 Вертолет упал на крышу небоскреба в Нью-Йорке и загорелся, пилот погиб. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Вертолет упал на крышу 54-этажного здания, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на New York Times. Полиция описывает случившееся как "жесткую посадку".

Погиб один человек - пилот вертолета. Данных о пострадавших не поступало.

В здании, на крышу которого упал вертолет, находятся офисы крупных банков Citibank и BNP Paribas. Все здание эвакуировали.

Сейчас пожарные тушат пламя на крыше. На месте работают 100 команд медиков и спасателей, а также полиция.

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По предварительным данным, вертолет пытался сесть на крышу небоскреба, но потерпел аварию из-за плохой видимости. ЧП случилось, когда в Нью-Йорке шел дождь.

На Манхэттене немало вертолетных площадок, устроенных на крышах зданий. Жители Нью-Йорка особо чувствительно относятся к инцидентам с летательными аппаратами в городе: в памяти горожан остались теракты, когда два пассажирских самолета врезались 11 сентября 2001 года в два небоскреба.

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