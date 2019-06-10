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Все про:вертолет (575) Нью-Йорк (158) пожар (3551) США (15034) небоскреб (8)

 Вертолет упал на крышу небоскреба в Нью-Йорке и загорелся, пилот погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ЧП произошло в деловом центре города, на Манхэттене, неподалеку от Таймс-сквер. По предварительным данным, пилот не справился с управлением в условиях плохой видимости.

Вертолет упал на крышу 54-этажного здания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Times. Полиция описывает случившееся как "жесткую посадку".

Погиб один человек - пилот вертолета. Данных о пострадавших не поступало.

В здании, на крышу которого упал вертолет, находятся офисы крупных банков Citibank и BNP Paribas. Все здание эвакуировали.

Сейчас пожарные тушат пламя на крыше. На месте работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция.

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По предварительным данным, вертолет пытался сесть на крышу небоскреба, но потерпел аварию из-за плохой видимости. ЧП случилось, когда в Нью-Йорке шел дождь.

На Манхэттене немало вертолетных площадок, устроенных на крышах зданий. Жители Нью-Йорка особо чувствительно относятся к инцидентам с летательными аппаратами в городе: в памяти горожан остались теракты, когда два пассажирских самолета врезались 11 сентября 2001 года в два небоскреба.

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Вертолет упал на крышу небоскреба в Нью-Йорке и загорелся, пилот погиб 01
Вертолет упал на крышу небоскреба в Нью-Йорке и загорелся, пилот погиб 02
Вертолет упал на крышу небоскреба в Нью-Йорке и загорелся, пилот погиб 03
Вертолет упал на крышу небоскреба в Нью-Йорке и загорелся, пилот погиб 04
Вертолет упал на крышу небоскреба в Нью-Йорке и загорелся, пилот погиб 05

Источник: https://censor.net.ua/p3131632
 
 
 Топ комментарии
 
Тайм Сквер, Нью-Йорк, наши дни... Нью-Йорк один из красивейших городов мира, мечта туриста.
Вертолет упал на крышу небоскреба в Нью-Йорке и загорелся, пилот погиб - Цензор.НЕТ 854
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Мабуть не треба робити майданчики для гвинтокрилів на хмарочосах.
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город плотно застроен, а по пробкам добираться из пригорода очень долго... это необходимость...
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Скоро наше МВД расскажет, где нужны вертолетные площадки...
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Тайм Сквер, Нью-Йорк, наши дни... Нью-Йорк один из красивейших городов мира, мечта туриста.

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Ага. Как Крещатик до того, как его сначала разграбили, а потом взорвали большевики.
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пусть горит вся омэрыка
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Америка горить кожного року. Вдою її також заливає. Минулого року горіла Каліфорнія, Місто Передайз згоріло дощенту, дарма, що в перекладі українською його назва означає "рай".
Цього літа Америка знову горить, але це, схоже, тільки мобілізує американців на подолання таких катаклізмів
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Таких новин в Америці вистачає майже кожного дня. Вчора впав легкомоторний літак з двома чоловіками на борту, обидва загинули Пес, який летів разом з ними, залишився живий.
Сьогодні впав будівельний кран, також є жертви.
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Цензор.НЕТФотоЗа рубежомВертолет упал на крышу небоскреба в Нью-Йорке и загорелся, пилот погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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