать, так что у тебя есть шанс, учись студент.
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Да мне пофиг шо ты там плямкаеш умеешь а пятак свой при себе держи бо где-то расквасят понял дядя?
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палец изо рта вытащи а то не понять тебя.
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Телефон ошибку выдал а писал я следующее не суй свой пятак куда тебя не просят бо в реальной жизни по нему схлопочешь отвечаЯ за других так понятно?
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немножко более чем один миллион норвежских крон в год - по курсу к гривне сам посчитаешь, но даром, платить за это не буду .
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Я опросил в свое время около 300 голосовавших за Зе, из них только 40-45 человек мыслили реальными категориями, набор же остальных хотелок - на уровне сериала, пива и квартала...
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то скорее всего эти 40-45 нормальные по отношению к остальным 260 из опрошенных, но не как к общепринятому нормальному человеку.
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Да даже Гройсман у Зе сплагиатил, шо ж этому невдахе остаётся
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цим ідіотам навіть і це не допоможе ... Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 3970
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если зебила выбрали главным рулевым в стране, почему же остальным в голову вдёрнутым своё счастье не попробовать, ведь одному чудику получилось и авось и ....
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Ты fejka. На норвежском "подделка", или "симулянт". Хорошо тебе соответствует.
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совсем не понял твою думку в вопросе, попробуй по человечески, без зебиловского сленга.
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Не всі літери бачиш?А, зебіл,напевне?
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черговий соєвий ПЕСик ...? Блогер Філімоненко, який спровокував на бійку Шабуніна, йде на вибори з копією програми Зеленського, - ЧЕСНО - Цензор.НЕТ 7283
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Дезертир-грантожер Шабунiн, що відкосив від армії за станом здоров'я, відправив в нокдаун гнилого провокатора Філімоненко. Вердикт: обох на нуль. Сепари помирять.
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А что, этот опус можно назвать ПРОГРАММОЙ?
Зебильный УКРАЛ (сплагиатил) "слугу народа" у писателя и НИЧЕГО! Не мучается, почему другим уродам нельзя?
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Це не плагіат. Це стандартний ліберальний шаблон, котрий прищеплюють у масонських дебільнях. Подібну муть може написати п'ятикласник.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпровоцировавший на драку Шабунина блогер Филимоненко идет на выборы с копией программы Зеленского, - ЧЕСНО. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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